Ibon Martín se sumerge en la literatura juvenil con las aventuras de Onin Ibon Martín ha escrito dos libros dirigidos al público juvenil. / AYGÜÉS El escritor donostiarra publica dos títulos y ultima su próxima novela negra, que contará con el respaldo de una «importante» editorial ITZIAR ALTUNA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 21 noviembre 2018, 06:52

Tras su éxito como escritor de novela negra con 'El faro del silencio' o 'La jaula de sal' entre otros títulos, Ibon Martín cambia de registro para «meterse» en la cabeza de una niña de once años. Onin (Onintza) es la protagonista de los dos primeros libros -se han editado en euskera y castellano- de una serie dirigida a niños de entre 8 y 12 años, a la que se sumarán nuevas entregas. Junto a su hermano gemelo y tres amigos, la protagonista vivirá divertidas aventuras en distintos escenarios del País Vasco, donde las leyendas y los personajes mitológicos tendrán una presencia destacada. «He buscado que la mitología tenga un peso especial en las historias. Tenemos que recordar a nuestros hijos y nietos esas historias, que antes se transmitían de abuelos a nietos pero que hoy día se están quedando desdibujados».

Los cinco protagonistas viven en el valle de Atxondo, al pie del Amboto, «la montaña mágica por excelencia, donde vive la Diosa Mari». En el primer libro, 'Onintza y la isla del tesoro', los jóvenes aventureros vivirán una experiencia única en la isla de Izaro. En la segunda entrega, 'Onin y el misterio del bosque', tendrán que ayudar a Basajaun a luchar contra una plaga de avispas asiáticas. El escritor donostiarra reconoce que hoy día hay pocos libros dirigidos al público infantil y juvenil ambientados en nuestro entorno, de ahí que haya buscado «unos protagonistas locales que descubran a los niños de aquí nuestro paisaje y nuestras leyendas y mitología». Padre de una hija de cuatro años, reconoce que últimamente se fija mucho en los libros infantiles, y que le haría ilusión «ser el autor de sus primeras lecturas».

Abrirse al mercado nacional

La serie dedicada a las aventuras de Onin surge con vocación de continuidad y el tercer título saldrá en mayo. En primavera también tiene previsto publicar su próxima novela, que ultima durante estos días. «Al principio me costó cambiar de registro y contar la historia desde el punto de vista de una niña de once años, pero ahora me está costando volver a la novela negra», admite entre risas.

Tras el éxito de la saga de libros protagonizada por la escritora Leire Altuna y la agente Ane Cestero -'El faro del silencio', 'La fábrica de las sombras, 'El último akelarre' y 'La jaula de sal'-, su próxima novela estará ambientada entre Pasaia y Urdaibai, donde Ane Cestero tendrá que resolver una serie de crímenes. «Volverá a ser un libro marinero». El escritor donostiarra afronta con mucha ilusión este próximo proyecto, ya que por primera vez contará con el respaldo de una «importante» editorial de la que todavía no quiere dar el nombre -hasta la fecha ha trabajado con su propia editorial Travel bug-, que lanzará la novela a nivel nacional «con una campaña de marketing muy potente».

Hasta la fecha, decenas de miles de lectores han seguido las andanzas de estas dos protagonistas. «El éxito ha sido abrumador, con 50.000 ejemplares vendidos». Tres de los títulos figuran entre los diez ejemplares más demandados de las bibliotecas donostiarras, lo que demuestra que «el boca a boca ha funcionado». Pero ese éxito se ha «limitado» al País Vasco y a Navarra, por eso, de la mano de la nueva editorial, espera «abrirse a nuevos mercados».

Ibon Martín se siente afortunado por la respuesta obtenida por parte de los lectores, lo que le permite «vivir de la literatura». Admite que es más fácil triunfar con la novela negra, para algunos un género «menor», pero «es el que más conecta con la gente. Son libros que se escriben de manera ágil y el lector se identifica con la historia y la vive». A la espera de la publicación de su próxima novela, el escritor acudirá a la Azoka de Durango con sus últimas novedades, donde firmará ejemplares y saludará a sus seguidores.