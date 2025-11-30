Lide Aguirre, escritora: «Hasta la persona más buena puede volverse muy peligrosa en un enfado»

En 'La vida privada de Piero Garza', la escritora Lide Aguirre (Donostia, 1979) desarrolla una trama en la que, al igual que sucede en las ... redes sociales y fuera de ellas, nada es lo que parece y nadie es -completamente o en absoluto- quien dice ser. Un profesional de las ciberestafas por amor y un detective que intenta salir de una vida a la deriva protagonizan una historia de intriga, en torno a la cual se mueven un buen número de personajes cambiantes en los que quizás el lector se vea reflejado. La novela, publicada por Almuzara, ha ganado la décima edición del Premio Nacional de Novela Albert Jovell, que otorga la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC).

- 'Los trucos de la bestia' nació de un encuentro fortuito en la calle. En este caso, ¿también ha habido algún desencadenante personal?

- En parte, sí. Cuando publiqué 'Los trucos de la bestia' quité las restricciones a mis redes sociales y las abrí a todo el mundo para promocionarla. Y me empezaron a entrar muchos mensajes privados, casi todos de hombres, al punto de que llegué a pensar que alguien me había metido el perfil en alguna página de contactos. Sin embargo, un amigo me explicó que al hacerlas públicas se convierten en una especie de Tinder.

- Le entraría de todo.

- Sí, era obvio que varios eran falsos: supuestos médicos de Houston, arquitectos de no sé dónde... Pero había otros muy insistentes cada día. En ese momento, estaba haciendo un curso de investigación privada y mediante un rudimentario rastreo, vi que unos cuantos también eran falsos. Pensé qué pasaría si le contestaba a uno, empezábamos a hablar y al tiempo, descubría que esa persona no era real. Por supuesto, denuncié esos perfiles en la red social correspondiente, en la que, por otra parte, he encontrado gente interesantísima. Además, coincidió con que me encontraba en un momento de bloqueo lector y me parecía que esa información era interesante. Empecé a escribir la novela porque quería entretenerme.

La vida privada de Piero Garza Autora: Lide Aguirre

Estilo: Thriller

Editorial: Almuzara

Páginas: 360

Precio: 21 euros.

- La trama gira en torno a Piero Garza, un narcisista manipulador de manual.

- Cuando me informé más, encontré el caso real de un personaje que se dedicaba profesionalmente a las estafas por amor.

- Ese mismo narcisismo que les lleva a engañar les convierte en personas muy vulnerables al engaño mediante el halago.

- Exacto, el suyo es un perfil muy frágil en realidad. Pueden ser muy duros con sus víctimas, pero también les pueden agarrar a ellos. Sin embargo, son muy buenos en lo suyo, le pueden pillar a cualquiera, en especial, a gente que está pasando una depresión, que se siente vacía o que ha perdido contacto con sus amistades.

- Lo que usted llama 'personas en tierra de nadie'...

- Suena un poco duro, pero sí, porque me pareció que estaban en tierra de nadie.

- En el otro extremo de la trama aparece Fernando Astiz, otro personaje emocionalmente roto, aunque por otros motivos.

- Sí, un personaje de unos cuarenta y tantos años, una edad en la que puedes quebrar y vivir fracturas de diversos tipos, tanto laborales, como físicas o amorosas. De repente, puedes empezar de cero sin habértelo esperado. Astiz está roto, pero en ese punto del proceso de reconstrucción en el que ya empieza a andar.

- La novela gira en torno a una doble idea: las cosas no sólo no son lo que parecen, sino que son complejas, una idea contra la que conspira nuestra época.

- Es que no hay blancos y negros, sino muchos matices, y no se puede juzgar prácticamente nada ni a la primera ni a la segunda. Estamos en la época del tiro rápido contra todo, pero en realidad, las cosas tienen un trasfondo importante. Es el tiempo de los extremos, pero detrás de una persona puede haber una madeja de lana gigantesca y de muchos colores.

- Hay gente que es buena en determinados ámbitos y perversa en otros... No somos un bloque compacto.

- Hay muchos matices. Uno de los miedos que tenía era que los personajes no terminaran de enganchar precisamente porque no son ni blancos ni negros, sino muy complejos. Hay momentos en los que les puedes querer y otros en los que les odias, pero son personajes reales. Creo que ninguno de nosotros somos malos y buenos por completo, así que no podía hacer una novela con personajes que lo fueran.

-¿Son más peligrosos los que de primeras van de buenos?

- No lo sé, no sabría decirlo. Creo que todos podemos ser muy peligrosos en función del momento. Hasta la persona más buena puede volverse muy peligrosa en un momento de enfado.

- Aprovecha el discurrir de la historia para introducir reflexiones sobre el mundo de la pareja y sus asimetrías: quién da más, quién da menos... Esas soledades que se generan en las parejas y que se resuelven vía redes sociales.

- Hay varios perfiles. Uno, personas que se habían quedado completamente solas y dos, gente que estaba felizmente casada, pero se siente muy sola. Pero también había gente muy joven y otra muy mayor, que fue la que más pena me dio. Metí esas historias de pareja porque fue lo que me encontré cuando investigué.

- Hay quien es estafado por alguien que dice ser un veterano de guerra o incluso Brad Pitt, que quizás prefiere eso a la soledad.

- Para que tú te llegues a creer eso tienes que sentir un vacío tremendo y estar muy mal. Y cuando se enteran, es la hecatombe por la sensación de ridículo en la que te deja haberlo dado todo de ti.

- El móvil se ha convertido en el depósito de nuestras almas.

- Totalmente, y cada vez nos lo ponen más fácil. Las redes sociales te están facilitando que tú puedas llevar una doble vida: puedes esconderlo todo.

-¿A qué lo atribuye?

- Creo que la gente quiere tener más sin que los demás lo sepan porque no es del todo ético.

- Y al otro lado, lo que hay es gente en estado de aislamiento.

- Gente que habla con la cajera del súper, con las dependientas o gente con amigos, pero de los que no se fían. A veces es más fácil contarle cosas a un desconocido. Es como la gente que le cuenta su vida al taxista, no sé por qué.

- El 'San Sebastián' de la aparente normalidad también se convierte en un personaje de la novela.

- Me gusta mucho meter en las novelas San Sebastián porque es tan homogénea, tan ordenada y en la que todo parece ir tan bien... Esta ciudad es bellísima y todo es como perfecto, sin sordideces, pero luego hay mucha trastienda y me gusta sacarla.