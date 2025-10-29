«Mi propósito es entretener; enseñar también, pero evitando el aburrimiento»

Teresa Flaño Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:04 Comenta Compartir

Tras el éxito de 'El valle del hierro', la legazpiarra Ane Odriozola ha vuelto a sumergirse en el siglo XVI con 'Al subir la marea', una novela donde unos astilleros y todo lo relacionado con su entorno, tienen tanta presencia como la pasión, el amor, la traición, la muerte, los secretos familiares y la venganza en una sociedad marcada por el poder y las apariencias. Ya se encuentra en las librerías y en las plataformas esta historia donde las mujeres tienen un protagonismo especial porque «he querido darles voz, contar su historia».

Intriga, suspense, giros inesperados y que el lector se quede descolocado, son los ingredientes de la receta que sigue en sus libros y que tantos seguidores le han reportado. «Además también hay amor, que es la parte que más me cuesta escribir. Me gustan más las partes en las que hay que describir a los que no les importa pisar a los demás».

«Poder ver la construcción de la réplica de la nao San Juan en Albaola ha sido lo más parecido a viajar al siglo XVI»

La idea de 'Al subir la marea', que transcurre entre Zarautz y Estella, con algunas escenas en Sevilla y en Terranova, surgió cuando estaba escribiendo su anterior novela, ambientada en el interior de Gipuzkoa y Vitoria. «La fase de documentación fue muy intensa y una de las cosas que me llamó la atención fue que la manera de vivir fuera tan diferente entre el interior y la costa, con apenas 40 kilómetros de distancia. Si en el interior todo era hierro y los oficios eran relacionados en torno a las ferrerías, en la costa las profesiones estaban vinculadas a los astilleros, la caza de la ballena… Dos mundos tan distintos. Así que una vez que conté el interior me decidí a hacer lo mismo con la costa», explica la legazpiarra.

Mucha investigación

Algunos elementos de la nueva novela, como el papel de las mujeres en la sociedad o la religión, ya los tenía estudiados desde 'El valle del hierro', pero para 'Al subir la marea' se ha encontrado con otro inmenso pozo de investigación, todo lo relacionado con la construcción de barcos, la pesca y la vida en los pueblos costeros. Meses de trabajo antes de escribir una sola línea y quehan culminado con la presentación del libro a medios de todo el Estado en Albaola.

La factoría donde se construye la réplica de la Nao San Juan ha sido una escuela para Odriozola en el último año y medio. «Poder ver el galeón en diferentes fases ha sido lo más parecido a viajar al siglo XVI».

Su próximo libro: una novela judicial en el presente Con la publicación de 'Al subir la marea', Ane Odriozola da por finalizado su recorrido por el siglo XVI. Su próxima novela ya está escrita, «ahora espero que le guste a mi editora». Está ambientada en los tribunales con un jurado popular en el presente.Una conversación con su madre fue lo que le animó a escribir. «Le dije que le iba a regalar una novela mía. Me puse a ello y se la di, fue el primer 'Gibola'. Lo que pasa es que tardé cuatro años porque tenía una recién nacida y otro niño de 3 años. A la gente le gustó y poco a poco esto fue a más. Escribo en castellano porque mi madre no sabe euskera y no concibo un libro que ella no pueda leer». A pesar de la fama, no va a abandonar su trabajo en la oficina de atención al público del ayuntamiento de Arrasate, donde se suelen acercar lectores para que les firme algún ejemplar.

Aunque sus cuatro novelas anteriores transcurren en el pasado, –principios del siglo XX, la trilogía de Gibola, y siglo XVI 'Al subir la marea'–, a Odriozola no le gusta calificarlas como históricas porque «el concepto que tengo de ese género es que quieren contar tantas cosas de una forma tan fidedigna que a veces se me hace pesado. Me suele dar la sensación de que el autor ha querido incluir todo lo que ha aprendido». Su propósito es «contar parte de la historia que he conocido con la documentación añadiendo muchas tramas para que el lector no se aburra. Porque el objetivo es entretener, enseñar también, pero metiendo todo bien encajado para que no te aburras».

«Con 'El valle del hierro' me llamó la atención que entre el interior y la costa de Gipuzkoa hubiera dos mundos tan diferentes»

El suyo ha sido un trabajo de largo recorrido y con tesón como principal característica. Habla de dos etapas, la primera la relacionada con la trilogía formada por 'El secreto de Gibola', 'La sombra de Gibola' y 'Conspiración en Gibola', y por otro lado las dos del siglo XVI. Las primeras se las autoeditó. Aterrizó en la editorial NdNovela, del grupo Planeta, con 'El valle del hierro'. Concluida la escritura, quiso dar un paso más y publicar con una editorial tradicional, aunque los autores que conocía se lo pusieron bastante negro porque no tenía un agente. Por eso lo primero que hizo fue buscarse uno. No resultó tan complicado como se lo había imaginado, a los quince días ya tenía una que se entusiasmó con esa historia, y en un mes recibió la llamada de Planeta. «Tuve mucha suerte».