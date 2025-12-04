Mikel Santiago: «El escritor 'negro' no ve en el acantilado un paisaje, sino el lugar por el que tirar a alguien»

Empezó vendiendo sus libros a través de plataformas digitales y ha terminado convertido en uno de los nuevos fenómenos del thriller. Mikel Santiago (Portugalete, 1975) ... presenta este jueves su nueva novela, 'La dama del lago', en Aula DV. La cita es a las 19.00 en el Aquarium, con entrada libre hasta completar aforo. «Estoy deseando conversar con el público guipuzcoano y firmar ejemplares a los seguidores», explica el escritor, destacado representante de la novela 'euskandinava', según el término acuñado por su amigo Ibon Martín.

'La dama del lago', publicado en Ediciones B, cuenta precisamente la historia de una 'reina de thriller' que en una firma de ejemplares en Bilbao se ve abocada al pasado y a regresar a la vieja casa de su padre, en el interior de Álava, para resucitar el caso de una joven que desapareció en la noche de San Juan de 1999.

– La gira de promoción de 'La dama del lago' está siendo multitudinaria, como de estrella de rock.

– Pues sí, esta ronda de presentaciones está superando a todas las anteriores. En Bilbao lamentablemente se quedó mucha gente en la calle, y en lugares como Madrid, Vitoria o Valencia, esta misma semana, ha salido también muy bien. Pero a mí siempre me ha gustado ir creciendo poco a poco, sin sustos. Llevo muchos años en esto y he visto cómo el termómetro de lectores se ha ido calentando sin necesidad de volverse loco.

– Siempre insiste en que le gusta ganar lectores «de uno en uno», como en un marketing artesanal.

– Vivimos un momento en que el mundo de los libros está muchas veces dominado por los medios, las redes sociales, las operaciones de mercado... Por fortuna quedamos los escritores que nos defendemos con nuestras herramientas básicas: escribir y encontrar lectores que se van recomendando la obra los unos a los otros. Es un proceso lento, eso que en las editoriales llaman 'long seller', a diferencia de los efectos rápidos del 'best seller': libros que van permeando y sobreviviendo a la avalancha de novedades. A los lectores me los labro con mis libros: no tengo ni programas de televisión ni millones de seguidores en redes.

– Si mira retrospectivamente, ¿en qué momento se produjo el salto para convertirse en superventas?

– A mí me fue muy bien desde mi 'niñez' como escritor. Al principio ya tuve un éxito viral en Estados Unidos con un relato mío en castellano: 'Historia de un crimen perfecto', que estuvo tiempo como número uno en los ebooks en castellano en aquel país. Luego 'Tremore Beach' fue otra pequeña gran alegría, con 50.000 compradores del libro en 2014, un milagro para alguien que, como yo, estaba empezando. El siguiente gran salto fue 'El mentiroso', publicado en junio de 2020, en plena pandemia, cuando la gente tenía ganas de sumergirse en una lectura rápida y fácil como esa. Luego lo demás vino rodado.

– ¿Cuál de las denominaciones que se usan para los escritores vascos de novela negra le gusta más? ¿'Euskal noir', 'txapela noir'?

– Cada uno va por su lado, no somos un movimiento como tal. Ibon Martín, Noelia Lorenzo Pino, Dolores Redondo... cada uno tiene su propia personalidad, aunque nos engloben en algo común. A mí me gusta el nombre que acuñó Ibon Martín de 'literatura euskandinava'. Lo de 'txapela noir' me parece un apelativo más como de cuadrilla.

– ¿Y no cree que hay un rasgo común entre todos?

– Ha sido una bola de nieve. Aquí empezó el fenómeno con el 'Baztan' de Dolores Redondo, luego vino el 'boom' de Sáenz de Urturi en Álava, después Ibon y yo. Somos novelistas que ambientamos aquí nuestras historias y se leen por toda España. Las editoriales potenciaron esa marca de 'historias negras del norte' porque vieron que era un tendencia que se asentaba, como ocurrió en su momento con la novela escandinava original. Había un talento y se ha sabido promocionar.

– Por rizar el rizo, ya que hoy viene a San Sebastián: ¿hay diferencia en el género entre vizcaínos y guipuzcoanos?

– Pues sí, eso es rizar el rizo. Por hablar de casos concretos, Ibon Martín y yo somos muy diferentes. Sí coincidimos en el gusto por historias enigmáticas con un arranque muy fuerte... Por lo demás, solo se me ocurren tópicos: que quienes escribimos en el botxo lo hacemos en un ambiente más opresivo y los donostiarras, que pasean por La Concha, son más luminosos...

Etiquetas «Me gusta el término 'euskandinavo', que acuñó Ibon Martín, para definir lo que hacemos los autores vascos del género»

Nueva novela «En 'La dama del lago' me meto en la piel de una 'reina del thriller', en la que he puesto muchas de mis vivencias como autor»

– Presente 'La dama del lago'.

– Para alguien que no me ha leído nunca es un libro estupendo para empezar, porque es independiente. Estreno un escenario nuevo, en el interior de Álava, con un personaje complejo del que estoy muy satisfecho, la escritora Quintana Torres. Son capítulos muy cortos para enganchar al lector. Y quienes ya me vienen leyendo encontrarán las claves que hay en otros libros. Es una novela diferente, pero en línea con lo que he hecho hasta ahora.

– La protagonista es una escritora de éxito, los medios la llaman 'la nueva reina del thriller'... ¿Hay algo de autobiográfico?

– Mucho. Buena parte de las cosas que le ocurren en sus relaciones con la editorial o los lectores están muy basadas en la realidad y en cómo vivimos los escritores hoy en día. Su vértigo, presión y autoexigencia también son mías. Lo del síndrome del impostor nunca lo he sentido, quizás porque tuve dos buenas abuelas.

– Cuenta que no le ha costado meterse en la piel de una mujer porque vive rodeado de ellas.

– Siento mucha curiosidad por el mundo femenino. Tengo muchas mujeres en casa, en el entorno editorial, entre las lectoras...

Aula DV Cuándo Hoy jueves, a las 19.00, en el Aquarium de Donostia, de la mano de El Diario Vasco. Con entrada libre hasta completar aforo.

Quién Mikel Santiago conversará con el periodista Mitxel Ezquiaga y con los lectoresy firmará ejemplares.

– ¿Hay que ser pesimista para escribir novela negra?

– Si eres de los que piensa que todo en la vida tiene final feliz no se te ocurrirán argumentos negros. Si paseo por unos acantilados se me ocurren cuatro maneras de caerme por ahí o de arrojar a alguien. Las ideas oscuras acechan en mi cabeza y eso siempre da recursos.

– Vive en Bilbao.

– Sí, pero muy asomado a la costa vizcaína.

– ¿Qué queda del Mikel Santiago de antes, ahora que se dedica 'full time' a las letras?

– Soy un producto de mi época. Yo estudié Ciencias Políticas y Sociología, pero me decanté por una carrera profesional en la programación de ordenadores. Estuve quince años en ese oficio y viajé con él... hasta que recibí la llamada de 'la selva de los libros'.

– ¿No escribirá una novela negra en Donostia?

– Es una ciudad glamurosa, con sus grandes festivales, donde se han escrito ya grandes novelas negras y que espera una gran película negra ambientada por ejemplo en el Festival de Cine, con su crimen, tipo 'El premio'. Pero eso lo dejo de momento para Ibon Martín...