Katixa Agirre: «Iragana errepresentatzeko kanpotik egin behar da, imajinazio ariketa da»
Oso modu zinematografikoan, baina literatura goraipatzeko, Alava sarea ardatz du Katixa Agirrek 'Barne zerbitzuak' (Elkar) eleberrian, 1937ko irailean Euskadin gerra ja galdua zenean kartzela eta kontzentrazio-esparruetan preso zeuzkaten senar eta nebei bisitan joaten ziren emakumeek sortu zutena
Igandea, 9 azaroa 2025, 00:07
Istorioa «bere horretan» etorri zitzaion Katixa Agirreri, baina moldea, paperean nola jaso aurkitzea gehiago kosta zitzaion, «ia urtebete» azaltzen duenez. Emaitza liburu-dendetara iritsi berri da, 'Barne zerbitzuak' (Elkar), 1937ko irailean Euskadin gerra ja galdua zenean kartzela eta kontzentrazio-esparruetan preso zeuzkaten senar eta nebei bisitan joaten ziren emakumeek sortu zuten Alava sarea ardatz duena. Noski, garaiko testuingurua ere jasoko du irakurleak, dena oso modu zinematografikoan. «Honek pelikula bat merezi du» aipuari erantzunez ekin zion jokoa, funtsean, literatura kontakizunerako tresna ederra dela azpimarratzeko.
– 'Barne zerbitzuak' izan zitekeen eleberri historiko bat, gerra puntu batekin, beltza edo espioi ukituarekin, elkarrizketa eta erritmo askorekin. Zerk bultzatu zaitu ia kamara sorbalda gainean hartzera? Zergatik estilo edo teknika hori?
– Istorioa bera hain apasionantea da bere horretan, benetan gertatutako kontuak dira guztiak, batzuk oso ezezagunak esango nuke, baina hain justu horregatik merezi zutenak kontatuak izatea. Ez da noski nik deskubritu dudan gai bat, Alava sareak izan du dibulgazio lan handi atzetik azken urteotan, eta honekin topatzen nintzenean sortzen zen 'jo zelako istorioa, honek merezi du pelikula bat' komentarioa. Eta ni neu ere hori pentsatzera iritsi nintzen, hau pelikula baten bitartez kontatu behar zela. Horrek eraman ninduen hausnartzera zergatik pelikula eta ez nobela, bi lengoaia horien arteko desberdintasuna, galdea, non ote zegoen. Horrelako istorio ikusgarri, abenturaz betetakoa, historikoki joriak, etab. zergatik ematen duen deitzen duela pelikulara eta ez nobelara. Bi lengoaia horien arteko jolas eta borrokarekin egin dut nobela bat zinematografikoak diruditen kontuak deskribatzen. Baina azken buruan joko bat da, hor dagoena nobela bat delako. Demostratzen dena da literaturaren bitartez edozer konta daitekeela eta irits gaitezkeela edonora.
– Euskal literatura ez da uharte bat eta bada eleberriarekin beste zerbait egiteko gogoa. Horretatik izan du zerbait? Edo jolas horri tiraka aritze hutsa izan da?
– Nik uste narratiboki nahiko nobela klasikoa dela edo horrela irakurri daitekeela. Gertaera historiko batzuk daude, protagonista batzuk aurkezten dira, trama bat dago, tramak aurrera egiten du, klimax batera heltzen da eta amaitzen da. Beste maila batean hausnarketa bat dago, nola kontatzen dugun galderari erantzuten diona: zein medio erabiltzen dugun, literatura, zinema... antzerki pieza bat dago bat-batean, ipuintxo bat ere kontatzen da. Nola kontatu gertatu zaigun zerbait, gure memoria historikoa, iragana gurera ekarri, nola azaleratu iraganean ezkutatuta geratu den hori, ikusteko ere nolako loturak dauden. Azkenean bi-hiru generazio besterik ez dira pasa. Ordukoek sekulako efektuak dituzte oraindik gure bizitzetan, gure politikan, gure gizartean orokorrean. Hori ere badago, ez soilik eztabaida artistiko edo estilistiko bat.
