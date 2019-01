Houllebecq y Kilian Jornet, entre las novedades editoriales

Treinta maneras de quitarse el sombrero El desafío de quitarse el sombrero

La titulación de esta obra que, en cierto modo resulta ser como de una compilación de anécdotas, tiene, por supuesto, la suya propia. En lo referente a ése su título, puede leerse en su contraportada que «en los años veinte, Maruja Mallo, Margarita Manso y Concha Méndez desafiaron las normas de la época al quitarse el sombrero en plena Puerta del Sol, haciendo de ese gesto un acto de desobediencia. Escritoras, pintoras, fotógrafas y creadoras de diversas disciplinas han seguido su ejemplo al expresar sus opiniones y trasladar su particular visión del mundo al debate cultural de su tiempo. A lo largo de la historia, muchas mujeres se han visto obligadas a quitarse el sombrero de la imposición social que las ha mantenido alejadas de una comunidad intelectual mayoritariamente masculina». Es decir, una razón suficiente como para campear como bandera titular aquí.

Escrito así, pudiera parecer que se trata de algo como un manifiesto femenino aunque también se habla de algunos hombres cercanos a ellas, que bien se dice, en tratando del bosquejo biográfico de María Guerrero que, «en la vida de la pareja todo se entrelaza, vida y oficio, sin que podamos entender por separado lo íntimo de lo laboral», advertencia esta que si sirve magníficamente para saber de la pareja entente entre la citada gran actriz conocida como María Guerrero y su pareja Fernando Díaz de Mendoza, ahí están, con presencia tan sublime que hasta llega a ser gloriosa, nombres de hombres como los de Manuel Altolaguirre junto a la ya citada Concha Méndez, del cineasta Víctor Erice junto a su esposa la escritora Adelaida García Morales, autora del relato 'El Sur'; Benito Pérez Galdós, gran escanciador de bellezas femíneas pese a su desgarbo personal junto a su 'Tristana', es decir, Concha Morell; la sombra soñada de Chéjov junto a su soñadora Alice Munro; J. D. Salinger, en disfraz espiritual se diría de su Holden Caulfield actuando como un auténtico canalla abusador con Joyce Maynard; la frivolidad de Truman Capote en un relato atrevido y procaz y bajo el juicio de su persona en palabras de su vecina en Monroeville (Alabama) Harper Lee y en donde aparecen también, en lindes comparativos y breves menciones Arthur Miller, Scott Fitzgerald, Louis Armstrong, los Hnos. Marx y hasta Proust, Gila y Arturo Barea entre otros y Philip Roth ante la primera antología de relatos de Grace Paley.

Quedan aún, por mencionar otras grandes escritoras, cuya lista comienza con Astrid Lindgren, sigue con Ana Frank y Elena Fortun (la creadora de 'Celia' disfrazada su persona en una novela suya; Gloria Fuertes ('Gloria de Lavapiés') en poema tan personal y autodescriptiva; Louisa May Alcott en su casa de 'Mujercitas'; la Carson McCullers de 'El corazón es un cazador solitario' sobre todo como en algo como niña prodigio y como visionaria; Patricia

Highsmith y la transformación de su semblante; Victoria Kent y Louise Crane bajo estimulante lectura de una esposa a la que han tratado de ridiculizarla; Alice Munro y su vida secreta; Mary Beard, la mujer a la que «le importa un pimiento no ser bella»; Monika Zgustova, la escritora checa residente en Barcelona; el sentido del humor y la pedagogía de Adichie Chimamanda; Margaret Atwood, el señor Galloway y dos de sus alumnas; la «chica de campo» que resulta ser la irlandesa Edna O'Brien y en su relación con Robert Mitchum, Marlon Brando, Paul McCartney, Jude Law, etc.; Joan Didion escribiendo a cuatro manos con su marido, el escritor John Gregory Dunne; el milagro de Lucia Berlin (nacida en Alaska, adolescente en Chile, joven en Nueva York, madre en México y dando tumbos de un lado a otro de Estados Unidos; las treinta calles al sur que le bastan a Manhattan y bastaron a la joven Dorothy Parker y su marido alcohólico y morfinómano que tuvo mucho que ver con la afición a la bebida de la escritora; Angelika Schrobsdorff y su madre Else, madre generosa con sus hijos pero atenta igualmente a sus propios deseos; Sally Mann y la desnudez de sus hijos; Marjorie Eliot a la que le sobraban los domingos desde que se le murió su hijo Philip; Vivian Gornik , periodista y escritora nacida en el Bronx en 1935 y su difícil relación con su madre; la valentía, el desgarro y el mordisco rabioso de la soledad en Olivia Laing; y, un 'autorretrato' de la propia autora, que confiesa que «faltan muchos nombres en esta selección, falta Chéjov, al que tanto debo; Lorca, sobre el que trabajé concienzudamente quedando aquel esfuerzo en nada por no saber cómo abordarlo, y un innumerable listado de personas admirables que a través de la música o del cine me hacen la vida más interesante. Pero quiero pensar que este libro, tal cual está, goza de una cierta coherencia literaria y sentimental y que cuando los lectores lleguen a la última de sus páginas van a sentir que me inclino ante ellos a modo de agradecimiento y de despedida. Como una cómica que acaba su función. Hay en este volumen algunas columnas del periódico, pero también textos que nunca han sido publicados porque fueron escritos para ser leídos ante un público».

