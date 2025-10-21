Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Nerabezaroak literaturan duen lekua landuko dute Marta Jimenez Serrano eta Guillermo Aguirre idazleek

'Eztabaidak literaturarekin XXI. mendean' zikloaren baitan izango da topaketa, 19:00etan hasita

DV

Asteartea, 21 urria 2025, 14:02

Comenta

Nerabezaroak literaturan duen lekua landuko dute astearte honetan, urriak 21, Marta Jimenez Serrano eta Guillermo Aguirre idazleek, udalak azaldu duen bezala lehenaren 'Los nombres propios' liburuan eta bigarrenaren 'Estival' lanean berebiziko garrantzia baitu nerabezaroak. «Bizitzaren etapa emankor baina beti korapilatsu horretan zentratutako begirada erakusten zaio irakurleari», gehitu dute.

Horrela, solasaldian eleberri hauen sorkuntzari buruz dituzten esperientziak eta nerabeak literaturan nola tratatzen diren azalduko dute. Bilboko Bidebarrieta Kulturguneak antolatzen duen 'Eztabaidak literaturarekin XXI. mendean' zikloaren baitan izango da topaketa, 19:00etan hasita, 'Nerabezaroa literaturan' izenburupean, eta Elena Sierra ariko da moderatzaile lanetan. Sarrera doan izango da lekua bete arte eta 'streaming' bidez emango da Bidebarrieta Kulturgunearen YouTube kanalaren bidez.

Agirre Bilbon jaio zen 1984an. Idazlea eta Idazketa Sortzaileko irakaslea da. 2010ean egin zuen debuta 'Electrónica para Clara' lanarekin (XV. Lengua de Trapo de Novela saria irabazi zuen), eta, ordutik, 'Leonardo' (Lengua de Trapo, 2013), 'El cielo que nos tienes prometo' (Demipage, 2016) eta 'Un tal Cangrejo' (Sexto Piso, 2022) eleberriak ere argitaratu ditu. 'Estival' (Sexto Piso, 2025) da bere bosgarren eleberria.

Jiménez (Madril, 1990) Hispaniar Filologian lizentziatu zen Madrilgo Complutense Unibertsitatean, eta Literatur Ikasketetan masterra egin zuen. Hainbat literatur aldizkarirekin kolaboratu du, hala nola Piedra del Molino (Arcos de la Frontera), Turia (Teruel) edo Mirlo (Madrid). Beste liburu kolektibo batzuen artean, Querida Theresa (Editorial Comisura) liburuan parte hartu zuen, non hainbat egilek Theresa Parker Babben argazkietan inspiratutako ipuinak argitaratu zituzten.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la nutricionista que dio a luz en casa y sus amigos abren una recaudación de fondos para su bebé y su marido
  2. 2 Localizada la menor de 17 años desaparecida en Irun
  3. 3 Una marca parisina y una zapatería estadounidense desembarcan en San Sebastián con una nueva tienda
  4. 4 La renta media de los 88 municipios de Gipuzkoa, al detalle: de los 21.000 euros de Pasaia a los 34.000 de Orendain
  5. 5 Un motorista británico cruza Europa para comprar en una pescadería de Gipuzkoa: «Vino de Londres, paró a por pescado y siguió su ruta»
  6. 6 Un inquilino se niega a abandonar su vivienda alquilada con prórroga indefinida y el Supremo le da la razón frente al propietario del piso
  7. 7 Piden ayuda para encontrar a Kona, el perro que acompañaba a la montañera de 27 años fallecida en Panticosa
  8. 8

    Hernani no tendrá Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años
  9. 9

    Urola Kosta desbanca a Donostialdea como la comarca con la renta media más alta
  10. 10

    El GOe abre las puertas de su universo gastronómico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Nerabezaroak literaturan duen lekua landuko dute Marta Jimenez Serrano eta Guillermo Aguirre idazleek

Nerabezaroak literaturan duen lekua landuko dute Marta Jimenez Serrano eta Guillermo Aguirre idazleek