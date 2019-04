La filósofa que destrozó a Nietzsche y otras recomendaciones literarias

'Lou Andreas-Salomé' La filósofa que destrozó a Nietzsche

La biografía, amplísima en datos y circunstancias y tan famosa por sus actividades culturales de Lou Andreas- Salomé, nada menos que 'una mujer libre'

SANTIAGO AIZARNA

Hay personas que, además de dejar marcado su paso en la historia, en el arte, en la cultura en general, en sus relaciones personales, en sus escritos, en todo un acervo de notaciones y hasta lecciones, y no contentas sin duda con toda su gran descarga personal, depositan, al mismo tiempo, como producto de su légamo tan abundante y característico, un rastro que pudiera constar como sello inconfundible de toda una contemporaneidad: la suya.

Así en el caso de la biografía de Lou Andreas-Salomé, que bien se dice en la contraportada de este libro, «fue una de las personalidades más fascinantes de finales del siglo XIX y principios del XX. De carácter inquieto e inconformista, quiso romper con el papel que la sociedad y la familia le habían asignado, y desde muy joven tomó parte activa en los más vanguardistas círculos intelectuales de Europa hasta convertirse en autora de una obra prolífica y diversa (literaria, crítica, filosófica y psicoanalítica) que sólo publicó parcialmente en vida. Esta biografía nos descubre, así, la singularidad de una mujer notable a través del estudio de su obra y del diálogo con algunos de sus contemporáneos, como Nietzsche, Rilke y Freud, y muestra que la libertad de espíritu que la caracterizó y tanto desconcertó en su época fue la expresión de una mujer ávida de conocimiento que supo defender su autonomía intelectual, sentimental y, en suma, vital pese a las constricciones sociales de su tiempo».

En dieciséis capítulos, Isabelle Mons, doctora en Literatura, docente e investigadora que cuenta en su haber con varios trabajos sobre la escritura femenina y sobre la relación entre la literatura y otras disciplinas artísticas, autora además de este ensayo de títulos como 'Femmes de l'âme' y 'Les pionnières de la psychanalyse', nos da un gran número de claves para adentrarnos en la persona de esta mujer tan singular, bajo títulos que, aún con solo ellos, se transparentan una serie de caminos recorridos: 1)Hija de Rusia; 2)El nacimiento de una europea; 3) En la vida, en la muerte; 4)Una mujer liberada; 5) Rilke en la paz de Lou; 6) La nostalgia de los orígenes; 7) La mujer realizada y el amante caído en desgracia; 8) El reencuentro y la creación; 9) Primeros pasos hacia el psicoanálisis; 10) Con Freud; 11) El fundador, el amigo; 12) Una nueva analista; 13) La mirada de Lou; 14) Después de esto; 15) La hora de los adioses; 16) ¿Sin pesares?, a lo que se puede añadir, como muy útil anexo para situarnos en su debido tiempo y tratar de imbuirnos en él lo más que se pueda, una cronología repleta de datos e incidentes personales.

Rilke, Rodin, Freud...

A lo largo de sus calendarios con y en esa larga temporada en las que ocurrieron, que con solamente citar los nombres de unos cuantos de su amistad, relación, conocimiento o estudios se nos ofrezca, nos toparemos con nombres como Nietzsche, la música de Wagner, Paul Rée y su círculo filosófico, la publicación de 'Im Kampf um Gott', su boda con Friedrich Carl Andreas, la ruptura con Paul Rée, su boda religiosa con Friedrich Carl Andreas, la frecuentación entre 1887 y 1893 del circulo bohemio de Friedrichshagen en Berlín, el conocimiento de Georg Ledebour en 1892; los personajes femeninos de Henrik Ibsen; Friedrich Nietzsche en sus obras; viaje a París a principios de 1894 y a Viena en 1895; el conocimiento de Rainer Maria Rilke en Munich el 12 de mayo de 1897; el primer viaje a Rusia, en 1899, con Friedrich Carl Andreas y Rainer Maria Rilke; la muerte de Nietzsche el 25 de agosto de 1900, la muerte de Paul Rée en 1901, la instalación en Gotinga en 1903 y la reanudación de su correspondencia con Rilke en 1909, visita al taller de Auguste Rodin en 1910, participación en 1911, en el Congreso Internacional de Psicoanálisis en Weimar; formación en Viena con Sigmund Freud; iniciación en la práctica del análisis en Gotinga; legado de la obra literaria a Ernst Pfeiffer y muerte, al fin, de la propia Lou Andreas-Salomé en Gotinga el 5 de febrero de 1937.

En el transcurso de estas fechas quedan aún para mejor denotar y citar otros muchos acontecimientos en torno a la vida y actividades tan importantes de esta mujer dentro del círculo de celebridades en las que supo colocarse y moverse que, para prolongar aún más la relación y las actividades que llevó a cabo, ahí figuran, en este libro, unas cuantas páginas sobre su 'Selección de notas gráficas', procedentes de nombres muy señalados en ocasiones en actividades y pensamientos de la época, como Karl Abraham (1877-1925, «el más fiel» de todos los primeros psicoanalistas que se movió en torno a ella.

