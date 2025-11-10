Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El escritor Juan Manuel de Prada. JOSÉ RAMÓN LADRA

Juan Manuel de Prada abre hoy Literaktum

Arantxa Urretabizkaia participa también en la jornada inaugural del programa, por el que pasarán Cercas, Peyró, Cano y Eider Rodriguez

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:12

l escritor Juan Manuel de Prada abrirá hoy el festival donostiarra de literatura Literaktum por el que pasarán, entre otros, Javier Cercas, Ignacio Peyró, Juan ... José Millás, Arantxa Urretabizkaia, Eider Rodríguez o Fernando Navarro. En esta jornada inaugural, Arantxa Urretabizkaia hablará también de su libro 'Zahartzaroaren maparen bila'. Con 'Los ecos del Yo, de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro' como eje temático de esta edición, el festival, que concluirá el próximo día 23, recordará a la escritora Virginia Woolf en el centenario de su novela 'La señora Dalloway', con una tertulia y una cena literaria. Cinco exposiciones, los Premios Literarios Kutxa Fundazioa Irun, una obra de teatro, lecturas musicalizadas, recitales, un paseo literario y la oferta de Literaktum Txikia para el público más joven completan el programa que se extenderá a toda la ciudad.

