Guillaume Martin, en un entrenamiento con su equipo, el Groupama.
Crítica de 'La gente que sueña'

¿Es mejor no saber y vivir feliz?

El ciclista profesional francés Guillaume Martin realiza un agradable viaje personal y familiar que es un discutible elogio del cuerpo sobre la razón

Iñaki Izquierdo

Iñaki Izquierdo

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:06

Guillaume Martin-Guyonnet es un buen ciclista profesional. Corredor ligero, su físico le condena a ser un escalador, es decir, a un sufrimiento existencial alejado ... del nihilismo despreocupado de los velocistas. Es figura en Francia y un corredor respetado. Es también licenciado en filosofía.'La gente que sueña' es su tercer libro, tras 'Sócrates en bicicleta' y 'La sociedad del pelotón'. No es una obra filosófica. Abronca a Nietzsche y se queja de Sócrates, al que no perdona su 'solo sé que no sé nada'. En un libro sencillo, entendida la sencillez como virtud. Bien escrito, la historia de tres generaciones en torno a un mismo lugar, la finca de La Boderie, en Normandía, no decae a pesar de que las andanzas del erudito del siglo XVI, las del propio Guillaume Martin y las de su padre hablan de mundos muy distintos. Dos elementos hacen de pegamento: la tierra y las letras.

