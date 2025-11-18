Kontakizun intimoak oinarri, 'Esne-berriketan' ondu du Uxue Alberdik
Bi urtez Euskal Herriko hainbat emakumeren bizipenak jaso eta horietako 57ren 77 argitaratu ditu Begoña Durrutyren ilustrazioekin ederki osatuta
Donostia
Asteartea, 18 azaroa 2025, 17:55
Hitz egitea eta entzuna izatea urte luzetan ez dira berdina izan emakumeentzat. Istorioak, gertakariak edo bizipenak kontatu, emakumeek kontatu dituzte, baina ez gutxitan «esne-berriketa» bezala ulertu dira, hau da, «garrantzi handirik gabeko hizketa», Uxue Alberdi (Elgoibar, 1984) idazle eta bertsolariak aspaldian bailarako emakume bati entzun zion bezala. Hura buruan, aipua bere egin du «ahanzturaren aldapetan behera galdutako arrasto miñ» bat jarraitu eta «han hemengo andreengana eskean joanda» lekukotzak biltzeko. Emaitza 'Esne-berriketan' (Elkar) proiektua izan da, hein batean 2023an aurkeztutako 'Belarriko kilkerrak' (Elkar) liburuaren ildoa jarraitzen duena Antxiñe Mendizabal editoreak esan duenez. Hartan bezala, istorioei «beste geruza» bat gehitzen diete Begoña Durrutyren ilustrazioek.
Donostian egindako agerraldian Alberdik azaldu du ia bi urtez aritu dela «entzuketa-ariketak» eginez, banakakoak zein talde txikietan. Lehenengoetan hainbat herritako -Muxika, Tafalla, Elgoibar, Asteasu, Andoain, Iruñea, Mugaire...- norbanakoekin lotu ditu zitak; bigarrenak emakume taldeekin izan dira Hondarribian, Ondarroan, Getarian, Bidanian, Errezilen, Orion, Larrabetzun edo Zarautzen. Orotara 57 kontalariren 77 istorio bildu ditu, denak euskara batuan, nahiz eta «leihoak» ere ireki dituen «paleta zabala, bakoitzaren kolorea, doinukera» islatzeko. Emaitza zortzi ataletan aurkituko du irakurleak, bakoitzean hainbat gai, tonu eta giro konbinatzen direla ikusteaz gain. Guztiei jarraitutasuna ematen die Begoña Durrutyk ilustrazio bidez sortu duen «atze oihalak». «Marrazkien hariek, bideek, txoriek, marrek eta katuek lotzen dituzte», goratu du Alberdik. Bere aldetik, Durrutyk iritzi du bere jarduna «kontalarien melodia edo perkusioaren atzetik» aritzea izan dela, «kortina» moduan, «zango puntetan istorio guztiak lotzen» saiatuz, «bazterretik ukitu batzuk emanez, hari batzuk, akorde batzuk eta giro» bat sortzen. «Han umore ttantta bat jarriz, hortxe ezinegon giro bat... Denon artean lortu dugu zerbait maitasunez egina eta zintzoa. Kuttuna, koherentea eta aski polita».
'Esne-berriketan'
-
Egilea: Uxue Alberdi.
-
Ilustratzailea: Begoña Durruty.
-
Argitaletxea: Elkar.
-
Orrialdeak: 125.
-
Prezioa: 15 euro.
Lehen atalean sexuari eta sexualitateari lotutako hainbat kontakizun aurkituko ditu irakurleak, «erditzeak, abortuak, nahigabeko haurdunaldiak, ume maiteen heriotzak, zuloak, gizonen sexu grinari ihesi korrika ari diren neskak; senarren, semeen sexualitatearen kargu egiten diren andreak, bizitzari eusteko eta bizitzarik ez sortzeko egiten dituztenak». Era berean, Alberdik «beste aldea» deitu duena ere bada: «haragiaren plazera, irrika, laguntasuna eta inozentzia».
Honekin kontrastean bigarrena «argitsuagoa» da eta «poza, konplizitatea, komunikazioa, pausoa, erritmoa, konpasa, elkarrekin doazen neskatilen urratsak, esperantza, plazer eta ilusio txikiak», besteak beste, daude. «Ingenioa, bihurrikeria eta goxotasuna». Hirugarrenean itsasoa, laugarrenean menpekotasuna, bosgarrenean «heriotzaren itzala hainbat tonutan», tartean umore beltza ere; seigarrenean eta zazpigarrenean andreak, batetik «gaiztoak» eta bestetik «apartak» eta, azkenekoan gizonei planto egin dieten andreen kontakizunak.
