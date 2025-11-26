Lide Aguirre disecciona en su nueva novela las leyes de la manipulación en internet La autora donostiarra publica el thriller de suspense 'La vida privada de Piero Garza', con el que ganó el Premio Albert Jovell

Alberto Moyano San Sebastián Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:32

La escritora donostiarra Lide Aguirre vuelve al género de suspense que ya manejó en su debut, 'Los trucos de la bestia', con su segunda novela, 'La vida privada de Piero Garza' (Editorial Almuzara). La novela, ganadora del X Premio Nacional Albert Jovell, indaga en las ambigüedades, mentiras, falsas indentidades y terrenos pantanosos de las relaciones por internet, a través de un enigmático personaje bajo sospecha. Y en el centro del misterio, un investigador que deberá aclarar qué es verdad y qué es mentira en torno a Piero Garza.

Si con la inédita 'La sombra del cerezo', Aguirre (Donostia, 1979) ya se colocó entre las diez novelas finalistas del Premio Planeta en 2018, su debut editorial fue en 2020 con 'Los trucos de la bestia' (Ed. Berenice), un thriller en torno al mundo de las sectas cuya trama se situaba en Donostia, al igual que 'La vida privada de Piero Garza'. En esta ocasión, el sospechoso de haber provocado la muerte de una mujer a la que engañó como 'estafador del amor' es el objeto de una investigación llevada a cabo por Fernando Astiz por encargo de la familia de la víctima.

La vida privada de Piero Garza Autora: Lide Aguirre.

Género: thriller de suspense.

Editorial: Almuzara

Páginas: 360

Precio: 21 euros.

Lo que parece un intento del sospechoso de dejar atrás su vida pasada y de rehacer su vida junto a una mujer de la que está, ahora sí, sinceramente enamorado, se complica con la aparición en escena de dos personajes: un chico de Valencia y una mujer mayor de Pamplona. Los juegos de máscaras, los procedimientos de manipulación que, a veces son de ida y vuelta, y la incertidumbre en torno a qué sabe quién son las coordenadas dentro de las cuales se mueve una intriga en la que nada es lo que parece.

Víctimas y verdugos

Aunque ubicada en San Sebastián, el ciberespacio es el territorio dentro del cual se mueve parte de una historia que sirve a Aguirre para diseccionar el proceloso mundo de las ciberidentidades y los secretos que ocultan, a través de ese campo minado que son las relaciones en internet, «un mundo colmado de peligros en el que los personajes son al mismo tiempo víctimas y verdugos, y donde la verdad y la mentira se entrelazan hasta el límite», en palabras del sello Almuzara en el que publica la periodista y escritora donostiarra.

Definida por la editorial como «una novela cautivadora, con una historia cargada de suspense, con ingeniosas y sorprendentes vueltas de tuerca», 'La vida privada de Piero Garza' se impuso en la décima edición del Premio Nacional de Novela Albert Jovell, que otorga La Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) y al que se presentaron más de 130 títulos.

El jurado estuvo conformado por la escritora y periodista Marta Fernández; el escritor y crítico Manuel Francisco Reina; el responsable de Almuzara, Javier Ortega Posadillo; la presidenta de la Asociación de Médicos Escritores y Artistas (ASEMEYA), Carmen Fernández Jacob; y el secretario general de la FPSOMC y secretario del jurado, José María Rodríguez Vicente. Fátima Frutos, José Solana o Ángel Cabezas son algunos de los ganadores del Premio en las últimas ediciones.