Nerabezaroak literaturan duen lekua landuko dute Marta Jimenez Serrano eta Guillermo Aguirre idazleek
'Eztabaidak literaturarekin XXI. mendean' zikloaren baitan izango da topaketa, 19:00etan hasita
DV
Asteartea, 21 urria 2025, 14:02
Nerabezaroak literaturan duen lekua landuko dute astearte honetan, urriak 21, Marta Jimenez Serrano eta Guillermo Aguirre idazleek, udalak azaldu duen bezala lehenaren 'Los nombres propios' liburuan eta bigarrenaren 'Estival' lanean berebiziko garrantzia baitu nerabezaroak. «Bizitzaren etapa emankor baina beti korapilatsu horretan zentratutako begirada erakusten zaio irakurleari», gehitu dute.
Horrela, solasaldian eleberri hauen sorkuntzari buruz dituzten esperientziak eta nerabeak literaturan nola tratatzen diren azalduko dute. Bilboko Bidebarrieta Kulturguneak antolatzen duen 'Eztabaidak literaturarekin XXI. mendean' zikloaren baitan izango da topaketa, 19:00etan hasita, 'Nerabezaroa literaturan' izenburupean, eta Elena Sierra ariko da moderatzaile lanetan. Sarrera doan izango da lekua bete arte eta 'streaming' bidez emango da Bidebarrieta Kulturgunearen YouTube kanalaren bidez.
Agirre Bilbon jaio zen 1984an. Idazlea eta Idazketa Sortzaileko irakaslea da. 2010ean egin zuen debuta 'Electrónica para Clara' lanarekin (XV. Lengua de Trapo de Novela saria irabazi zuen), eta, ordutik, 'Leonardo' (Lengua de Trapo, 2013), 'El cielo que nos tienes prometo' (Demipage, 2016) eta 'Un tal Cangrejo' (Sexto Piso, 2022) eleberriak ere argitaratu ditu. 'Estival' (Sexto Piso, 2025) da bere bosgarren eleberria.
Jiménez (Madril, 1990) Hispaniar Filologian lizentziatu zen Madrilgo Complutense Unibertsitatean, eta Literatur Ikasketetan masterra egin zuen. Hainbat literatur aldizkarirekin kolaboratu du, hala nola Piedra del Molino (Arcos de la Frontera), Turia (Teruel) edo Mirlo (Madrid). Beste liburu kolektibo batzuen artean, Querida Theresa (Editorial Comisura) liburuan parte hartu zuen, non hainbat egilek Theresa Parker Babben argazkietan inspiratutako ipuinak argitaratu zituzten.