(H)ilbeltza urtarrilaren 19tik 25era izango da
Euskal nobela beltzaren asteak baditu datak berriro ere Baztan ardatz izanik
Donostia
Osteguna, 4 abendua 2025, 13:48
Eleberri beltzek egiten duten bezala, (H)ilbeltzaren tramak aurrera egin dezan lehen pistak eman dizkio irakurleari antolakuntzak. Euskal literaturaren panoraman ondo asentatuta, 2026ko edizioa gero eta gertuago dago. Badakigu, nolabait, zer gerta daitekeen, baina hobe orriak tentuz pasa xehetasunik ez galtzeko, ostean datozen norabide aldaketa eta sorpresak izango baitira nahiko. Sare sozialen bitartez zabaldu bezala, euskal nobela beltzaren astea 2026ko urtarrilaren 19tik 25era izango da Baztanen. Programazio zehatza izango da hurrengo amua, are gehiago ikusirik literatura espresiorik zabalenean ulertzen duela antolakuntzak.
Istorioa osatze aldera, argitzeko kontuetako bat Txalaparta argitaletxeak, Baztango Udalak eta (H)ilbeltza elkarteak antolatu ohi duten (H)ilbeltza bekaren VIII. emaitza da. Txandakatuz antolatu ohi da, sormena eta itzulpena aldizkatuz, eta 2024koan Amaia Apalauza Ollo itzultzaileak irabazi zuen. Nuria Cadenes idazlearen 'Guillem' eleberria euskaratzea izan du erronka. Dena ondo bidean astean da aurkeztekoa eta orain argitaratuko du Txalapartak.
IX. deialdiko beka Gaizka Sarasola Iartzabal (Lesaka, 1974) txistulari eta musika irakasleak eskuratu zuen 'Mug(H)erri I' proiektuarekin. Aldiz, horretarako 2027ko ekitaldira itxaron beharko da. Ez da argitaratuko duen lehen liburua, aurrez zenbait antzezlanen bildumekin bi kaleratu baititu: 'Erleak, satorrak, beleak' (EDO!, 2016) eta 'Zerrakuretan' (Susa, 2021). Sortzaile bezala musikan ere aurkeztu ditu 'Ixuriak' (2004) eta 'Ez naiz deusen jabe' (2007) diskoak Xabier Erkiziarekin batera. LedSilhouette dantza konpainiaren 'Concavo-Convexo' (2019) lanarentzat musika sortu du.
Lehenbiziko edizioa sormen beka izan zen, Miel A. Elustondok irabazi zuen eta 'Kezko bola batek itoak birikak' eleberria argitaratu zuen 2019ko hasieran. Hurrengo deialdia itzulpenari egokitu zitzaion, eta Patricia Highsmith estatubatuarraren 'Lardaska' nobela euskaratu eta aurkeztu zuen Josu Barambonesek. Hirugarrenik, Miren Gorrotxategik irabazi zuen sormen beka, eta 'Sotoan gordeak' izan zuen emaitza. Laugarren beka Koldo Bigurik jaso zuen Massimo Carlottoren eleberri bat italieratik itzultzeko, eta 'Agur maitea, ikusi arte' izena jaso zuen. Bosgarren beka Eneko Barberenak jaso zuen, eta 2023ko ilbeltzean izan zuten solasgai 'Suak erreko ez balu'. Seigarrenean, Beñat Irastorzaren lagina saritu zen, eta Fred Vargasen 'Altxa, hildakoak'. Aurkezten azkena aurtengo ekitaldian izan da, Joxan Oizen 'Amazurtza' eleberria.