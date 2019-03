Lecturas que atrapan

Los ateísmos a examen

SANTIAGO AIZARNA

Desde el comienzo de los tiempos, supongo, la Humanidad dirigió su mirada a sus alturas, casi siempre temiendo que un Señor un tanto cruel, asentado allí en su trono y por su capricho de crear su criatura, nos pidiera cuentas de lo que hicimos con ése su inventivo antojo. Me parece que pueda ser ésta la manera más sencilla de lograr comprender ese difícil entendimiento, al menos para mí, del porqué de la creación de las religiones. Que cada uno de esos brotes haya originado o dado paso a sus correspondientes culturas y artes es favor a considerar que, supongo que para eso está instituida la Oficina de los Patrimonios de la Humanidad con cuya señal se acostumbra a acuñar esos logros.

Del paso de esas religiones de todo tipo con sus particulares mitologías al monoteísmo, es lo que, en primer lugar, se hace en este libro, donde podemos leer que «tomar el monoteísmo como un modelo de lo que es la religión puede llevarnos a engaño. No sólo excluye el animismo y el politeísmo. También ignora las religiones no teístas» y, acto seguido, nos señala cómo, por ejemplo, el budismo es una 'religión atea', porque «nada dice el budismo de una mente divina; además, rechaza la idea de alma. Para el budismo, el mundo consiste en procesos y sucesos. El sentido humano del yo es una ilusión; la libertad radica en liberarse uno mismo de esa ilusión. El budismo popular ha conservado ideas de la transmigración de las almas que eran corrientes en la India en vida de Buda, como también lo era la creencia de que los méritos acumulados en una vida podían ser transferidos a otra vida futura. Pero la idea del karma -en la que se basan tales creencias- denota un proceso impersonal de causa y efecto, más que una recompensa o un castigo de parte de un Ser Supremo», por lo que el budismo, que «no hace referencia alguna a tal Ser, constituye, de hecho, una religión atea», y, en cuanto a «las calumnias y las invectivas de los 'nuevos ateos' sólo tienen sentido en un contexto específicamente cristiano y, más concretamente, dentro del marco de unos pocos subconjuntos de la religión cristiana».

Hemos llegado, con esto, a esos 'Siete tipos de ateísmo' que figuran en su título, que, a ese propósito, leemos, que «en el libro 'Seven Types of Ambiguity' (1930), de William Empson -de cuya particular versión de ateísmo se desarrolla un comentario- se mostró hasta qué punto el lenguaje podía ser indefinido y abierto sin ser engañoso, y que aplicando ese método de Empson, se examinarán aquí siete tipos de ateísmo, que «el primero de ellos -el denominado 'nuevo ateísmo' contiene poco que sea novedoso o interesante»; que, «el segundo tipo es el humanismo laico o secular, una versión hueca de la creencia cristiana en la salvación a través de la historia. En tercer lugar, está el tipo de ateísmo que crea una religión a partir de la ciencia, una categoría en la que se incluyen el humanismo evolucionista, el mesmerismo, el materialismo dialéctico y el transhumanismo contemporáneo. En cuarto lugar, están las religiones políticas modernas, desde el jacobinismo hasta el comunismo, pasando por el nazismo y el liberalismo proselitista contemporáneo. En quinto lugar, está el ateísmo de quienes odian a Dios, como el marqués de Sade, Iván Karamázov (el personaje de ficción de Dostoievski) y el propio Wllliam Empson. En sexto lugar, los ateísmos de George Santayana y Joseph Conrad, que rechazan la idea de un dios creador y no compensan ese rechazo con devoción alguna por la 'humanidad'. Y en séptimo (y último) lugar está el ateísmo místico de Arthur Schopenhauer y las teologías negativas de Baruch Spinoza y el fideísta judeorruso de comienzos del siglo XX, Lev Shestov, que apuntan, de diferentes formas, a un Dios que trasciende cualquier concepción humana».

Añade que «no tengo interés alguno en convertir a nadie a ninguno de estos ateísmos ni en hacer que nadie reniegue de ninguno de ellos. Pero dejaré muy claras mis propias preferencias al respecto. En concreto, rechazo las cinco primeras variedades y me inclino por las dos últimas, que son las de aquellos ateísmos encantados de vivir en un mundo tal cual es, sin dioses o con un Dios innombrable».

El autor de este tan singular libro donde se hace un estudio tan profundo como ameno de estas siete formas de ateísmo de entre las muchísimas que seguramente existen, con menciones especiales de personajes tan de fama mundial, es John Gray (South Shields, Inglaterra, 1948), considerado uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo. Ha sido profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Oxford y de Pensamiento Europeo en la London School of Economics' y entre sus varias obras, tiene publicadas en esta editorial, Sexto Piso, 'El silencio de los animales', 'Sobre el progreso y otros mitos modernos' (2013); 'La Comisión para la inmortalización. La ciencia y la extraña cruzada para burlar a la muerte' (2014); 'El alma de las marionetas. Un breve estudio sobre la libertad del ser humano' (2015), y 'Misa negra. La religión apocalíptica y la muerte de la utopía' (2017).

