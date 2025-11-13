Ignacio Peyró: «El mayor don de Julio Iglesias fue a la vez su problema: querer gustar a todo el mundo»

Ignacio Peyró (Madrid, 1980) fue periodista político y de opinión, ha escrito libros que se podrían denominar de culto, como 'Comimos y bebimos' o sus ... diarios, y hasta fue una especie de 'negro' de Mariano Rajoy en La Moncloa escribiendo discursos. Ahora vive el éxito de 'El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias', un libro que además de la biografía del cantante es una crónica de la España del siglo XX.

Este viernes Peyró presenta su libro y conversa con los lectores en el centro cultural Tomasene de Altza a las 19.00, con entrada libre, dentro del festival Literaktum.

– Deja Roma para venir a San Sebastián: díganos algo sobre su vinculación con la ciudad...

– Nada de sangre... pero he leído mucho a Pío Baroja y pienso que San Sebastián es una de las ciudades del mundo con mayor ilustración gastronómica popular. ¡Y las cosas del comer me interesan mucho!

– Sí, lo leímos en su estupendo 'Comimos y bebimos'. Pero ahora viene con su libro sobre Julio Iglesias, convertido en un best-seller no solo en España.

– Cuando uno escribe no sabe cómo se van a recibir sus libros. Tenía a favor el interés que despierta el personaje, pero el libro debe gustar a los libreros, a los reseñistas y sobre todo a los lectores. El superfan de Julio Iglesias quizás no es alguien que necesariamente lea libros literarios. Estoy contento de la acogida, claro.

– Dice que Julio Iglesias es el español más universal, solo comparable con Dalí o Picasso. ¿Ahora habría que añadir a Rosalía?

– No me interesa nada Rosalía. Son épocas muy distintas. Me parece lamentable que ahora estemos condenados a regurgitar flamenco para movernos por el mundo. Lo de Rosalía me parece una operación mediática aún más artificial que la que acompañó la expansión de Julio Iglesias. El único consenso que hay ahora en España es para decir que Rosalía es extraordinaria: no he visto a nadie que diga en público algo en contra de Rosalía. La Navidad o el fútbol tienen detractores, pero Rosalía, no. Eso me hace pensar dónde está España.

– ¿La proyección de Julio Iglesias fue también artificial?

– Hay un momento en que los medios se apropian de la cultura de masas y la cultura deja de ser popular para convertirse en algo dirigido. En la música, por ejemplo, llega un momento en que gente con dinero paga para que en la radio suenen determinados artistas y canciones, y se modifican los gustos de la gente. Es legítimo, pero la industria cultural distorsiana los gustos.

– Su libro, además de una biografía de Julio Iglesias, es una crónica de una época de España.

– Sí, aunque eso es un resultado no buscado. Te lo da el personaje. Si tienes que contar cómo conoce a Isabel Preysler en una fiesta en la Casa de Campo te 'sale' ese momento del tardofranquismo. Julio Iglesias viene de la cultura popular de entonces, pero fue apoyado por el Estado: es un tiempo en el que ir a Eurovisión era una operación internacional de imagen y de seducción. Yo no quería escribir un libro 'psicologista' porque Julio, con todos mis respetos, es un gran superficial, con una vida muy rápida y muy divertida. Sí, es un espejo de la historia desde que el padre está de joven en un mitin de José Antonio Primo de Rivera hasta que el hijo media entre Bush y Zapatero. ¡Siempre ha habido un Iglesias en nuestra vida!

El personaje «La historia de Julio es divertida y quizás superficial, pero espejo del país. Siempre hubo un Iglesias en nuestras vidas»

Estrellas «Rosalía es el único fenómeno que suscita unanimidades hoy en España... pero no me interesa en absoluto»

– Ya que menciona a Isabel Preysler: ¿ha leído sus memorias para completar su visión del matrimonio con el cantante?

– No, no, no... Ahora estoy en un proceso 'detox' de ese mundo, estoy leyendo el Amadís de Gaula, Musil y novelas húngaras... Tengo que purgarme.

– Tras leer y escribir tanto de él, ¿le cae bien Julio Iglesias?

– Sí. Ya me caía bien antes: tú no triunfas en todo el mundo si no caes bien. Su gran don es ser un seductor. Si eres tan conocido es normal que haya quien te deteste, pero su capacidad de gustar a todo el mundo es uno de los secretos de su éxito. A la vez se le ha criticado que a base de querer gustar a todos hizo unas producciones más blandas y una personalidad más difusa.

– ¿Le ha conocido personalmente?

– No. Íbamos a quedar un día pero perdí el móvil, algo que me ocurre demasiadas veces. Informé en su día del proyecto pero no lo necesitaba: yo quería un libro como el que hizo Andres Maurois sobre Disraeli.

– ¿Sabe si le gustó el libro?

– Su manager me llamó y estaba tan contento como sorprendido. A Julio Iglesias no se le esperaba en la portada del Babelia ni en el Times Literary Supplement.

– Ahora está desaparecido.

– Llevo unos meses que no sé dónde está. La última noticia es que estaba en las Bahamas.

– Julio Iglesias fue portero del Madrid: se perdió un guardameta por lesión pero se ganó un cantante. Recuerda el caso de Chillida, portero de la Real.

– Hace un año tuvimos en Roma una exposición con el centenario de Chillida, con presencia de su nieto Mikel Chillida. Julio no despuntaba como gran portero, así que se ganó un cantante.

– Otros libros suyos anteriores han sido más 'minoritarios'. ¿Cómo digiere este éxito?

– Feliz de que llegue a más gente, pero mi ambición es solo escribir libros que estén bien. Yo estaba contento en mi sitio. Lo que quiero es ser como los escritores que admiro: cojo cualquiera de Azorín y me gusta.

– Hubo una época de su vida en que trabajó en La Moncloa con Rajoy, tal como se ve en la serie de Movistar sobre expresidentes. ¿Fue un buen momento?

– Sí. Estaba ahí para muchas cosas como escribir discursos. Es como cuando en las Cortes del Renacimiento te ponían a escribir octavas reales: aquí tocaba un discurso porque se había abierto un desvío de la N-430.

– Dirigió el Instituto Cervantes en Londres y ahora el de Roma. ¿Eso es pasar a mejor vida?

– Es un trabajo muy absorbente, pero muy gratificante. No paramos de hacer cosas. Pero disfruto de Roma, sí. Y de Italia. Roma atrapa tanto que a veces olvidamos que Italia, «eso que rodea Roma», es también un lujo apasionante.