– Ezkutatu aipatzen zenuen, sarri isilarazi ere. Edo bi-hiru generazio gorako horiek esandako 'hobe horretaz ez hitz egin'. Gizartean bada liburuen ikusten den harrotasun puntu hori, baina era berean zor hori badugu kitatzeko ere.
– Bai, erabat. Ulergarria da ordukoa bizi izan zutenek, gainera galtzaile izanda... Bueno eta irabazleek ere, asko daukate ezkutatzeko lotsagatik. Batzuk lotsagatik eta beste batzuek errepresioarekin ondorio zuzenagatik. Eta baita umiltasunagatik, agian gure izaerarekin datorrena. Eta kasu honetan emakumeak izanda, emakumeei egozten zaien umiltasun horregatik. Haiek isilpean utzi izana normala da, logikoa, ulergarria, baina ni ja horretaz guztiaz libre nago. Gure belaunaldiak ez dauka aitzakiarik haiek estalitako hori estaltzen jarraitzeko.
'Barne zerbitzuak'
-
Egilea: Katixa Agirre.
-
Argitaletxea: Elkar.
-
Orrialdeak: 278.
-
Prezioa: 24 euro.
– Fikzioa sortzean istorioak eraman egiten zaitu, baina benetako gertakariak oinarri izanda pudore edo beldur hori ere izango zenuen. Nola mantentzen da oreka? Artistikoki zenbait kontu ere esan behar dira, oinordekoak haserretu badaitezke ere. Azaleratzea ariketa historikoa ere bada.
– Buruan izan ditut oinordekoak eta agian euren eskuetara eror daitekeela. Justua izaten saiatu naiz. Ez da egon koipea botatzerik, egin zutena egin zuten, gauza batzuk oso ondo, eta kontestuan jartzen dut zer nolako ahalegina egin zuten. Mendia zeharkatu zuen bai, baina inguruan Guardia Zibila izanda eta harrapatzen bazuten... Zer nolako arriskua hartu zuten erakutsi nahi nuen, batzuetan zer gertatu zitekeen haiek ere erabat kontziente ez zirenean. Atxilotu zituztenean heriotza zigorra gainera eroriko zitzaiela ez zutela espero, shock bat izan zela. Egin zutena kontatzen eta testuingurua ematen saiatu naiz, tarteka istorioa desparramatzen da, inguruan gertatzen ari zen guztia kontatzeko: beste atxilotu batzuekin gertatzen ari zena edo fusilamenduak, baina baita II. Mundu Gerraren garapena nola zihoan ere, bizitza partikularretan eragina duelako.
– Garaiko kartak edo komunikazioak ere baliatu dituzu. Estiloa ezin da inpostatu. Dokumentazio faseaz harago, bestelako hautuak ere hartu behar izan dituzu, zein euskara erabili edo gaztelaniazkoa euskaraz eman. Nola izan dira erabakiak Frankenstein bat ez geratzeko?
– Arazo handia izan da, bai. Baina euskaraz idazten dugunean beti daukagu hor eta ez zitzaidan berria. Alde batetik, gehienek gaztelaniaz egiten zuten. Badakit euskaraz zekitela nafarrek eta gipuzkoarrek, baina besteekin, bizkaitarrekin, arabarrekin, etab. azkenean gaztelania zen hizkuntza nagusia euren artean. Eta idazten zutenean euskaldunek ere gaztelaniaz idazten zuten hala zeudelako alfabetatuta. Tranpa egin behar izan dut. Eta gaztelaniara itzultzean, itzultzen bada, beste hausnarketa bat eragingo dit. Orduan pentsatu beharko dut 'gaztelaniaz ari dira, baina garaiko kutsu apurtxo bat jarri beharko diot'. Baina garaiko euskara zein zen? Hain ezberdina zen hizkuntza edo eredu literarioa, Lauaxeta aipatzen da, baina ez du balio hitz egiteko. Balio izan zuen bere poesiak idazteko eta askoz gehiago erez. Haiek euskaraz aritzea, dokumentuak euskaraz egotea, etab. neure artifizioa izan da.
