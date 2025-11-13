Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El escritor y periodista Ignacio Peyró dirige ahora el Instituto Cervantes de Roma. DANIEL IBÁÑEZ

Ignacio Peyró: «El mayor don de Julio Iglesias fue a la vez su problema: querer gustar a todo el mundo»

Fue periodista y hoy dirige en Roma el Instituto Cervantes. En 'El español que enamoró al mundo' cuenta la vida del cantante y una época de España. Este viernes estará en Tomasene con Literaktum

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ignacio Peyró (Madrid, 1980) fue periodista político y de opinión, ha escrito libros que se podrían denominar de culto, como 'Comimos y bebimos' o sus ... diarios, y hasta fue una especie de 'negro' de Mariano Rajoy en La Moncloa escribiendo discursos. Ahora vive el éxito de 'El español que enamoró al mundo, una vida de Julio Iglesias', un libro que además de la biografía del cantante es una crónica de la España del siglo XX.