Siete tipos de ateísmo Autor: John Gray. Género: Ensayo. Editorial: sextopiso. Páginas: 232. Precio: 19,90 euros

Un clásico contemporáneo

IÑIGO URRUTIA

Libros del Asteroide recupera 'Claus y Lucas', una trilogía extraordinaria de cuya lectura no se sale indemne. Demoledora, brutal, feroz, Agota Kristof (Csikvánd, Hungría, 1935-2011) cinceló en 'El gran cuaderno', 'La prueba' y 'La tercera mentira' una ficción espeluznante sobre los horrores de la guerra y el totalitarismo para los que se basó en sus recuerdos de infancia.

Una prosa descarnada y un estilo de voces secas como sarmiento, sobre todo en 'La prueba', estimula una lectura fascinada por la panoplia de conductas infantiles guiadas por una anomía radical que protagonizan los gemelos Lucas y Klaus. Niños en un país en guerra (Hungría) ocupado por un ejército extranjero (nazi), Claus y Lucas son abandonados por su madre bajo custodia de su abuela -«Nosotros la llamamos la abuela. La gente la llama la bruja. Ella nos llama 'hijos de perra'»- Al calor de ese hogar, que es como un cuento infantil en la versión más salvaje que quepa imaginar, Claus y Lucas, como si la amoralidad hubiera suplantado la inocencia, vivirán situaciones de extrema perversión. Hay escenas espeluznantes y diálogos como navajazos. En algún momento los niños confesarán que no han conocido ni el amor ni la bondad. La escritura glacial de Kristof hará verosímil lo que parece no serlo.

'La prueba' cambia la perspectiva y se acentúa en 'La tercera mentira', con una deliberada confusión de voces. Ya no es el 'nosotros' de los gemelos, sino uno solo (¿Lucas, Claus, un tercero?) que actúa con bonhomía y se relaciona con resistentes, sojuzgados por un régimen y que sobreviven en el contexto de la revolución húngara de 1956. Kristof refutará gradualmente la historia en un juego de identidades en el que terminará por esclarecerse la verdad literaria, no menos estremecedora, por encima de la realidad narrada hasta entonces. «Le contesto -dirá Claus en un pasaje- que trato de escribir historias verdaderas, pero que, en un momento dado, la historia se hace insoportable por su misma verdad y entonces me veo obligado a modificarla. Le digo que intento contar mi historia, pero no puedo, no tengo valor, me hace demasiado daño. Entonces lo embellezco todo y describo las cosas no como sucedieron sino como yo querría que hubieran sucedido».

Claus y Lucas Autora: Agota Kristof. Traductoras: Ana Herrera, Roser Berdagué. Editorial: Libros del Asteroide. Páginas: 472. Precio: 24,95 euros

La toma de la Bastilla, desde abajo

Eric Vuillard, autor de obras extraordionarias como 'Tristeza de la tierra' o 'El orden del día', publica '14 de julio', sobre la toma de la Bastilla aquel 14 de julio de 1789 que puso un punto y aparte en la historia occidental. Vuillard no la recrea desde el punto de vista de los grandes protagonistas, sino con la mirada de los individuos sin derechos que convulsionaron un régimen arcaico para dar un nuevo sentido a la historia. Cuenta la rebelión de los trabajadores de las manufacturas Réveillon, cuya represión causó más muertos que los del 14 de julio y el modo de vida en la gran corte de Versalles, así como el trasfondo económico y social que provocó el levantamiento. Relatar la historia, advertirá el autor, «es una manera de mirar el presente».

14 de julio Autor: Eric Vuillard. Edit.: Tusquets. Páginas: 192. Precio: 17,90 euros.

Atunes rojos y orcas en Tarifa, la ciudad del viento

En tres escenarios, sobre todo, se desarrolla esta novela coral de Raquel Sánchez Silva (Plasencia, 1973), periodista y de amplia trayectoria personal en el mundo de la televisión:Tarifa, Algeciras y Madrid. De Tarifa, 'la ciudad del viento' como ella la llama nos habla de personajes como Pizco, un vagabundo; de Carmen, hija de Rosa la Paya, una cantaora... De Algeciras, de Paloma, nieta de un almadrabero y de su hija, gravemente enferma. De Madrid, de otros ocho personajes de muy variado vivir. Con todos ellos conforma una novela, la segunda suya, en la que despliega conocimientos de Tarifa, una tierra mítica y en la que se habla bastante de atunes rojos y de sus depredadoras, las orcas.

