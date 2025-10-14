Juan Luis Seisdedos publica una nueva entrega de sus diarios

Juan Luis Seisdeos sigue paseando, reflexionando y escribiendo. El escritor y periodista irunés, firma durante años de El Diario Vasco, publica 'Viento que pasa', la ... segunda entrega de sus diarios, correspondiente esta vez al periodo entre 2013 al 2016.

Dice Seisdedos que «el título procede de uno de mis poetas favoritos, José María Alvarez, que escribe: 'Tus días y tus páginas./ Acepta ser/ como el viento que pasa'». Se trata de un libro digital, que puede ser descargado gratuitamente en la página web jl.seisdedos.com. Es también un libro ilustrado, con fotografías del propio autor.

«La obra tiene un formato de cuaderno personal: son notas, impresiones, reflexiones, pequeños fragmentos narrativos o poéticos», explica el escritor, preguntado por el 'Viento que pasa'. «Hay un componente de diario literario en el que se plasma el paso del tiempo, los cambios que se producen en el entorno y en mí mismo, enfermedad incluída», explica sobre el contenido de este trabajo.

Se trata de una obra de carácter íntimo «donde la voz del autor dialoga con el paso del tiempo, la memoria, lo cotidiano». El diarista mezcla lo íntimo con lo reflexivo: paisajes, observaciones, sensaciones, ecos de viajes, de lecturas, de películas y de momentos contemplativos desfilan por las páginas.

«La referencia al viento alude al carácter fugaz de las cosas, recuerdos, instantes vividos que se desvanecen o transforman. El viento es una metáfora sobre aquello que atraviesa, que no se detiene, que borra», dice Seisdedos.

«La experiencia me ha demostrado que no se leería más, al menos en España, país semiágrafo, si los libros fueran gratuitos, pero la gratuidad es necesaria para tener tres o cuatro lectores, que es a lo máximo a lo que podemos aspirar los diletantes como yo», remata el escritor y periodista irunés.