– Falangistak euskaraz irakurtzeak edo antzerki bidez irudikatu duzun epaiketa ere euskaraz izatea, badira bi pista irakurlearentzat aipatzen zenuen tranpa horrena. Fikzioan sartzean erosten da.
– Bueno, hori aspaldi gainditu genuen. Ramon Saizarbitoriak 'Ehun metro'-n poliziak gaztelaniaz jarri zituen, ez geunden prest poliziak euskaraz irakurtzeko. Baina orain badakigu konbentzioa dela. Hollywood-eko erromatarren filmetan ingelesez hitz egiten duten bezala eta ez latinez.
– Nobela eta zinemaren arteko eztabaida horretan, hainbat keinu edo aipu txertatu dituzu: hasieran irakurlea zinema-aretoan da, plano iradokizunak egiten dituzu, argiteria nolakoa izan behar den, jantziterian edo kasting-ean kontuan hartzekoak, musika mota... Irakurlea tarteka kokatzeko izan da ala eskema barnean egonda istorioak eskatzen zizun?
– Agian biak (barreak). Errekurtso hori aukeratu nuen eta amaieraraino segi behar. Ni ere tarteka ahazten nintzen eta kamera sartu behar nuen berriro markoa zein zen gogorarazteko.
– Tarteka, une gogor eta intimoetan edo Txekan esaterako, kamerak atzera ere egiten du. Errespetutik izan du, ez zelako interesgarria edo halako espazioen inpunitatea salatzeko? Barnean gertatutako ez da jakin edo aitortu, Madrileko Correos eraikinarekin izan den ika-mikak erakutsi bezala.
– Alde batetik hori azpimarratzen da, bestetik suspensea mantentzeko eta irakurlea pentsarazteko ere. Zerbait gertatzen ari eta kamera urruntzen denean atzean utzitako hori imajinatzen jarraitzen dugu. Zinemak badu eremuz kanpoko deitzen den errekurtsoa, oso potentea izan daitekeena, irudi klabea lapurtu dizutelako eta bultzatzen zaituelako eraikitzera. Literaturan ere berdin-berdin egin daiteke.
«Orduan isilpean utzi izana logikoa da, baina gure belaunaldiak ez dauka aitzakiarik estaltzen jarraitzeko»
– Ikus-entzunezkoarena ere zure esparrua da, hortik ere izan du? Beti dokumentatu daiteke, baina behin alorra dominatuta...
– Bai, noski, aprobetxatu naiz jada banekiela eta ez nuela ikasi behar. Baina okurritu izan balitzait ideiarik izan gabe, dokumentatuko nintzateke. Ez naiz hain alperra. Zerbait kontatzeko modu egokiena aurkitzen badut dokumentatu eta iritsiko naiz horra ere. Aurkitu nuen markoa ezaguna nuen, baina ez dut zinema leziorik eman nahi izan, istorioari mesede egiten diotela uste dudalako aipatu ditut.
– Irakurlea interpelatzen duzu maiz, zinemaren laugarren pareta hausten den bezala. Heldulekuak emateko izan da? Umore puntua ere bada sarri agertzen den kritiko horri erantzuteko.
– Elkarrizketa horrekin umorerako abagunea egon da, 'adi egon denak jakingo du asmatzen...' edo 'sasijakintsuak orain pozik egongo dira ze...'. Ordukoaren eta XXI. mendeko irakurlearen arteko muga bat ezartzeko modua ere izan da, liburu hau artifizioa edo bitartekaria dela, segurtasun distantziatik begira ari garela azpimarratzeko. Iragana errepresentatzeko kanpotik egin behar da, ez gaude barruan, imajinazio ariketa da.
– Maketazioan ere egon dira jolasak.
– Saiatu naizena da atal bakoitza nahiko ezberdina izatea. Laburrak dira eta bakoitzak du bere izaera. Batek antzerki piezaren forma du, beste batean inprentan kokatuak gaude eta letrekin jolasten da -erortzen den bonba, letrekin garrantzitsua izango den zigilua osatuz-, beste batek oso ondo zergatik ez dakigun arren Victoria Kent-engana eramaten gaitu eta Parisetik jarraitzen dugu... Ugaritasun batekin jolastu nahi izan dut.