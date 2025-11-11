Itzalen Dama eta Patxi Makallure-n hirugarren abentura aurkeztu du Urtzi Leonetek
'Lanbroetako zalduna' trilogia osatzen duen azken liburua da
Donostia
Asteartea, 11 azaroa 2025, 18:13
Aparloreako eskifaia iparraldeko lurralde basatietatik bueltan da, baina indarrak berreskuratu aurretik jakin dute Jentilen Oihaneko gaitza kontrolpetik ihes egitear dela eta irtenbide bakarra Oparotasunaren Pertza bilatzea izango dela. Irudimenez betetako misioari ekingo diote 'Lanbroetako zalduna' (Elkar) liburuko protagonistek, Itzalen Dama eta Patxi Makallure-n hirugarren eta azken abentura izango dena.
Urtzi Leonetek fantasia eta magia uztartzen ditu lan honetan ere. Historiaren jatorria txikitan ikusten zituen «marrazki bizidunetan» dagoela aitortu du aurkezpenean, «'Arturo Erregea' izan zen mahai borobileko zaldunekin izan nuen lehen harremana», eta hortik abiatuta, ondoren beste ipuin eta liburuak iritsi ziren, besteak beste, 'The Warlord Chronicles', Arturo Erregearen bizitza jasotzen zuen trilogia. «Nik nire bertsio propioa sortu dut, mitologia zeta toke batekin, kasu honetan oparotasunaren pertza dena», azaldu du idazle errenteriarrak.
Iñaki Holgadoren ilustrazioek osatzen dute liburua, eskuz paperean sortutako irudiak, «marrazki denak tradizionalak dira», aldarrikatu du, dokumentazio lan zehatz baten ondoren sortutakoak. Fantasiazko generoa gustuko duela aitortu du ilustratzaileak, «goxoa» baita marrazteko.
Holgadok bezala, «eskuz» sortzen ditu istorioak Urtzi Leonetek. 'Lanbroako zalduna' «topoko bidaietan» idatzi duela kontatu du, «koaderno bat eramaten dut eta bertan idazten dut». Gero etxean ordenagailura pasatzen du idatzitakoa, forma ematen joateko. Antxiñe Mendizabal editorearen esanetan, «idazkera zaindua» da Leonetena, «euskara irakasle dela nabari da», gaineratu du. Gainera, fantasiazko generoa gustuko duen «edozein adinekoentzat» egokia dela aldarrikatu du, izan ere «modu arin eta aberatsean idatzia dago liburua».
'Herri Margotua' liburuarekin ekin zion trilogiari idazleak eta ondoren iritsi zen 'Harrizko errementariak'. Hirugarren lana irakurtzeko ez da beharrezkoa lehenengo biak irakurriak izatea, baina bai «komeni» dela autorearen esanetan, bestela «agian irakurleak gauza batzuk ez ditu ondo ulertuko». Trilogiari amaiera ematen dion lana izan arren, idazleak beste zerbait egiteko «leihoak eta ateak irekita» dituela adierazi du, «pertsonaia hauekin edo mundu honekin» zerikusia izan dezakeena.