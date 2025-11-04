Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Organizadores y colaboradores de Literaktum, este martes en Donostia. Arizmendi

Juan Manuel de Prada y Arantxa Urretabizkaia inaugurarán el lunes Literaktum

A ellos se suman nombres como Javier Cercas, Espido Freire, Juan José Millás, Javier Sierra o Carys Davies, que también participarán en el festival, que se prolongorará hasta el 23 de noviembre

Itziar Altuna

Itziar Altuna

San Sebastián

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:12

Comenta

Los escritores Juan Manuel de Prada, Javier Cercas, Ignacio Peyró, Carys Davies, Javier Sierra, Ignacio Martínez Pisón, Espido Freire o Arantxa Urretabizkaia se suman a ... la lista de invitados del festival de las letras Literaktum, que se desarrollará del 10 de 23 de noviembre en Donostia, con el título 'Ecos del Yo; soledad e identidad en la era globlal'. El festival ya adelantó hace unas semana la presencia de Juan José Millás, Eider Rodríguez, Laura Chivite y Harkaitz Cano, y este martes ha presentado la programación completa de esta cita, que incluye 18 entrevistas con escritores además de exposiciones, lecturas musicalizadas, recitales, paseos literarios, la representación de una obra de teatro o un paseo literario. El público joven también tendrá su espacio, a través de las actividades que se han programadao en Literaktum Txikia.

