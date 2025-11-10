Juan Manuel de Prada abre hoy Literaktum

l escritor Juan Manuel de Prada abrirá hoy el festival donostiarra de literatura Literaktum por el que pasarán, entre otros, Javier Cercas, Ignacio Peyró, Juan ... José Millás, Arantxa Urretabizkaia, Eider Rodríguez o Fernando Navarro. En esta jornada inaugural, Arantxa Urretabizkaia hablará también de su libro 'Zahartzaroaren maparen bila'. Con 'Los ecos del Yo, de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro' como eje temático de esta edición, el festival, que concluirá el próximo día 23, recordará a la escritora Virginia Woolf en el centenario de su novela 'La señora Dalloway', con una tertulia y una cena literaria. Cinco exposiciones, los Premios Literarios Kutxa Fundazioa Irun, una obra de teatro, lecturas musicalizadas, recitales, un paseo literario y la oferta de Literaktum Txikia para el público más joven completan el programa que se extenderá a toda la ciudad.

En la sección Literaktum presenta se abordarán diversos temas de la mano de Juan Manuel de Prada, Javier Cercas, Ignacio Peyró, Harkaitz Cano, Agata Loth-Ignaciuk, Fernando Navarro y Javier Sierra, que conversarán sobre sus obras. La gran mayoría de los encuentros con autores y autoras son de entrada libre hasta completar aforo, excepto en el caso de las charlas de hoy con Juan Manuel de Prada, del miércoles con Juan José Millás y del próximo día 18 con Javier Cercas –las tres en la casa de Cultura de Okendo–, en las que se requerirá invitación.

Programación de hoy Arantxa Urrretabizkaia hablará sobre 'Zahartzaroaren maparen bila'. 19.00 horas, en Ernest Lluch (en euskera, entrada libre).

Juan Manuel de Prada presenta 'Mil ojos esconde la noche. Cárcel de tinieblas'. 19.00 horas, en la Casa de Cultura de Okendo (con invitación).

La de hoy será una charla con un escritor «controvertido, pero uno de los mejores escritores en lengua castellana», en palabras de Arantza Urkia, directora del Servicio de Bibliotecas de Donostia Kultura. De Prada hablará sobre su extensa novela 'Mil ojos esconde la noche'. Y también hoy, pero en Ernest Lluch, Arantxa Urretabizkaia presentará su último libro, 'Zahartzaroaren maparen bila', en el que reflexiona sobre los modelos de vejez.

Mañana será el turno de Julen Apella con 'Sakelako bihotzak' (a las 19.00 horas en Elkar Aretoa), de Fernando Navarro, con su 'Crisálida', a las 19.00 horas en la Librería Zubieta y de Espido Freire, que estará a las 19.00 horas en Ernest Lluch para charlar de 'Dos tardes con Jane Austen', en el 250 aniversario del nacimiento de la escritora británica.

Juan José Millás con 'Ese imbécil va a escribir una novela' estará el miércoles en Okendo y en los próximos días pasarán por la programación Ignacio Peyró con 'El español que enamoró al mundo' (donde retrata a Julio Iglesias y presenta una parábola de la evolución de la sociedad española en los últimos cincuenta años); Carys Davies con su aclamada novela 'Despejado'; Javier Sierra con 'El plan maestro'; Ignacio Martínez de Pisón con 'Ropa de casa'; y Belén Gopegui con 'Te siguen'.