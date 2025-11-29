Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
IX. Edizioa

Ramiro Pinilla Eleberri Laburren lehiaketara lanak aurkezteko epea zabalik

Lehiaketaren helburuak Pinillaren ondarea babestea eta sorkuntza literarioa bultzatzea dira

J. A.

Larunbata, 29 azaroa 2025, 12:36

Comenta

Getxo Kultura udal erakundeak eta Pinillesca kolektiboak Ramiro Pinilla Eleberri Laburraren Lehiaketaren bederatzigarren ediziora lanak aurkezteko epea irekiko dute asteartean, azaroaren 25ean. Lehiaketaren helburuak Pinillaren ondarea babestea eta sorkuntza literarioa bultzatzea dira.

Antolatzaileek jakinarazi dutenez, lehiaketan parte ahal izango dute egoitza Espainiako Estatuan duten pertsonek, edozein dela nazionalitatea. Euskaraz zein gaztelaniazko lanak aurkeztu ahal izango dira, eta horien luzera 80 eta 120 orrialde artekoa izango da.

Testuak jasotzeko epea 2026ko otsailaren 20an amaituko da. Epaimahaiak abuztuaren bigarren hamabostaldian jakinaraziko du bere erabakia eta sariak irailaren lehenengo hamabostaldian emango dira.

Euskarazko eta gaztelaniazko lanik onenek 6.300na euro jasoko dituzte, eta egileek 1.000na euroko laguntza ere izango dute lana argitaratzeko. Gainera, euskarazko lanen kasuan, Erein argitaletxeak plazaratuko du eleberri irabazlea, Getxo Kulturak argitaletxearekin sinatutako hitzarmenari esker, aurretik egileak eskubideak horri laga behar izango dituela.

Ekimenaren bitartez, Pinillesca taldeak eta Getxoko Udalak aurreko beste proiektu batzuetan hasitako elkarlanarekin jarraitzen dute. Lehiaketaz baliatuta, egile getxoztarra eta bere lana omendu nahi dituzte. Ramiro Pinillaren liburuek sari ugari eta garrantzitsuak lortu zituzten, esaterako, Nadal saria, Euskadi Literatura saria gaztelaniaz eta Narratibaren Espainiako Sari Nazionala.

Bestalde, Getxo Kulturak Txiki Baskardo Haurrentzako Kontakizun Lehiaketaren bederatzigarren edizioa ere antolatu du, DBH 1. mailako Getxoko ikasleen artean literatura sorkuntza sustatzeko.

Lehiaketak bi modalitate izango ditu: bat Getxoko ikastetxeen bidez eta bestea librea. Helduentzako lehiaketan bezala, bi obra sarituko dira, bata euskaraz eta bestea gaztelaniaz, eta irabazleek 500 euroko txartel bana jasoko dute, tokiko saltokietan erabili ahal izateko. Finalistek 50 euroko txekea irabaziko dute Getxoko establezimenduetan liburuak erosteko.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  3. 3 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  4. 4 Tabakalera se queda sin cafetería a partir del lunes de manera indefinida
  5. 5 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  6. 6

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  7. 7 Un arranque de Navidad en un escenario de ensueño
  8. 8 La irunesa que rinde homenaje a su madre ante Jorge Javier: «Perdona por hacerte difícil este camino»
  9. 9

    Nuevo revés judicial a la Diputación de Gipuzkoa por «imponer» el Multikirola
  10. 10

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ramiro Pinilla Eleberri Laburren lehiaketara lanak aurkezteko epea zabalik

Ramiro Pinilla Eleberri Laburren lehiaketara lanak aurkezteko epea zabalik