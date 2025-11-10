Literaktum abre el mapa que indaga «sobre la vida y la gente»

Lo dijo el escritor Juan Manuel de Prada: «La novela es un género comprometido con la vida y el ser humano, una vía para indagar ... en quiénes somos y en las infinitas formas del alma humana: del mismo modo que no hay dos rostros humanos iguales, tampoco hay dos almas idénticas». Suena solemne, pero resultó cercano y hasta divertido en el tono del escritor nacido en Barakaldo en 1970. Literaktum, el festival de las palabras que se prolonga en Donostia hasta el día 23, se inauguró con las charlas en dos escenarios distintos de dos veteranos autores, De Prada y Arantxa Urretabizkaia, y en los dos casos salió a la palestra el 'mapa' que puede ofrecer la literatura para saber más de cómo fuimos y cómo seremos. En el caso de la guipuzcoana, con la brújula para adentrarse en la vejez.

El público acompañó la doble cita, con llenos en el centro Okendo, donde abrió el fuego Juan Manuel de Prada, y en Ernest Lluch, donde habló Urretabizkaia. Literaktum forma parte del circuito de los grandes festivales de la cultura donostiarra, con la palabra como herramienta de trabajo y el 'glamour' discreto pero directo de la literatura. «Para nosotros es una maravilla ver la respuesta del público que llena la programación», resumía ayer en la puerta de Okendo Jon Aizpurua, de Donostia Kultura, promotora de Literaktum. «Invitamos a 18 escritores en dos semanas, con el esfuerzo que requiere, además de todas las otras actividades, pero nos gusta la idea de concentrar tanta oferta y crear un ambiente, como los otros festivales de la ciudad», añadía Aizpurua.

Españoles en el París nazi

Las entradas para ver a Juan Manuel de Prada se habían agotado con antelación. Presentado por el escritor donostiarra Álvaro Bermejo, De Prada se centró en 'Mis ojos esconde la noche', su última novela, protagonizada por los españoles que vivían en el París ocupado por los nazis de 1940 a 1944, «cuando la ciudad de la luz se convirtió en la ciudad de las tinieblas».

De Prada utiliza una prosa deudora del esperpento y hasta de la picaresca para desmitificar a personajes como Gregorio Marañón, con su paso de la vocación republicana a la órbita franquista, o Picasso, «protegido por los nazis por orden expresa de Hitler». Pero el autor insiste en «no juzgar». «Si quienes vivimos en condiciones bastante confortables caemos en contradicciones, cómo decretar juicios morales sobre gentes en situaciones verdaderamente extremas», dijo el narrador y articulista. «En la historia de España domina la sombra de Caín, pero yo practico un optimismo esperanzado: pese a todo siempre salimos adelante».

De Prada no ahorró detalles sobre su forma de escribir, para delicia del público diverso que llenaba la sala: él escribe a mano y su padre pasa los textos al ordenador. «Así ocurre con todos mis libros», confesó. También relató con humor cómo escribió parte del libro en una casa de las afueras de Madrid «sin calefacción, por una avería, pero eso me permitió identificarme mejor con mis personajes en el tramo final de la ocupación nazi, cuando la escasez era total en la capital francesa».

De Prada escribió este historia como una única obra, pero la editorial la ha publicado en dos partes por su gran volumen. 'Mil ojos esconde la noche / Cárcel de tinieblas' está contada por un escritor falangista en París, «el único que me he inventado porque el resto son todos reales y con peripecias verdaderas sacadas de los archivos y fuentes directas», explicó De Prada a un auditorio que planteó al final una larga serie de preguntas.

Ampliar Arantxa Urretabizkaia charló con Ane Urkiza, a la izquierda, en el centro Ernest Lluch. Iván Montero

A la misma hora, en el centro cultural Ernest Lluch, la sala también registraba una buena entrada para la otra charla inaugural, con Arantxa Urretabizkaia en conversación con Ana Urkiza. Urretabizkaia ha publicado 'Zahartzaroaren maparen bila', una reflexión sobre la vejez y las personas que, a pesar de los años, «quieren seguir siendo dueñas de sí mismas», y con valentía y también un punto de humor contó el viaje «por esos territorios desconocidos» que está viviendo una generación que es la suya.

Este martes, Espido Freire

El festival continúa este martes con una triple cita. En la casa de cultura Ernest Lluch de Anoeta, a las 19.00, Espido Freire (Bilbao, 1974) conversará con el periodista Eduardo Yáñez sobre el 'universo Jane Austen'. La escritora acaba de publicar 'Dos tardes con Jane Austen', su tercer ensayo sobre la autora inglesa, y relee su vida y su tiempo entre la narración y el ensayo.

En la librería Zubieta, también a las siete de la tarde, Fernando Navarro (Granada, 1980) charlará con Teresa Flaño, periodista de DV, sobre 'Crisálida', su primera novela. Navarro es conocido por su trabajo como guionista y por 'Malaventura', su libro de relatos. Y en la librería Elkar de la calle Fermín Calbetón, también a las 19.00, Julen Apella (Berriz, 1998) presentará su novela 'Sakelako bihotzak' en diálogo con el escritor, editor y columnista de este periódico Aritz Gorrotxategi.