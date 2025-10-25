El nicaragüense Sergio Ramírez gana en Cáceres la Bienal de Novela 'Vargas Llosa' El autor de 83 años exiliado en Madrid, premio Cervantes en 2017, logra el galardón por la novela 'El caballo dorado'

El escritor nicaragüense Sergio Ramírez (Masatepe, 1942) ha sido el ganador del la VI Bienal de Novela 'Mario Vargas Llosa', que se ha celebrado durante los últimos cuatro días en Cáceres, Trujillo y Badajoz. Ramírez, premio Cervantes en 2017 y que vive exiliado en España desde 2021, se ha hecho con el galardón, dotado con 100.000 dólares, por su novela 'El caballo dorado', publicada en 2024 por Alfaguara.

El presidente del jurado, Juan Manuel Bonet, ha sido el encargado de anunciar, en la gala de clausura celebrada en la noche del sábado en el Gran Teatro de Cáceres, la novela ganadora de entre las seis finalistas, que demás de la de Sergio Ramírez eran 'Minimosca' (Gustavo Faverón, Perú), 'Bad hombre' (Pola Oloixarac, Argentina), 'Castillos de fuego' (Ignacio Martínez de Pisón, España), 'La península de las casas vacías' (David Uclés, España) y 'Un silencio lleno de murmullos' (Gioconda Belli, Nicaragua). Bonet la ha definido como «un prodigioso artefacto literario».

«Me siento muy emocionado y a la vez confundido», ha dicho el ganador tras subir a recoger el premio. «Pertenezco a una generación de escritores que vivió el surgimiento del 'boom', vio la literatura latinoamericana abrirse camino y pensó que era algo a lo que valía la pena dedicarse como verdadera razón de vida», señaló. Hizo también alusión a su condición de perseguido político. «Abandoné la literatura por una revolución a la que dediqué 10 años de mi vida, y todavía tengo la esperanza de que Nicaragua vuelva a ser un país libre y democrático», afirmó.

Ramírez es aplaudido por el resto de finalistas tras anunciarse el fallo del jurado.

Sergio Ramírez, también Premio Cervantes, participó durante los años ochenta en la revolución sandinista de manera destacada, pero en los noventa se distanció de las posiciones políticas de Daniel Ortega. En los últimos años ha sido censurado y perseguido por el régimen, hasta el punto de ser declarado en 2023 como «traidor a la patria», junto a otros intelectuales nicaragüenses como Gioconda Belli, también presente como finalista en esta edición de la Bienal Vargas Llosa. Su exitoso libro de 2021 'Tongolele no sabía bailar', una denuncia de la represión ejercida en su país por el régimen de Ortega y de su mujer Rosario Murillo, fue prohibido en Nicaragüa y recrudeció la persecución contra su autor.

'El caballo dorado' es una novela a medio camino entre el relato de aventuras y el de enredo, protagonizada por una princesa de la nobleza rural de los Cárpatos, que se plantea inicialmente como un homenaje a los cuentos infantiles y juveniles, y un viaje desde Europa a una Nicaragua que ya no existe, pero cuya complejidad y sentido afloran a medida que se avanza en la lectura.

Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel peruano, y Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa, habían subido previamente a las tablas del teatro cacereño junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola para dirigirse los asistentes.

Ganadores anteriores

Sergio Ramírez se une de este modo en Cáceres a los ganadores de las anteriores ediciones de la Bienal, que fueron David Toscana (México), autor de 'El peso de vivir en la tierra', ganador en 2023; Juan Gabriel Vásquez (Colombia), escritor de 'Volver la vista atrás', galardonado en 2021; Rodrigo Blanco Calderón (Venezuela), autor de 'The Night', premiado en 2019; Carlos Franz (Chile), por la novela 'Si te vieras con mis ojos', triunfador en 2016; y Juan Bonilla (España), escritor de 'Prohibido entrar sin pantalones', vencedor en 2014.

La jornada del sábado fue la más intensa de la Bienal con una completa programación que comenzó por la mañana en Gran Teatro con una entrevista a Jesús Sánchez Adalid con clubes de lectura de Extremadura. A mediodía los seis finalistas firmaron libros en el vestíbulo y después hubo un debate sobre la adaptación a la pantalla de obras literarias con Antonio Soler, Luis Alberto de Cuenca y la moderación de María José Solano.

Por la tarde se llevó a cabo en la Fundación Tatiana una mesa conducida por Juan Zafra sobre las formas narrativas que combinan periodismo, literatura y medios digitales, en la que participaron Ángel Luis Fernández, Elena Herrero y Jordi Amat. Después, el Gran Teatro acogió antes de la gala de clausura dos mesas redondas. La primera, 'Voces discordantes' trató la transformación del intelectual en la esfera pública, con Rubén Amón en la dirección y la intervención de Juan Luis Cebrián y Álvaro Vargas Llosa. La segunda, 'Las enseñanzas de Vargas Llosa', exploró el legado del Nobel como escritor y ciudadano. Intervinieron Ángeles Mastretta y Héctor Abad Faciolince, con la mediación de Gina Montaner.