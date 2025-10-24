Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Martxelo Otamendi, «handira jotzeko kazetariaren» ibilbidea jaso dute

Garbiñe Ubedak 6-7 saiotan egindako elkarrizketekin ondu dute tolosarraren biografia, iritzi-artikulu eta argazkiekin osatua

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Ostirala, 24 urria 2025, 08:03

Comenta

Duela bi urte, 2023an, Martxelo Otamendik (Tolosa, 1957) 'Berria'-ko zuzendaritza utzi zuenean «segituan» pentsatu zuten hor liburua zegoela, Martin Anso Elkarreko editoreak esan bezala. «Martxelo Otamendi ezinbesteko erreferentea da euskal komunikazioan. Hogeita hamar urtez aktualitatearen lekuko izan da 'Euskaldunon Egunkaria'-ko eta 'Berria'-ko zuzendaritzaren talaiatik», arrazoitu zuen. Gainera, urte horietan, «lekuko ez ezik halabeharrezko protagonista ere» izan zela oroitu zuen Euskaldunon Egunkaria ixteko operazioaren barruan «atxilotua eta torturatua» izan zenean bezala.

Enkarguaren garrantziaren jakitun, «eskarmentu handiko» kazetaria behar zela ikusirik, Garbiñe Ubedari egin zioten eskaria. «Martxelo betidanik ezagutu dut eta erreferentea izan da kazetaritza munduan egongo nintzela pentsatzen ez nuenean ere. Azkar erantzun nuen, ezezkorik ez zelako kabitzen», esan zuen.

Ubedak azaldu zuenez, liburuaren «muina» Otamendiri egindako elkarrizketak dira, ia urtebeteko epean luzatu zen 6-7 saiotan eginak, baina ia da biografia. «Galderak egin beharrean jai-jartzaile gisa aritu naiz. Horrekin nahikoa zen erantzuna jasotzeko», azaldu zuen. Blokeka joan baziren ere, normala den bezala batetik bestera jauzi egiten zutenez ostean apailatze lanak egin ditu idazleak «linealtasun hori gordetze aldera». Hala ere, xehatu zuenez, prozesu erraza izan da. «Beti asko hitz egiten duela esaten bada ere, ez du hainbeste hitz egin. Gaitasuna du gauzak trinko esateko, hortik ere bere txispa. Adibide metafora oso onak jartzen ditu eta horrek bidea errazten du».

'Martxelo Otamendi. Handira jotzeko kazetaritza'

  • Egilea: Garbiñe Ubeda.

  • Argitaletxea: Elkar.

  • Orrialdeak: 152.

  • Prezioa: 17,5 euro.

Egitura aldetik Otamendik ibilbide profesionalean egindakoa modu kronologikoan jasotzen da. Hasiera nerabezaroan ezarri dute, «euskaltzaletasuna deskubritu zuenekoa», Ubedak esan bezala «gaztetan beste askok bezala gaztelaniaz egiten zuelako. Deskubrimentua une oso hunkigarria izan zen». Gerora datoz euskaltegiko irakasle eta zuzendari izan zenekoa, maiz ahaztua geratzen den telebistan egin zuen aroa «euskal prentsa idatziaren sinbolo bezala hartu dugulako, baina ibilbide ederra egin zuen eta merezi zuen aipamena»; eta, azkenik, 'Euskaldunon Egunkaria'-n eta 'Berrian' izandako urteak. «Sarri jorratzen dituen gaiez ataritxoa osatu dugu: euskararen gaia, beti alboan izan duelako, euskararen zapalkuntza, eta baita Katalunia ere, bere bigarren aberria».

Hori osatzeko gertuko begirada bezala sailkatu zituzten zazpi iritzi-artikulu eta «arrazoi baten edo bestearengandik pertinenteak» diren argazkiak gehitu dituzte. Azken hauen aukeraketa Enekoitz Esnaola kazetariak egin du eta Ubedak eskertu zion jarduna, baita Irene Arraratsi ere «idazketa findu zuelako betiko zorroztasunez» eta Amagoia Mujika Tolaretxipiri proposamenagatik.

Ehun eta piko orriko emaitza goratu zuen Ansok, «oso gustura» irakurtzen dela azalduz. «Apustua segurua zen eta irabazi du. Martxeloren bizitzako pasarte garrantzitsuenen berri emateko galdera pertinenteak egiten asmatu du». Hala, «Martxelo ezagutzen dutenak asebetuko ditu eta oraindik Martxelo ezagutzen ez duenik bada, ere». Biografia Aleka bildumaren baitan kokatzen da, Elkar, 'Berria'-k eta 'Jakin'-ek elkarlanean gauzatutako ekimena. «Egunerokoan derrigorrez labur jorratu behar diren gaiak luze-zabalxeago jorratzea, liburu formatuak ahalbidetzen duen neurrian behintzat», Ansok azaldu bezala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  3. 3 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  4. 4 Dos aviones con cientos de pasajeros a bordo no consiguen aterrizar en el aeropuerto de Bilbao en cuatro intentos
  5. 5

    La presencia de radicales obliga a la EHU a cancelar la charla de dos ertzainas en un curso en Donostia
  6. 6 Emma García disfruta de las olas, y las evita, en uno de sus rincones favoritos de San Sebastián
  7. 7 EH Bildu critica la decisión de la Ertzaintza de revelar el origen de sus detenidos y Abascal saca pecho: «Es una nueva victoria»
  8. 8

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»
  9. 9 Los cambios en las playas de San Sebastián llegan a Reino Unido: «Los turistas se enfrentan a nuevas y duras normas en la mejor ciudad costera»
  10. 10

    El Gobierno Vasco compra 18 viviendas en Errenteria por 2,9 millones para que sus inquilinos no sean desahuciados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Martxelo Otamendi, «handira jotzeko kazetariaren» ibilbidea jaso dute

Martxelo Otamendi, «handira jotzeko kazetariaren» ibilbidea jaso dute