El viento no espera Autor: R. Sánchez Silva. Género: Novela. Editorial: Planeta. Páginas: 416. Precio: 19,50 euros.

Printzearen itzala

JAVIER ROJO

Kepa Altonagaren liburu honen izenburuan adierazten dena ('Duvoisin kapitainaren malura' du izenburua saiakera honek) eta lehenengo atalean dagoena irakurrita, irakurleak agian pentsa lezake orrialde horietan Duvoisin kapitainaren inguruan arituko dela. Kasu honetan liburuaren azpitituluak garrantzi handiagoa du, ordea: 'Bonaparte printzearen itzalean'. Izan ere, saiakera liburu honetan batez ere Bonaparte printzearen itzal luzeaz ari baita, eta XIX. mendeko euskal kulturan izan zuen eraginaz. Kepa Altonagak saiakera-idazle moduan azaltzen duen kezka handienetako bat euskararen moldaketa da kultura- eta zientzia-tresna moduan modernitatearen adierazpidea izateko. Eta horretarako, euskarak euskaldunak batzen dituen hizkuntza izan behar du. Euskara batuaren kontua testuinguru honetan ulertuko litzateke. Pentsa liteke gaindituta dagoen eztabaida dela hau, baina ez da hori gertatzen. Indar zentripetoen ondoan, hizkuntza disgregaziora daramaten indar zentrifugoak ere egon baitaude.

Eta Bonaparteren eragina indar zentrifugo horien artean kokatzen du Altonagak. Ohiko diskurtsoaren aurka, Bonaparte printzeak euskal kulturan izan duen eragina ez da oso positibotzat hartzen. Are gehiago, euskalkiak eta azpieuskalkiak jasotzean eta notarioaren begiz haien lekukotasuna gordetzean jarri duen arreta euskararen kulturizazioaren aurkakotzat jotzen du Altonagak. Bonaparteren asmoa taxonomikoa zen, euskararekin entomologoa bezala aritzen zelarik. Eta horretara bultzatu zituen bere kolaboratzaile euskaldunak. Batzuek idazleak izan nahiago lukete, eta horretarako euskara oronahitarako tresna moduan amestuz, hizkuntza aberasten saiatzen ziren. Halakoekin, Bonaparte printzearen itzala itogarria suertatu zen, eta idazleek senak agintzen ziena bridatzera behartuta ikusi zuten beren burua. Bonaparteren eragin honetaz ari da liburuan, eta orduan ulertu ahal da izenburuan aipatzen den Duvoisinen malura hura, ia sindrome baten izendapena, alegia.

Idazlana interesgarri eta dibertigarria da, nahiz eta batzuetan idazleak joera handiegia duen zeharkako anekdotetan hedatzeko. Dena dela, anekdota hauek ere interesgarriak suertatzen dira.

Dvoisin kapitainaren malura Egilea: Kepa Altonaga. Generoa: Saiakera. Argitaletxea: Pamiela. Orrialdeak: 128. Prezioa: 12 euro.

Degollamiento de un sexagenario catedrático de latín

La historia que se cuenta en esta novela es la del asesinato, por degollamiento, de un sexagenario catedrático de latín, en el que los detalles de este crimen resultan ser un tanto escabrosos y ante el cual parece que pudiera haber sentimientos de venganza. El seguimiento de investigaciones es asignado es asignado a Federico Gajanejos, un inspector del Cuerpo Nacional de Policía y astrólogo aficionado. Se trata de un trabajo bastante complicado que se vuelve más difícil cuando, otro profesor muere tiroteado en un aparcamiento de la Universidad. Ambos asesinatos hacen crecer la alarma en todo el ámbito universitario. Con esta novela, Ana Muela Pareja fue galardonada con el I Premio de Novela Policía Nacional de Algaida Editores.

Alma Mater Autor: Ana Muela Pareja. Género: Novela. Editorial: Algaida. Páginas: 376. Precio: 20 euros.

Nada más que la escritura de un suspiro

Cincuenta y un poemas breves que, en algunos casos, su brevedad es, más bien, expresión de un momento; acaso, de nada más que de la escritura de un suspiro, de alguna congoja o alegría del alma. Unos poemas que son como enfrentamientos de sus propios pensares o del instante que les rodea y que, en ocasiones, hasta nos cuentan historias admirables tanto por su delicadeza, por su sensibilidad o hasta por su audacia. Se diría, por lo tanto, de una poesía de momentos, que nos dice, por ejemplo, que «la poesía es un género literario» , nos cita a 'Candela', 'El paseo de las tristes', que 'la campesina no perdió los zapatos', que 'la chica que encontró el amor y que tragó demasiada nieve'... Toda una serie de actos revestidos de poesía.