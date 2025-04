Manolo González reconstruye la vida de Fernando Arbex, «figura clave en la música española»

Dice Manolo González (San Sebastián, 1951) que la música española de la segunda mitad del siglo XX no puede entenderse sin las aportaciones del ... cantante, compositor, músico y arreglista madrileño Fernando Arbex, fallecido en 2003. Participó en los inicios del rock en España con el grupo Los Estudiantes, formó parte de Los Brincos, que González define como «mejor grupo de pop de nuestra historia», fue pionero del rock progresivo con Alacrán y logró el triunfo internacional con Barrabás. Pero también compuso para cantantes como Miguel Bosé o Miguel Ríos, creó un musical y ya al final de su carrera firmó obras sinfónicas en las que participó el Orfeón Donostiarra.

«Fue un artista total», dice González. Sin embargo faltaba un libro que reconstruyera su azarosa biografía. Es lo que ha hecho ahora el periodista, «antes de que los jóvenes ignoren por completo quiénes eran Los Brincos», en el libro 'Fernando Arbex, un mundo diferente', que presenta mañana viernes a las 20.15 en la librería Donosti de San Sebastián acompañado de Rodrigo Arbex, hijo del músico fallecido, el locutor y actor Fernando Mikelajauregi («con quien empecé en esto de la radio», enfatiza González) y Javier de Castro, director de la colección de música de la Editorial Milenio, que publica el volumen.

Vuelta al periodismo musical

Con este libro Manolo González recupera su faceta musical. Periodista de largo recorrido en prensa escrita y radio, así como en el área de comunicación de la Sanidad vasca en los últimos años, González fue pionero de la información vinculada a la música en la década de los 70. Ahora vuelve a ese mundo «con la voluntad de poner en valor a artistas, como Fernando, que marcaron una época». «En países como Francia o Italia veneran a sus artistas como parte del patrimonio cultural, pero aquí nos queda mucho camino por recorrer», dice González, que sitúa el origen de este libro en una charla mantenida una mañana con José Mari Unsain cuando éste dirigía aún el Museo Naval. «Nos admiraba el respeto de Francia por sus creadores, y aquella conversación con José Mari fue la clave para arrancar este libro».

Así ha buceado González en la vida de Arbex, músico al que vio actuar una vez en San Sebastián pero que no conoció personalmente. «He planteado el libro como una investigación periodística, con más de 50 entrevistas a personajes vinculados al artista. El hecho de no conocerle me da mayor distancia para entender el personaje y tratar con independencia sus diferentes facetas, incluidos algunos aspectos más escabrosos como su relación con la droga, que abordo sin morbo pero sin ocultar nada». El hijo del músico, Rodrigo Arbex, colaboró con el autor aportando distintos materiales y participó la semana pasada en la presentación en Madrid y estará mañana en la puesta de largo del libro en Donostia.

González pretende en su libro contar la vida de Arbex y, a través de su biografía, relatar la historia reciente de España, con testimonios y aportaciones de numerosos personajes. Fernando Arbex fue pionero del rock español con Los Estudiantes, figura clave con Los Brincos, adelantado del llamado rock progresivo con Alacrán y Barrabás, compositor para Miguel Bosé, Massiel, Nino Bravo y hasta El Aviador Pro, autor de comedia musical con La Maja de Goya y compositor de la obra sinfónica 'Bethlehem 2000', en la que participó el Orféon Donostiarra.

Arbex mantenía una larga vinculación con Gipuzkoa, desde sus veraneos en Deba (el libro incluye una de sus actuaciones ahí con un joven Rafa Castellano) hasta su amistad con el donostiarra Ramón Arroyo, de Los Secretos.