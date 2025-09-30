La nueva obra de Ibon Martín: novela negra, no policíaca, y con un hombre como protagonista «por primera vez» El escritor donostiarra avanza los detalles de su nueva novela, que llegará a las librerías en 2027

Toda comparecencia de Ibon Martín (Donostia, 1976) suele terminar con el mismo tipo de pregunta: ¿qué tienes entre manos? ¿Cuándo llegará el siguiente libro? Y, una vez más, el donostiarra demostró que sabe hasta dónde puede y quiere guardar para mantener el suspense. Por algo es uno de los escritores más leídos entre nuestros autores. No ha sido distinto en la presentación de la traducción de 'El ladrón de rostros', que como es habitual ha traído al euskera Aiora Jaka con el título 'Aurpegien lapurra' (Elkar).

Una vez cerrada la saga que tenía como protagonista a Ane Cestero con 'Alma Negra' (2025), Martín ha avanzado que está inmerso en su nueva novela, aunque todavía habrá que esperar, ya que llegará en 2027. También ha detallado que será «novela negra», aunque «no policíaca» y que estará ambientada en la costa vizcaína, zona con la que sentía que tenía cierta deuda.

Dejar 'atrás' a Cestero no será el único cambio. Hasta ahora con protagonistas mujeres, tanto en la tetralogía de la ertzaina -'La danza de los tulipanes' (2019), 'La hora de las gaviotas' (2021), 'El ladrón de rostros' (2023) y la mencionada 'Alma Negra'- así como en sus libros anteriores que dieron pie al género Euskandinavo -'El valle sin nombre' (2013), 'El faro del silencio' (2014), 'La fábrica de las sombras' (2015), 'El último akelarre' (2016) o 'La jaula de sal' (2017)-, su siguiente libro tendrá como protagonista a un hombre.