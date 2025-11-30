Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Lide Aguirre, con su libro, en la playa de La Zurriola de Donostia, en donde transcurre la trama. JOSÉ MARI LÓPEZ

Lide Aguirre, escritora: «Hasta la persona más buena puede volverse muy peligrosa en un enfado»

La escritora donostiarra indaga en 'La vida privada de Piero Garza' en la dificultad de diferenciar la sinceridad del embuste en el mundo digital

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:04

Comenta

En 'La vida privada de Piero Garza', la escritora Lide Aguirre (Donostia, 1979) desarrolla una trama en la que, al igual que sucede en las ... redes sociales y fuera de ellas, nada es lo que parece y nadie es -completamente o en absoluto- quien dice ser. Un profesional de las ciberestafas por amor y un detective que intenta salir de una vida a la deriva protagonizan una historia de intriga, en torno a la cual se mueven un buen número de personajes cambiantes en los que quizás el lector se vea reflejado. La novela, publicada por Almuzara, ha ganado la décima edición del Premio Nacional de Novela Albert Jovell, que otorga la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC).

