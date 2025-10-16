El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica El escritor, nuevo Premio Planeta, criticó el deporte del bádminton en televisión, lo que llevó al dueño de la librería Donosti, presidente de la Federación Española, a pedirle explicaciones con un mensaje cargado de humor

I.G. San Sebastián Jueves, 16 de octubre 2025, 06:33 Comenta Compartir

Juan del Val sigue dando que hablar. Y es que el escritor madrileño, actualmente colaborador de El Hormiguero, se ha hecho este miércoles con el Premio Planeta 2025, preciado galardón que le ha permitido embolsarse un millón de euros. Lo ha hecho con la novela 'Vera, una historia de amor', que ha recibido el reconocimiento del jurado por delante de 'Cuando el viento hable', de Ángela Banzas. Eso sí, hace dos años el propio Juan del Val también dio mucho que hablar porque se vio inmerso en una pequeña polémica que le obligó a acercarse a San Sebastián.

Todo comenzó cuando el marido de Nuria Roca no dudó en criticar el deporte del bádminton en el cierre de la temporada televisiva de El Hormiguero de 2023. En el mismo, el guionista no se cortó y en tono de humor no dudó en desmerecer el mérito de esta actividad. «Es un deporte prescindible. Una disciplina muy frustrante porque le das con todas tus fuerzas y la pluma va muy despacio», afirmó aquel día el escritor, en pleno directo. Pero sus comentarios no quedaron ahí y sentenció: «Un deporte que tiene una pluma para jugar... lamentable. El bádminton es el tenis de los torpes. Lo lamento por la Federación Española de Bádminton», aseguró ante las risas del público de de los contertulios del programa de Antena 3.

Las palabras no sentaron bien en el seno del máximo órgano de este deporte olímpico. Tanto es así que el donostiarra Andoni Azurmendi, dueño de la librería Donosti, tomó cartas en el asunto y no dudó en contactar con el propio Juan del Val en calidad de presidente de la Federación Española de Bádminton. Así, consiguió el número del colaborador de El Hormiguero y le envió un mensaje por WhatsApp cargado de sentido humor. En el mismo llegó a incluir alguno de los títulos de los libros del escritor.

El mensaje gustó mucho a Juan del Val, quien rápidamente se interesó por la actividad desarrollada en la librería Donosti y por el rodaje de la película de Woody Allen que iba a tener lugar allí mismo. «Tengo que ir a firmar mi próxima novela a San Sebastián. Si quieres le digo en la editorial Espasa que firmo en tu librería», fue el mensaje que el escritor envió a Andoni Azurmendi en el mes de julio.

La visita del colaborador de El Hormiguero a San Sebastián fue fugaz y estuvo en peligro. «Le cancelaron el vuelo a Hondarribia y pensábamos que ya no vendría. A los pocos minutos nos llamó y nos dijo que venía en coche desde Madrid. Juan del Val llegó a la cita y estuvo más de hora y media firmando libros y fue súper amable y educado con todo el mundo. Mucha gente hizo cola bajo la lluvia», explicó Andoni Azurmendi. El marido de Nuria Roca quedó prendado por la belleza del interior del local y así lo constató en redes sociales: «No me extraña que Woody Allen eligiese este espacio para rodar». Al finalizar el encuentro Juan del Val y Andoni Azurmendi sellaron la paz posando para una fotografía con unas raquetas de bádminton y volantes.