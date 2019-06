La primera guerra carlista, según Augustin Chaho El Museo Zumalakarregi publica la obra cumbre de la literatura romántica vasca del XIX DV San Sebastián Miércoles, 12 junio 2019, 11:05

El Museo Zumalakarregi en colaboración con el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada publica dos textos del escritor suletino Augustin Chaho sobre la Primera Guerra Carlista en edición bilingüe. El primero, un folleto titulado 'Paroles d'un Biskaïen' fue publicado en París en 1834 y reivindica la lucha de los vascos por sus libertades como clave para interpretar el conflicto. El segundo, 'Voyage en Navarre pendant l´insurrection des Basques (1830-1835)', publicado en París en 1836, puede considerarse la obra cumbre de la literatura romántica vasca. La novela relata una travesía por Navarra en plena guerra carlista, ofreciendo una imagen romántica de Tomás Zumalacárregui.

Esta edición bilingüe recoge los originales en francés y las traducciones de Justo Gárate y Rafael Galarza. La obra se completa con una interesante introducción de Patri Urkizu. La publicación es el segundo fruto de la colaboración entre Reno y Ormaiztegi tras la edición en 2015 de 'The Most Striking Events of a Twelvemonth's Campaign with Zumalacarregui in Navarre and the Basque Provinces', de Frederick Henningsen.

En el contexto de estas publicaciones, el Museo Zumalakarregi, en Ormaiztegi, celebrará este viernes (19 horas) una tertulia sobre 'Escritos sobre la primera guerra carlista', amén de analizar la vida y el trabajo realizado por Chaho. Los intervinientes serán Xabier Irujo, codirector del Centro de Estudios Vasco de la Universidad de Nevada; el escritor Patri Urkizu y Mikel Alberdi, responsable del Centro de Documentación del Museo Zumalakarregi.