«Las raquetistas fueron pioneras en todo el mundo»

Fue fundadora de ETB, directora de los programas infantiles de Antena 3 y actriz en películas de Gutiérrez Aragón, Antxon Ezeiza o la mítica 'La fuga de Segovia'. Ahora Elene Lizarralde (San Sebastián, 1961) debuta en la literatura con su primera novela, 'El silencio de Clara Lyndon', una historia protagonizada por las mujeres raquetistas de la posguerra y una trama que une Eibar, Madrid o Bath. La novela, editada por Penguin Random House, se presenta por su autora hoy en Donostia en la Casa del Libro (Avenida de la Libertad, 12) a las 19.00.

«Una tarde, hace años, me contó mi madre que había quedado a tomar un café con sus amigas raquetistas», recuerda Lizarralde. «Lo de 'raquetistas' me sonó totalmente nuevo. Más recientemente se ha recuperado parte de esa historia, pero cuando arranqué con este proceso era un tema poco conocido. Enseguida me apasionó la aventura de estas mujeres que salieron de tantos pueblos vascos siendo aún adolescentes para ganarse la vida jugando en los frontones de Madrid o Barcelona, en entornos no siempre fáciles».

Para documentar su historia Elene Lizarralde se reunió con algunas de esas raquetistas, «hoy mujeres ya mayores pero con muchisima fuerza y personalidad». Agustina Elorza, Lucía Areitioaurtena, Concepción Arizmendiarreta o el hijo de Rosa Arregui aportaron sus testimonios, «aunque luego yo he escrito una historia de ficción».

Elene Lizarralde posa con su libro. / Usoz

«Me interesa muchísimo la trayectoria de estas mujeres que fueron las primeras deportistas profesionales del mundo, auténticas pioneras, pese a que su reglamento dependía de la normativa de Espectáculos por las apuestas en los frontones», dice la autora. «También quería trascender del escenario vasco y por eso la trama arranca en el Bath de hoy, en Inglaterra, aunque la protagonista surja de Eibar y parte de la historia transcurra en el Madrid de los años 40».

Lizarralde asume el aire de «folletín», en el mejor sentido de la palabra, que tiene su novela. «Es una historia de emociones y quiero acompañar al lector. Me dicen que es probablemente un relato que interesará más a las mujeres. Hablo de cosas reales. Por ejemplo, uno de los protagonistas, el tío Simón, padece una enfermedad, llamada 'cefalea en racimos', que también sufre uno de mis hijos, un dolor de cabeza insoportable que no siempre es entendido por los demás. Quería integrar esa parte para ayudar a comprender a sus víctimas».

Piensa que esta novela será algún día película o serie de televisión, pero mientras tanto escribe ya una segunda parte «que transcurrirá en Donostia en algún capítulo».