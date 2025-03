El precio de la lucidez, y una coraza que conduce a la soledad

N. A Lunes, 9 de marzo 2020, 07:10 Comenta Compartir

«En esta novela el autor va totalmente desnudo», dice Kepa Murua acerca de una obra en la que «cuando la voz del narrador se confunde con la voz del autor, entre líneas se sugiere que alcanzar la lucidez te lleva a la soledad».

No es el único camino hacia la soledad que ha recorrido Murua, quien admite que ese hecho cada vez le preocupa menos: «Uno llega a muchas conclusiones, pero en la juventud no fui capaz de explicarlas, porque donde yo vivía se normalizaban muchas cosas que resultaron no ser tan normales, algo común a todos los sitios de violencia. Aquellas experiencias me proporcionaron una coraza, me dieron fuerza, pero también hay que pagar un peaje muy duro, como puede ser la soledad, la invisibilidad, la inexistencia...».