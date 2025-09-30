Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ibon Martín, después de la presentación de la traducción 'Aurpegien lapurra'. Lobo Altuna

La nueva obra de Ibon Martín: novela negra, no policíaca, y con un hombre como protagonista «por primera vez»

El escritor donostiarra avanza los detalles de su nueva novela, que llegará a las librerías en 2027

J. A.

Martes, 30 de septiembre 2025, 17:52

Toda comparecencia de Ibon Martín (Donostia, 1976) suele terminar con el mismo tipo de pregunta: ¿qué tienes entre manos? ¿Cuándo llegará el siguiente libro? Y, una vez más, el donostiarra demostró que sabe hasta dónde puede y quiere guardar para mantener el suspense. Por algo es uno de los escritores más leídos entre nuestros autores. No ha sido distinto en la presentación de la traducción de 'El ladrón de rostros', que como es habitual ha traído al euskera Aiora Jaka con el título 'Aurpegien lapurra' (Elkar).

Una vez cerrada la saga que tenía como protagonista a Ane Cestero con 'Alma Negra' (2025), Martín ha avanzado que está inmerso en su nueva novela, aunque todavía habrá que esperar, ya que llegará en 2027. También ha detallado que será «novela negra», aunque «no policíaca» y que estará ambientada en la costa vizcaína, zona con la que sentía que tenía cierta deuda.

Dejar 'atrás' a Cestero no será el único cambio. Hasta ahora con protagonistas mujeres, tanto en la tetralogía de la ertzaina -'La danza de los tulipanes' (2019), 'La hora de las gaviotas' (2021), 'El ladrón de rostros' (2023) y la mencionada 'Alma Negra'- así como en sus libros anteriores que dieron pie al género Euskandinavo -'El valle sin nombre' (2013), 'El faro del silencio' (2014), 'La fábrica de las sombras' (2015), 'El último akelarre' (2016) o 'La jaula de sal' (2017)-, su siguiente libro tendrá como protagonista a un hombre.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  2. 2 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  3. 3 Nilda Chiaraviglio, terapeuta (73 años): «Las parejas que mejor funcionan son aquellas en las que siguen siendo solteros independientes»
  4. 4

    Tres investigados por las supuestas amenazas y agresiones al capitán y al armador del pesquero pasaitarra que sufrió un motín en aguas asturianas
  5. 5 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»
  6. 6

    «Llegué sin trabajo y ahora llevo un negocio sin relevo que iba a cerrar por jubilación»
  7. 7 Néstor y Patricia, los jóvenes que abren su propia quesería en Irun tras seis años recorriendo el mundo en bicicleta
  8. 8 Una nueva aerolínea llega al aeropuerto de Bilbao con vuelos low cost a partir de diciembre
  9. 9

    «El mastín se me echó encima y caí al suelo; pensé que me mataba»
  10. 10

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La nueva obra de Ibon Martín: novela negra, no policíaca, y con un hombre como protagonista «por primera vez»

La nueva obra de Ibon Martín: novela negra, no policíaca, y con un hombre como protagonista «por primera vez»