«Badira andre banderak eta andre pañeluak, etxekoak, barrurakoak, beren burua ondo plegatzen dakitenak. Badira kuleroak labean lehortzen dituzten andre señorak eta zuhaitzak aizkoraz botatzen dituzten andre mandoak; bost urteko artzainak eta atso kontrabandistak; abantekoak eta izuak, esanekoak eta etxekalteak, debilak eta fuerteak, txatxalak eta txorrotxak, emakaitzak, andrekoiak, antzuak, lokak. Fosforozko eta merkuriozko andreak», dio sinopsiak.
Bizipenak eta lekukotzak tartean egonda, proiektu tentu eta mimo handiz egin du Alberdik. «Plazer hartuz, plazer hartzeko eta plazer emateko idatzitako liburua da. Hala jaso ditut istorioak, hala marraztu ditu Begoñak eta hala aurkeztu nahi genuke». Prozeduraz azaldu duenez grabagailua martxan jarri aurretik asmoa azaltzen zien, baita agian kontatutakoa kanpoan geratuko zela. «Meriendaren bueltan kontuka» aritu ostean, etxera iritsi eta identifikatutako istorio bakoitza «ahalik eta ondoen, modurik esanguratsuenean, grazia handiena jasoz, esan-indar handienarekin kontatzen» saiatuta, bueltan itzultzen zion elkarrizketatuari harekin kontrastatzeko, izenarekin ala ezizenarekin joan nahi zuen adosteko, etab. «Jendearekin batera idaztean gauza batzuk ederrak dira eta besteak konplikatzen dira, sentitzen duzulako zor bat istorio guztiekiko. Ahalik eta sentsibilitate handienarekin adierazi dut. Eta gertatu da batzuekin idatzita ikustean inpresio handia egitea eta ez argitaratzea eskatu duela». Noski, kanpoan geratu dira. Eta beste «kontalarien» feedback-az galdetuta, esperientziatik azaldu du «koska handia dagoela kontatzetik idatzita ikustera eta beste koska bat hori liburuan atera, jendearen eskuetara heldu eta gauzak esaten dizkizunean. Ispilu egiten diozu jendeari, hori da hitz publikoaren arriskua».
Memoria eta literatura-ariketa
Kaleratutako emaitza, Mendizabalen hitzetan «balio handiko proiektua» da, baita «ariketa-literario ederra». Lehena ahotsa emanez «memoria ariketa» delako; bigarrena «sinesgarritasunaren izenean entzundako ahots bakoitzari topatu dio hitzik egokiena, joskerarik dotoreena eta erritmorik organikoena». Aipatutakoa gutxi balitz, biek goratu dituzte Begoña Durrutyren ilustrazio «ederrak, bereziak», bizipenei «beste geruza» bat gehitzen dietela iritzita. «Elikatzen duen gaingarria da».
Ahotsen artean «armonia suerte» bat sortzea izan du lanetako bat, «nola sailkatu», izan askotariko kontakizunak dira: «badira istorio xaloak eta samurrak, baina badira minari, lotsari eta bortxari ahotsa jartzen diotenak, isildu direnak». Bidean, kontatu duenez, ohartu da zenbait istorio soilik anekdotara murrizten direnean bihurtzen direla kontagarri. «Denborak distantzia jarri zain egoten gara ahoa zabaltzeko, ezagutzen baititugu isiltasuna haustearen ondorenak». Hala, partaide izan den orori -istorioa liburuan jaso zein azkenean kanpoan geratu- eskerrak eman dizkie Alberdik «orain kontatzen dituztenak gertatzen ari ziren garaian kontatu izan balituzte askok beren buruan arriskuan jarriko» lukete-eta. Horregatik datoz batzuk ezizenez sinatuta.
Modu batera zein bestela, Mendizabalek esan bezala, orduko istorioek «merezi zuten beren protagonisten memorian eta oroitzapenetan geratzeaz gain bizi berri bat izatea» eta Alberdik 'Esne-berriketan' lanean bildutakoek are gehiago «denak emakumeen ahotik eta bihotzetik jasotako esperientziak direlako eta orain gutxi arte letretan ez dutelako leku gehiegirik izan, bai fikzioan, memorian edo bestelako generoetan».