Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Ken Follett: «La gente recordará nuestra época y pensará en lo estúpidos que fuimos»

Escritor ·

Con motivo del estreno en Bilbao del musical de 'Los pilares de la Tierra', el autor galés reflexiona sobre su obra y la actualidad

M. Aizpuru

Jueves, 14 de agosto 2025, 06:53

Pocos autores vivos pueden presumir de haber despachado 200 millones de ejemplares a lo largo de su carrera. Pero, en lugar de verlo todo desde ... una atalaya, Ken Follett (Gales, 1949) baja al barro y analiza todo tipo de cuestiones con lucidez, humildad y humor británico. Coincidiendo con el estreno mañana en Bilbao del musical de 'Los pilares de la Tierra' en el Palacio Euskalduna y a punto de publicar su nueva novela, 'Circle of Days', repasa en entrevista con este periódico su dilatada trayectoria y aporta sus reflexiones sobre la actualidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresan en prisión cinco hombres tras agredir y robar a otro varón en el pasadizo de la estación de autobuses de Donostia
  2. 2 El balcón más famoso de San Sebastián que recibe cientos de elogios: «Qué maravilla de vecina»
  3. 3

    El puente del 15 de agosto tendrá picos de 40º pero terminará pasado por agua
  4. 4 Ugaitz Amundarain: «Tras el fallecimiento de mi tía, la Semana Grande es sagrada»
  5. 5 Iñigo Martínez recuerda a un compañero de la Real Sociedad para explicar su salida del FC Barcelona: «Soy un peón»
  6. 6 Detenido en Ondarreta por robar y agredir a la víctima que intentaba retenerle
  7. 7 Se empiezan a comercializar las últimas 28 viviendas libres de Ciudad Jardín
  8. 8 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  9. 9 ZETAK amplía el aforo para la triple cita de Illunbe
  10. 10 El amargo hito histórico del aeropuerto de Bilbao opacado por el gran temor de los turistas cada verano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ken Follett: «La gente recordará nuestra época y pensará en lo estúpidos que fuimos»

Ken Follett: «La gente recordará nuestra época y pensará en lo estúpidos que fuimos»