Se añaden, en este cómputo, nombres como los de Gertrud Baumer, Mijail Bakunin, Visarión Grigórievich Belinski, Marie Bonaparte, Hedvig Dohm, periodista y escritora, famosa, sobre todo, por «su concepción de la mujer basada en su naturaleza no biológica y en su capacidad para realizarse»; Sándor Ferenczi; Knut Hamsun, Heinrich y Julius Hart, Gerhart Hauptmann, Hugo von Hofmannsthal, Felix Salten, Max Scheler, Arthur Schnitzler, Georg Simmel, Jakob Wassermann, toda una larga lista que enmarca a toda una época de relevantes actos culturales a todo lo cual añade este libro una generosa bibliografía que encuadra con riqueza debida por sus extraordinarios contornos a la personalidad tan eminente de Lou Andreas -Salomé, nada menos que 'Una mujer libre'.

'Lou Andreas-Salomé' Autor: Isabelle Mons. Género: Biografía. Editorial: Acantilado Páginas: 383. Precio: 22 euros.

'Poesía Completa (1993-2018)' Un festín al que volver una y otra vez

IÑIGO URRUTIA

La publicación en Visor de la obra completa de Karmelo C. Iribarren (San Sebastián, 1959) es una ocasión pintiparada para que la inmensa minoría de adeptos a este poeta formidable vuelvan a catar sus versos y quienes no lo conozcan puedan serlo. Probablemente bastará con unos pocos versos. Fláneur en su ciudad, al principio quizás solo en horario nocturno, cuando tal vez versificaba desde ambos lados de la barra, Iribarren ha ido construyendo un corpus poético que modela una mirada, sin imposturas ni artificios, en la que confluyen sus calles, sus bares, sus mendigos, las mujeres y sus promisorios vislumbres. Humor negro, nostalgia, descreimiento, cierto estoicismo, pasión, autoironía, desapego... sus poemas muestran con una íntima coherencia su modo de estar, su particular filosofía para conducirse por la vida. Sea desde sus espléndidos poemas amorosos -«Me giré un poco/ y me mirabas:/ en tus ojos/ el temblor en el río de una rama/ cuando un pájaro/ la deja...»- a las microhistorias que son síntesis deslumbrantes muchas veces de un estado de ánimo -«La vida sigue -dicen-, / pero no siempre es verdad./ A veces la vida no sigue./ A veces solo pasan los días»-, o de una observación taumatúrgica de la ciudad.

Desde su debú en 1995 con 'La condición urbana', etapa de «locura, disipación y malvivir», a la pista de despegue a partir de 'Serie B': «Ya poseemos / casi todo/ lo que nos iba/ a hacer felices./ Puede decirse/ que lo hemos conseguido./ Ya está./ Ahora solo/ nos queda/ comprobar/ hasta qué punto/ fuimos sinceros/ con nosotros/ mismos».

Iribarren captura instantes y los transforma en belleza concisa por arte de birlibirloque poético. Dos versos, tres pueden ser suficientes para la iluminación. En su extraordinario 'Diario de K' confesaba que «lo que veo me habla, y lo escribo», de modo que en un tris saca petróleo de una imagen fugaz, -«Como el machetero / en la selva,/ tu sonrisa en mi tristeza»-, de unos ojos con imán, de una ráfaga, de un crepúsculo impagable, de unas farolas -«las putas de la niebla»-..., con una escritura transparente, sin adjetivos, que es pura expresión poética. Versos legibles y reconocibles a la primera. Un festín lector al que se vuelve una y otra vez.

'Poesía Completa (1993-2018)' Autor: Karmelo C. Iribarren. Género: Poesía. Editorial: Visor. Páginas: 700. Precio: 20 euros.

'Disoluzio agiriak' Aldarrikapen poetikoak

JAVIER ROJO

Jose Luis Otamendiren poesiak inguruko errealitatean ditu bere erroak: errealitatetik abiatzen da eta errealitatea azaltzeko asmoa du. Baina batzuetan errealitate hori, hemen eta oraingoa izanik, talkan geratzen da subjektu poetikoaren barnean eraiki den irudiarekin. Talka honetatik sortzen da 'Disoluzio agiriak' izenburuko poema-liburu hau. Subjektu poetikoa konturatzen da denbora aurrera doalarik inguruko mundua aldatzen doala, eta neurri handi batean subjektuari ezinezkoa zaio aldaketa horiek beren osotasunean onartzea. Beste hitzetan esanda, bere ideiak eta printzipioak, bizitza antolatzeko eta hari zentzua emateko balio izan dutenak, zaharkituta geratu dira, eta ez berez okerrak zirelako, baizik-eta inguruan jarrera zinikoa nagusi delako. Eta subjektuari kosta zaio jarrera ziniko horrekin bat egitea.

