Orson Welles, un ejemplo de cine melancólico

Zunzunegui ha escogido para la portada un cuadro de Hopper ,'Cine de Nueva York', en el que se ve a una acomodadora con aire pensativo y con una mano en el mentón. «El personaje central del cuadro tiene el mismo gesto de un cuadro de Durero de siglos atrás, 'La melancolía'. Es como una revisitación del cuadro de Durero. Como la escena de Hopper es en un cine, pensé que era un buen pretexto para usarla como portada del libro», dijo el catedrático.

«Hay artistas que tienen una mayor capacidad creativa a partir de la tristeza. Creo que en el cine, un caso claro es Orson Welles. Ya desde joven se aprecia ese don, por ejemplo en el caso de 'El cuarto mandamiento', que fue su segunda película, después de 'Ciudadano Kane'. Ahí se puede ver esta cuestión la melancolía con más claridad todavía que en 'Ciudadano Kane'.

Acometió este tema después de que se lo sugiriera su esposa, que vio una exposición sobre la melancolía en las Bellas Artes, en un museo de Berlín. «Pasó por allí en 2005, pero ya antes se había podido ver en Francia. Tuvo un gran éxito, y a la vuelta mi mujer me dijo que podía indagar sobre la melancolía en el cine. Empecé a trabajar el tema, y es la primera vez que he tardado tanto en escribir un texto. Pero se lo debía a mi mujer. He testado el tema en muchos cursos y me he tomado unas libertades hablando de cineastas que me gustan mucho. Sobre la melancolía en las Bellas Artes se ha editado, no así en el campo del cine, y he querido cubrir el hueco. No trato de la melancolía como un problema médico, sino como una enfermedad cultural. Esa idea de la enfermedad cultural no es mía, ya me gustaría, sino del francés Yves Hersant. Me gusta la frase de Víctor Hugo, que define la melancolía como «el placer de estar triste».

Otras obras cinematográficas que Zunzunegui ha analizado son 'Los muertos' (o 'Dublineses'), de John Huston, 'La habitación verde', de François Truffaut.