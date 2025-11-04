Juan Manuel de Prada y Arantxa Urretabizkaia inaugurarán el lunes Literaktum

Los escritores Juan Manuel de Prada, Javier Cercas, Ignacio Peyró, Carys Davies, Javier Sierra, Ignacio Martínez Pisón, Espido Freire o Arantxa Urretabizkaia se suman a ... la lista de invitados del festival de las letras Literaktum, que se desarrollará del 10 de 23 de noviembre en Donostia, con el título 'Ecos del Yo; soledad e identidad en la era globlal'. El festival ya adelantó hace unas semana la presencia de Juan José Millás, Eider Rodríguez, Laura Chivite y Harkaitz Cano, y este martes ha presentado la programación completa de esta cita, que incluye 18 entrevistas con escritores además de exposiciones, lecturas musicalizadas, recitales, paseos literarios, la representación de una obra de teatro o un paseo literario. El público joven también tendrá su espacio, a través de las actividades que se han programadao en Literaktum Txikia.

El festival de las letras arrancará el lunes con dos citas destacadas. En su primera presencia en el festival, Juan Manuel de Prada, «controvertido, pero uno de los mejores escritores en lengua castellana», ha subrayado Arantza Urkia, directora del Servicio de Bibliotecas de Donostia Kultura, hablará sobre extensa novela 'Mil ojos esconde la noche'. Ese mismo día, Arantxa Urretabizkaia presentará su último libro, 'Zahartzaroaren maparen bila', en el que reflexiona sobre los modelos de vejez.

A partir de esta jornada inaugural, se irán sucediendo los diálogos y las presentaciones de libros con los escritores que participan en la cita: Juan José Millás con 'Ese imbécil va a escribir una novela'; Fernando Navarro con 'Crisálida'; Ignacio Peryro con 'El español que enamoró al mundo' (donde retrata a Julio Iglesias y presenta una parábola de la evolución de la sociedad española en los últimos cincuenta años); Carys Davies con su aclamada novela 'Despejado'; Javier Sierra con 'El plan maestro'; Javier Cercas con 'El loco de Dios en el fin del mundo'; Samanta Schweblin con 'El buen mal', Ignacio Martínez de Pisón con 'Ropa de casa', Belén Gopequi con 'Te siguen'; o Agata Loth-Ignaciuk con 'Agur, uxika, agur!'

Los autores vascos también tendrán su protagonismo en Literaktum, donde hablarán sobre sus últimos trabajos. Así, Eider Rodríguez presentará el libro de cuentos 'Dena zulo bera zen'; Julen Apella la que es su primera novela narrativa 'Sakelako bihotzak'; Harkaitz Cano hablará sobre su útlimo trabajo, 'Silueta'; Lourdes Oñederra sobre 'Azken batean'; y Laura Chivite sobre 'El ataque de las cabras', libro por el que obtuvo el Premio Euskadi de Plata de Narrativa en castellano 2025.

La mayoría de los encuentros con los autores se celebrarán en las casas de cultura y tendrán entrada libre hasta completar aforo. Solo será necesario reservar invitación en tres, en concreto, las charlas que ofrecerán Juan Manuel de Prada, Juan José Millas y Javier Cercas, las tres en Okendo K. E.

Aniversarios

Además de las presentaciones de libros, también habrá espacio para recordar algunos aniversarios. Así, la escritora Espido Freire, hablará del ensayo que ha escrito sobre Jane Austen, coindiciendo con el 250 aniversario del nacimiento de la novelista británica. Por su parte, el locutor y actor Ángel Marco recitará poemas conocidos y no tan conocidos de Antonio Machado, en el 150 aniversario de su nacimiento.

Virginia Woolf será otra de las escritoras a las que se recordará en el festival con varias actividades. Así, la compañía Algalope representará la obra teatral 'La doble vida de Virigina Woolf'. También habrá una tertulia literaria en el que se comentará su obra 'La señora Dalloway', publicada hace justo cien años, que concluirá con una cena en la que se podrán degustar platos inspirados en los libros de Woolf.

Cinco exposiciones, un concierto escénico a cargo de Miren Gabirondo e Iñaki Salvador o la narración musicalizada que presentarán Maider Alcelay e Igor Sala, o la entrega de los Premios Literarios Kutxa Fundazioa completan la programación de Literaktum.