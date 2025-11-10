Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Juan Manuel de Prada conversó con Álvaro Bermejo en el acto inaugural de Okendo. Gorka Estrada

Literaktum abre el mapa que indaga «sobre la vida y la gente»

Las charlas de Juan Manuel de Prada y Arantxa Urretabizkaia dieron inicio al festival de las letras con gran acogida. Así se vivió el 'glamour' de la literatura

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 22:04

Lo dijo el escritor Juan Manuel de Prada: «La novela es un género comprometido con la vida y el ser humano, una vía para indagar ... en quiénes somos y en las infinitas formas del alma humana: del mismo modo que no hay dos rostros humanos iguales, tampoco hay dos almas idénticas». Suena solemne, pero resultó cercano y hasta divertido en el tono del escritor nacido en Barakaldo en 1970. Literaktum, el festival de las palabras que se prolonga en Donostia hasta el día 23, se inauguró con las charlas en dos escenarios distintos de dos veteranos autores, De Prada y Arantxa Urretabizkaia, y en los dos casos salió a la palestra el 'mapa' que puede ofrecer la literatura para saber más de cómo fuimos y cómo seremos. En el caso de la guipuzcoana, con la brújula para adentrarse en la vejez.

