Memelo maitagarria

Colas Gutman idazleak 2013an sortu zuen Zakur Ustel pertsonaia xelebrea, eta haren abentura dibertigarriak literatura fenomeno arrakastatsua bihurtu ziren berehala. Txakur koitadua protagonista duten liburuak bestseller bihurtu ziren berehala Frantzian. Harrezkero, gaur egun bilduma osatzen duten 12 tituluak hamaika hizkuntzatara itzuli dira eta herrialde askotako haurrak eta helduak liluratu dituzte.
'Zakur Ustel eskolara doa'
-
Egilea: Colas Gutman.
-
Argitaletxea: Denonartean.
-
Orrialdeak: 69.
-
Prezioa: 13,50 euro.
Denonartean argitaletxeari esker, euskaraz ipuinetako bi irakur ditzakegu: 'Zakur Ustel' (2024) eta 'Zakur Ustel eskolara doa' (2025). Yolanda Arrietak itzuli ditu biak. Formatuari dagokionez, azal gogorretako liburu dotoreak dira eta tamaina ertain-handiko letra erabiliz idatzita daude, oso estilo argian, 8-9 urteko haurrek beren kabuz irakurtzeko egokia. Testuaren osagarri, Marc Boutavant ilustratzailearen koloretako marrazkiak agertzen dira bi orrialdean behin, gehienak orrialde osokoak.
Bilduma honen arrakasta itzelaren sekretua deskubritzeko asmoz murgildu nintzen istorioetan. Eta berehala konturatu nintzen bere ospearen arrazoia protagonista bera dela; txakur eta giza ezaugarriak uztartzen dituen Zakur Ustel, alegia. Bere egunerokoan denak dirudi zoritxarreko. Zaborrontzi batean bizi da adiskide min duen katu batekin, sardina-usaina dario, arkakusoz josita dago, alfonbra zahar baten itxurako ilea du eta euli mordoa dabilkio beti inguruan. Eta hori nahikoa ez balitz bezala, oso txakur tentela da gainera, memelo hutsa, bizitza ulertzeko ezgauza. Nola ez dugu, ba, irakurleok harekiko errukirik sentituko? Nola ez du halako izaki dohakabe batek gugan samurtasunik piztuko?
Baina bere bizi-baldintza kaskarrak gorabehera, Zakur Ustel on puska da, eta zeharo sentibera; hain da bihotz onekoa, ez baita besteengan gaiztakeria hautemateko gai. Bere xalotasunak gaizki-ulertu zoroak eragiten dizkio etengabe, eta ezin konta ahala abentura dibertigarriri bide ematen, irakurle txikien gozamenerako. Baikortasun ia patologiko batez egiten dio aurre bizitzari; horretan datza, hain zuzen, bere xarma. Zoriontsu da izatez, soilik ergelak izan daitezkeen modu batean. Ez al da memelo maitagarria?
'Zakur Ustel' lanean, protagonista jabe baten bila abiatzen da hirian barrena, eta gaizkile batzuen atzaparretan erortzen da. 'Zakur Ustel eskolara doa' liburuan, aldiz, irakurtzen ikasi nahi du, baina andereño zakarrari eta ikaskideen jazarpenari aurre egin beharko die. Horretarako, adiskide berri baten ezusteko laguntza izango du.
Zalantzarik gabe, haurrek gogoz egingo dute barre txakur baldar honen gertaera eroekin, baina egiatan bi ipuinak oinarrizko balioen transmisiorako baliabide eraginkorrak dira. Azken batean, Zakur Ustel bildumak adiskidetasuna goraipatzen du, zintzotasuna eta onberatasuna aldarrikatzen ditu, eta bidegabekerien aurrean ausart jokatzearen eta norbere buruarekiko konfiantza izatearen garrantzia erakusten du. Horregatik guztiagatik, oso irakurgai gomendagarriak dira etxeko txikientzat.