Bestalde, subjektuak mundua ulertzeko zuen modua politikoa zen oso. Planteamendu politikoek adierazten zioten zein zen bere tokia eta jarrera horrek 'herritasunarekin' zuen zer ikusirik. Osatu gabe zegoen herria, erdizka baizik existitzen ez zena, osotasunean ikustea zen helburua. Baina helburua bete baino lehen, herria disoluziora eramaten duten osagaiak nagusituz doaz. Talka, beraz, ilusioen eta errealitatearen artean, kasu honetan zentzu politikoan ulertu behar delarik. Honelako egoeran subjektuak beste nonbait bilatzen die zentzua bere planteamenduei eta, ia oharkabean, bigarren mailako idealizazioa agertzen zaio. Jarrera honetatik ulertu beharko lirateke Kataluniari eta hango egoerari buruz egiten diren erreferentziak. Izan ere, horretaz hitz egiten denean, ez baita errealitateaz mintzo, errealitate bat eraikitzeko desioaz baino, eta desio horrek behinolako planteamenduek oraindik ere zentzua dutela adierazten du. Edota, aurreko belaunaldikoez (amaz, adibidez) egiten diren aipamenak: hauekiko lotura inguruko errealitatearekin lotzen duen haria baino indartsuago baita.

Otamendiren poesia, beraz, ideia batzuen aldarrikapena izan daiteke. Inoiz, baina, ez du panfletoaren izaerarik, eta ideia hauek elaborazio poetikoaren ondorioz denboraren igarotzearen aurreko jarrera existentziala azaltzeko ere balio dute.

'Disoluzio agiriak' Egilea: Jose Luis Otamendi. Generoa: Olerkiak Argitaletxea: Susa. Orrialdeak: 128 Prezioa: 15 euro.

'Dog soldiers' Huida desquiaciada a la nada

IÑIGO URRUTIA

'Dog Soldiers' o la cara más sórdida del sueño americano. Canonizada como uno de los títulos fundamentales post-Vietnam, Malas Tierras reedita esta novela publicada en su día por Libros del Silencio. Narra la odisea de John Converse, un periodista que lleva año y medio en Saigón tratando de dar con la historia que le encumbre. Tiene la portentosa idea de enviar tres kilos de jaco a su esposa Marge en Los Ángeles a través de Hicks, un exmarine. Todo sale mal y Hicks y Marge emprenden una huida delirante, acosados por traficantes, federales corruptos y el propio John. Narración negrísima en la que Stone no deja títere con cabeza en su retrato inmisericorde de un país desquiciado por la mala conciencia y los estertores desencantados de la contracultura.

'Dog soldiers' Autor: Robert Stone. Traductores: M. Antolín-Rato e Inga Pellisa. Editorial: Malas Tierras. Páginas: 379. Precio: 21 euros.

'Vana respuesta' Una primera novela que fue un escándalo

SANTIAGO AIZARNA

Rosamond Lehmann publicó su primera novela en 1927 y fue un escándalo que le llevó a la fama. En su haber literario cuenta con varias publicaciones tanto en el género de las novelas como en obras de teatro. Respecto a esta novela, ha de decirse que narra la educación sentimental de Judith Earle -hija única de un padre académico y una madre perteneciente a la alta sociedad-, que vive recluida en una gran casa en el valle del Támesis. Se cuentan historias de amistades y romances infantiles entre cinco primos junto con los sinsabores y hervores pasionales de esos años. Una novela que, por muchas razones, pero sobre todo por su belleza narrativa, resulta ser una de las más importantes de su tiempo.

'Vana respuesta' Autor: Rosamond Lehmann. Género: Novela. Editorial: Errata Naturae. Páginas: 496. Precio: 24,50 euros

'Raúl Guerra Garrido 2019' Guerra Garrido, visto por sus coetáneos

E.S.

'Raúl Guerra Garrido 2019' celebra el cincuentenario de la publicación de 'Cacereño', la novela en la que el escritor donostiarra de adopción narró el drama de la inmigración en el País Vasco. Una decena de autores rinden homenaje a este novelista al que el abertzalismo radical le quemó en el año 2000 su farmacia en San Sebastián. A autores del mundo del euskera, como Arantxa Urretabizkaia, Lourdes Oñederra, Aritz Gorrotxategi, Anjel Lertxundi, Ramón Saizarbitoria o Felipe Juaristi se suman otros en castellano como Luisa Etxenike, Santiago Aizarna o Fernando Aramburu, quien recuerda cómo nunca se produjo en su apoyo una acción colectiva del gremio literario, «ni en su caso ni en el de tantos otros, como no fuera a título personal».

Raúl Guerra Garrido 2019 Autor: VV. AA. Editorial: Erein Páginas: 144. Precio: 12.50 euros.

'Rialto 11' Librera, un oficio en riesgo de extinción

«Yo tenía una librería en Sevilla». Así comienza 'Rialto 11', un libro en el que Belén Rubiano narra de manera novelada su experiencia de librera en su ciudad natal, que no es una experiencia cualquiera porque para ella ese oficio va unido a una insobornable pasión por la lectura. Es esto lo que lo hace singular y emocionante en un tiempo en que las librerías van desapareciendo y en el que el mundo editorial se halla tan contaminado de intereses comerciales. La librería de la plaza de Rialto también cierra como tantas en estas páginas, pero le deja al lector el sabor inolvidable de esa pasión, de ese sueño impagable y esa aventura; de las vivencias contadas con amor, humor y delicadeza. e.s.