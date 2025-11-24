Lecturas que acompañan la cena... y llegan a tu puerta Cultura a domicilio. Troa y Just Eat se alían para que los libros, como la comida, lleguen a casa en un servicio que une rapidez, placer de la lectura y apoyo al comercio local

Iker Elduayen Lunes, 24 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Imagina estar en casa, la tarde se estira perezosa y el frío entra por la ventana. Pides tu cena favorita y, de repente, descubres que junto a tu cena también puede llegar un libro. La alianza entre la cadena de librerías Troa y Just Eat ya hace posible que las historias crucen la ciudad a la par que las pizzas, combinando la inmediatez de la entrega de comida con la magia de la lectura. La iniciativa llega ahora a Donostia, con la intención de acercar la cultura al hogar, apoyar al comercio local y ofrecer a los lectores una forma práctica y rápida de acercarse a sus historias favoritas. Redes sociales, reseñas y recomendaciones se convierten en aliadas, recordando que el mercado lector es actual, sigue vivo, vibrante y está dispuesto a reinventarse.

Gracias a la nueva oferta, a Ainhoa López Zugasti, usuaria de la aplicación, le llega su pizza favorita junto a una nueva lectura

«Yo ya era usuaria de la aplicación y, de repente, veo que también puedo pedir libros». Así lo descubrió Ainhoa López Zugasti, lectora habitual y usuaria de la aplicación de comida a domicilio. Para ella, la sorpresa fue tan agradable como inesperada porque «al principio sí me pareció raro, pero luego pensé: ¡qué práctico! Pido mi comida y, al mismo tiempo, me traen ese libro que me ha llamado o del que tanto he oído hablar».

Y es que la selección que ofrece la aplicación no es casual. La librería Zubieta, emblema de la ciudad y parte de la cadena Troa , es la única que, por el momento, cuenta con este servicio en la capital guipuzcoana. Cuida cada título como un tesoro. «La verdad es que hay de todo», explica Ainhoa, mientras recorre con la mirada la oferta: narrativa contemporánea y clásica, historia, álbumes ilustrados, cómics infantiles y literatura juvenil, así como novedades que podrían pasar desapercibidas, puesto que las grandes cadenas no recomiendan como sí lo hacen libreros de confianza, en el cara a cara.

El reparto

En la otra punta de la cadena de entrega está María Rastrilla, repartidora con seis años de experiencia, que relata cómo «al principio le chocó. La aplicación es para comida, y nunca había entregado un libro. Pero luego me pareció bien, porque conozco gente que disfruta leyendo». María explica el ritual con una sonrisa: «Recogemos el paquete envuelto, pero nunca vemos lo que hay dentro. Lo metemos en la bolsa, en la moto, y lo entregamos. Con los libros es igual».

Adolfo López Chocarro, de Zubieta, se muestra «entusiasmado» con la iniciativa. «De verdad, creo que es una puesta en marcha aliada», asegura. Desde su lado del mostrador, detalla la logística: «Todavía estamos en las primeras pruebas, pero la mecánica es sencilla: llega el pedido, lo preparamos y la persona de reparto lo lleva. Esto no es solo vender libros, es mantener la esencia de la librería, su catálogo y su espíritu. La plataforma nos da visibilidad y rapidez sin perder la identidad».

El primer pedido de Ainhoa fue una novela italiana, 'La Cartera'. «Le tenía muchas ganas. Ahora que estoy enganchada a la narrativa. Y fue sencillísimo. Lo añadí al pedido y llegó con la comida, a la par», recuerda. Además, la plataforma permite pedidos grupales, lo que abre la puerta a clubes de lectura improvisados o compras conjuntas entre amigos: cada uno elige su libro y todo se paga y se entrega de forma coordinada.

María, desde su posición de repartidora, también valora la dimensión de la iniciativa. «Es cultura que llega directamente al hogar. Es bonito pensar que puedes entregar un libro y estar contribuyendo a que la gente lea más, disfrute de historias nuevas y apoye al comercio local». Y, por supuesto, no falta el guiño a la parte más deliciosa: «Yo sigo entregando comida, pero ahora también llevo libros. Es un cambio curioso, pero que me gusta».

Cuestión práctica

Para Ainhoa, la experiencia tiene un aire casi literario: «Mato dos pájaros de un tiro: disfruto de mi pizza y de un buen libro, todo desde casa. Y siento que sigo formando parte de la vida de mi librería, aunque no siempre pueda ir en persona». La iniciativa demuestra que la tecnología puede unir lo práctico con lo cultural, el placer cotidiano con la sorpresa literaria y hacer que acabe resultando cómodo. «Es la clave», afirman todos. Es especialmente útil para quienes viven alejados del centro o tienen movilidad limitada. «Suele tardar en torno a treinta o cuarenta minutos. Una hora y poco en todo caso. Pero es mucho más rápido que pedir a grandes cadenas online y, además, apoyas a la librería local». Para personas mayores o enfermas, esta opción se convierte en un salvavidas cultural. Un pequeño puente que acerca mundos a quienes no pueden salir de casa.

Lo más interesante es que esta combinación de comida y literatura encaja en un momento en el que el pequeño comercio busca nuevas formas de conectar con sus clientes. «Hoy en día todo se mezcla», reflexiona Ainhoa, «pero esto es distinto: es tu librería de confianza la que selecciona los títulos, no un algoritmo de las grandes cadenas, sin alma ni gusto». Y eso, dice, «marca la diferencia».

En Donostia, pedir un libro ya es abrir la puerta y recibir historias, páginas que huelen a papel nuevo y aventuras, junto a la comodidad de la cena que tanto esperabas. «Es práctico, rápido y además divertido», concluyen ambos. «Todo el mundo debería probarlo». Y mientras tanto, repartidores como María siguen con su ruta, llevando historias, sorpresas y cultura a cada hogar, demostrando que un buen libro puede llegar tan rápido como una pizza caliente, y que apoyar al pequeño comercio también es fácil. Tan solo hace falta un clic.

Las estanterías de las bibliotecas también se reparten a domicilio

Garantizar el acceso a la cultura, la información y el conocimiento es también uno de los objetivos fundamentales de las bibliotecas públicas. Así en octubre de 2023, Donostia Kultura dio un paso al frente para facilitar que el conocimiento llegase también a quienes no pueden físicamente acercarse a sus centros.

Junto a Helduen Hitza, asociación sin ánimo de lucro dirigida a personas mayores de 55 años con dificultades de movilidad o de salud, la red de bibliotecas de San Sebastián permite desde hace más de dos años, el reparto a domicilio de libros, CDs, DVDs e incluso revistas, transformando la lectura en un acto cercano, cómodo y lleno de vida.

El servicio, gratuito y accesible, fue recibido «con entusiasmo por quienes lo utilizan, aunque la demanda sea reducida». Desde Donostia Kultura explican que sigue «activo y es algo muy apreciado entre quienes lo usan y también entre quienes solicitan información y lo consideran una opción para el futuro».

Para poder recibir materiales en casa, basta con estar inscrito en Donostia Kultura o en la Red de Lectura Pública del País Vasco, y se pueden solicitar hasta 17 documentos por préstamo. Según los datos disponibles, desde octubre de 2023 a octubre de 2025, se han hecho un total de 43 préstamos además de contar con 15 personas que frecuentan este servicio, destacando un lector habitual de 87 años y la usuaria más joven, de 46.

Aseguran que, quienes disfrutan el servicio, «lo valoran enormemente». Libros que viajan desde las estanterías hasta la puerta del hogar, recordando que la cultura pública también puede tocar directamente la vida.

Reporta un error