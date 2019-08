Las novedades literarias de la semana

Lisipe Emakumea eta egiletasuna

Javier Rojo

'Lisipe' bildumaren barruan Eider Rodriguezek 'Idazleen gorputzak' izenburuko saiakera eman du argitara. Bilduma horretan agertzen diren beste idazlanetan bezala, Rodriguezen liburu honetan feminismoa eta literatura uztartzen dira, kasu honetan egiletasunaren ideian arreta jarrita. Izan ere, idazlan honen azpitituluak honelaxe dio: «Egiletasuna ezbaian literaturaren joko zelaian». Saiakera burutzeko, Rodriguezek bost euskal idazleri egin die elkarrizketa; hauexek, zehazki: Arantxa Urretabizkaia, Laura Mintegi, Miren Agur Meabe, Karmele Jaio eta Uxue Alberdi. Idazle hauei literatur langintzan garai eta testuinguru desberdinetan hastea suertatu zaielarik, horrek eragina izan du beraiek hartu dituzten ibilbide eta erabakietan, pertsonal zein profesionaletan. Idazle horiei egindako elkarrizketan hainbat gai aipatzen dira, baina garrantzitsuena, azken finean besteak bere azpian hartzen baititu, emakumeak diren aldetik honek haien literatur ibilbidean zer eragina izan duen izan da. Hasieran, emakume idazlea izatea salbuespen gisa ikusten zen, orduko normaltasunetik aldentzen zen bitxikeria, nolabait esateko. Halaxe gertatzen zen zerrenda horretan agertzen den lehenengo idazlearekin, Urretabizkaia garaiko idazleen artean ia emakumezko bakarra baitzen. Denborarekin normaltasuna deitzen den hori aldatuz joan da eta dagoeneko emakumea idazlea izatea salbuespena ez bada ere, oraindik ere ematen du emakumezko idazleak ez daudela gure literatur sistemaren erdigunean. Agian inertzian ikusi beharko genuke horren kausa. Erdiguneko gai honek beste batzuk ekartzen ditu jarraian. Amatasuna, adibidez: zer nolako eragina izan duen amatasunak literatur lanbidean eta nola kudeatu duten ama izatea idazten dutelarik. Gorputzari eta itxurari ere ematen zaie garrantzia, emakumearen izateaz gain emakumearen irudiaz ere mintzo baita, eta azken honen eraginaz. Elkarrizketetan oinarritutako lana da, baina testuak, salbuespenak salbuespen, ez dira elkarrizketa itxuran eskaintzen, idazleen hitzak egilearen diskurtsoan integratzen baitira, eta integratzeaz gain interpretatu ere, gaiaren inguruan saiakera liburu interesgarria eskainiz.

Lisipe Egilea: Eider Rodriguez. Argitaletxea: Susa. Orrialdeak: 112. Prezioa: 12 euro.

Las hijas de otros hombres La pasión amorosa y sus devastaciones

Iñigo Urrutia

«No dudó siquiera un instante de que estaba muerto, pero esa certeza no le impidió respirar hondamente el aire ya fresco…». Así queda descrita la reacción que tiene, después de ser atropellado por un Peugeot 3008 en el parque Lezama, el protagonista del cuento que abre 'En el último trago nos vamos', un libro con el que el escritor y cineasta argentino Edgardo Cozarinsky (Buenos Aires, 1939) ha obtenido el Premio Gabriel García Márquez que otorga el Ministerio de Cultura colombiano. En esas palabras no sólo hay efectismo. Hay también una poética de la naturalidad post mortem que marca a los ocho relatos que componen ese volumen. No es que todos los personajes estén muertos como ocurre en el 'Pedro Páramo' de Rulfo. La mayoría de ellos han accedido a un estado de existencia a medio gas, a una suerte de desvanecimiento de la realidad ocasionado por el olvido de los otros, por los viajes y las ausencias, por el paso del tiempo, la desconexión con los antiguos entornos sociales o la propia vida quizá. Pero actúan como sin darle a eso demasiada importancia, moviéndose sin dramatismo en ese particular estatus de permanencia casi invisible en el mundo; en esa «borrosidad» a la que alude un personaje del cuento que da título al libro y en el que un grupo invoca, en torno a una hoguera, a una mujer que no quiso volver a Europa, donde había triunfado y sido famosa, sino seguir viviendo en el anonimato de Buenos Aires: «A mí me parece bien que los viejos decidan borrarse».

El hombre atropellado de 'La otra vida' continúa actuando como si viviera, charlando con los seres a los que conoce, pero pronto es informado de un reglamento vigente en el mundo de los muertos que le arrastrará a una lenta e inevitable extinción.

Pese a que la imposición de un tema -esa borrosidad fantasmalizante- podría actuar como un corsé en estas prosas, no hay en ellas el menor encorsetamiento sino un despegado realismo que ignora cualquier clase de guión o esquema previo. Pese a su admiración por Borges, un autor en quien pesa mucho la estructura narrativa, Cozarinsky más parece un escritor norteamericano en estos magníficos relatos que respiran gracias a sus abundantes y naturales diálogos.

Las hijas de otros hombres Autor: Richard Stern. Editorial: Siruela. Páginas: 248 Precio: 19,95 euros.

El médico de Ifni | Colección novela histórica Intrigas políticas y pasiones en la antigua colonia

Clara, de 28 años, recibe en Madrid la noticia de la muerte de su padre, a quien no conoció. Conmocionada, decide viajar a Sidi Ifni, en Marruecos, el lugar en donde su padre ejerció como médico militar durante los días en que la plaza era colonia española. Después, se desplaza a los campamentos del Frente Polisario cerca de Tindouf, donde su progenitor pasó los últimos años de su vida. Durante ese viaje, Clara descubrirá una historia de amor, de traiciones, chantajes, idealismo y sueños rotos, de hombres apasionados y románticos, y también de hombres sin escrúpulos.