Se trata de un interesante plantel de autoras proyectadas desde los ángulos plurales que les corresponden y de manera en cierto modo anecdótica, con amenidad y cercanía. Se abre el libro con un Prólogo de Elena Poniatowska, Premio Cervantes 2013.

Serotonina Houellebecq y los tentáculos del malestar

IÑIGO URRUTIA

'Serotonina' provoca, repele, fascina e imanta con esta historia de un hombre que camina hacia su aniquilación en una sociedad terminal, que está «retrocediendo al estado oral, por decirlo en los términos del fantoche austriaco» (Freud). Las movilizaciones de los agricultores franceses contra la tierra quemada del comercio globalizado, -en las que algunos han querido ver 'chaquetas amarillas' para refrendar el carácter visionario de Houellebecq, como ya ocurrió con su distopía de una Francia islámica en 'Sumisión'- enmarcan la historia.

Houellebecq disecciona con una mirada extremadamente crepuscular, testamentaria, la pesadumbre existencial del protagonista, un hombre derrotado de 46 años «desprovisto en el fondo tanto de razones para vivir como para morir». Recurrirá a un antidepresivo para sobrellevar el vacío y contener un malestar autodestructivo que le lleva a identificarse con el Gógol de las 'almas muertas', abrumado por su impotencia para asumir la «complejidad» del mundo.

Florent-Claude Labrouste, en algunos aspectos alter ego del autor, decide evaporarse cuando descubre la doble vida de su pareja. El protagonista narrador evoca sus fracasadas relaciones sentimentales mientras filosofa y fustiga, extramuros de la corrección política, la decadencia general: sea la socialdemocracia, «una perpetuación de la carencia»; Franco, «el verdadero inventor a escala mundial del turismo de lugares con encanto», los paradores; las mujeres y el trabajo, «son unas putas si se quiere, se puede ver de esta manera, pero la vida profesional es una puta mucho más grande y no te da ningún placer», o su 'inacción' ante un episodio de pedofilia.

El reencuentro con su mejor amigo, Aymeric, un aristócrata rural también presa de un inabarcable malestar, desembocará en un episodio crucial para el protagonista, que ya solo ambiciona escapar «a la demencia pura y simple» y de la enajenación transitoria que le llevará a idear una vesánica tentativa para recuperar el amor de su vida.

Nada es imposible Kilian Jornet, explorador del límite

I.U.

«Nunca sé si soy lo bastante duro entrenando o si me dejo ir y, como quiero ser la mejor versión de mi mismo, busco y analizo cada pequeño detalle para progresar, para explorar el límite». Kilian Jornet (Sabadell, 1987) es campeón mundial de 'skyrunning', tres veces campeón del Ultra Trail del Mont Blanc y campeón del mundo de esquí de montaña. Con cinco años ya había ascendido al Aneto. Un palmarés abrumador de uno de los iconos del deporte al aire libre. Ahora publica 'Nada es imposible', en el que relata algunas de sus aventuras de alta montaña y reflexiona sobre la filosofía que le impulsa al plus ultra deportivo, con episodios y anécdotas que ilustran sobre su carácter, que él mismo confiesa narcisista, egocéntrico y masoquista.

Galería de rara antiguedad Testimonio de fidelidad y amor a la Filología clásica

S.A.

Jaime Siles es catedrático de Filología Latina y Director del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Valencia. Cuenta en su haber como poeta con Premios como el Ocnos (1973), el, de la Crítica Nacional (1983),el de Internacional Loewe de Poesía (1989), el Internacional Generación del 27 (1998), así como el Teresa de Ávila (2003) o el de las Letras Valencianas (2004). En 2014 la Universidad de Clermond-Ferrant lo invistió Doctor honoris causa. Confiesa en el prólogo que «este libro resume muchos años de estudio, pensamiento, contacto y experiencia de, con y sobre la Antigüedad quisiera que fuera testimonio de mi fidelidad y amor a la Filología Clásica y del sentido en que la interpreté, la leí y la viví». s.a.

