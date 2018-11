Poemas político-sociales de Gabriel Celaya S.A. Sábado, 3 noviembre 2018, 08:48

Recopilación de poemas escogidos por el mismo Gabriel Celaya (Hernani, 1911-Madrid 1991). Escribía en el prólogo (1977) que en «esta recopilación he dado la preferencia a los poemas cortos de tipo político-social dispersos por mi obra y que facilitarán la lectura de quienes tenían que andar antes buscando sus más concretas manifestaciones en un sitio y otro». Añade otra observación: «como muchos de los poemas fueron escritos en circunstancias que el lector joven no habrá vivido, me ha parecido conveniente, de acuerdo con los editores, apostillarlos». En cuanto al título, tiene que ver con un célebre texto de Engels sobre «el hilo rojo que atraviesa toda la historia y sirve de guía»