Neguko argiak Berlin Blues

JAVIER ROJO

Añes Berlinera joan da bizitzera eta hiri horretan bera bezain galduta dauden pertsonaia batzuekin harremanetan hasi da. Halaxe labur liteke nobela honen argumentua, laburpenak idazlan honetan kontatzen zaiguna guztiz desitxuratuko ez balu. Egia da Irati Elorrietak idatzitako 'Neguko argiak' izenburuko liburua Añes deitzen den emakume bati buruz ari dela. Pertsonaia Berlinera joan da, bertan Marta bizi baita, Parisen ezagutu duen laguna. Hiria neguaren atarian dago eta Añesen bizipenen eskutik beste hainbat pertsonaia agertzen dira. Gehienak beste nonbaitetik heldu dira Berlinera. Ez dira bertokoak, eta hiria pertsonaia-sare horien bizi hariak lotzen direneko lekua bihurturik agertzen zaigu. Lekua, edo hobeto esanda, ez-lekua, bizitzan zehar egiten den bidaian geltokia baita. Pertsonaia gehienak beren erroetatik ihes egiten ari direla ematen du. Baina erroek dakarten zama horretatik askatzen saiatzen diren neurrian deserrotuta geratzen dira, Berlinen ere beren jatorrizko lekuetan bezain arrotz. Haien artean harreman afektiboak sortzen dira, askotan adiskidetasun eta amodioaren simulakroak diruditenak. Añesek bere etxeko leihotik ikusten ditu beste leiho batzuk eta haien atzean beste bizitza batzuk antzeman daitezke berea bezalakoak.

Egoera honetan bakardadearen sentimendua nagusitzen da eta alde guztietara hedatzen. Pertsonaiek biziraun behar dute, materialki eta afektiboki; eta horrek eramaten ditu askotan oso egokiak ez diruditen hautaketak egitera. Añes, berriz, iraganaren matazan lotuta geratu da, iragan horrek mamu baten itxurapean (hildako lagun baten oroitzapena) behin eta berriro estutzen duelarik. Denbora-pasa moduan argumentu dibertigarria bilatu nahi duen irakurlea zapuztuta geratuko da nobela honekin. Baina giza arimaren zirrikituetan barneratu nahi duena, sentimenduetan sakondu nahi duena, berehala konturatuko da nobela handi baten aurrean dagoela, literaturak, handia izango bada, bizitza ulertzeko ere balio behar baitu.

Alice Phoebe Lou kantari hegoafrikarrak badu 'Berlin Blues' deitzen den kanta. Izenburuko bi hitz horiek laburbiltzen dute nobela honek uzten duen sentsazioa.

Palabra por palabra Las maravillosas excentricidades de las palabras

S.A.

Lleva como subtítulo, 'La vida secreta de los diccionarios'. Léese en la contraportada que «Con ingenio e irreverencia, la lexicógrafa Kory Stamper nos abre las puertas del obsesivo mundo de la escritura de diccionarios, desde las angustiosas decisiones sobre qué definir y cómo hacerlo hasta la complicada cuestión del cambio constante del uso de las palabras. Lleno de datos divertidos -por ejemplo, el primer uso documentado de «OMG» fue en una carta a Winston Churchill- y de las propias historias de Stamper desde el frente lingüístico, «'Palabra por palabra' es una mirada enormemente entretenida de las maravillosas complejidades y excentricidades de un idioma». Un libro de indecible encanto para aficionados a las palabras.

Cara de pan Una relación imprevisible entre una niña y un viejo

S.A.

Una niña que está leyendo una revista en un parque sobre «rollos de chicas», de «rollos de música y de videojuegos», y también de películas y de ropa, cotilleos, y un viejo que también lee revistas pero que tratan sobre pájaros, es el primer encuentro. En el que el viejo habla que habla y en el que hasta pide perdón por haber sido un tanto pesado. Se establece así, una y otra vez de verse, u n día y al otro, una relación entre la niña y el viejo que pudiera parecer un tanto sospechosa, que dice la autora al final que tiene que ver con un cuento suyo y con la obra 'Orfeo desciende' de Tennessee Williams. Una historia en la que Sara Mesa (Madrid, 1976) ha puesto en juego su gran sensibilidad y su ya conocida gran calidad narrativa.