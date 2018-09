«No escribes por dinero, sino por lanzar un mensaje al mundo» Lunes, 24 septiembre 2018, 06:39

Con más de 200 millones de copias vendidas de sus libros, Dan Brown se ha hecho inmensamente rico. «Nunca he escrito por dinero. Si me hubiera propuesto ganarlo, habría entrado a trabajar en un banco. Supe desde muy pronto que me dedicaría a trabajos creativos y fui durante muchos años pianista y compositor, lo que no me salió bien», recuerda.

Después empezó a escribir libros. «Antes que 'El código da Vinci' escribí tres novelas que fueron un fracaso, 'Fortaleza digital', 'La conspiración' y 'Ángeles y demonios'. Luego se vendieron muy bien, pero no en el momento en que salieron por primera vez».

Continuó escribiendo. «Escribes porque piensas que tienes algo importante que decir al mundo, a la gente o a una parte de ella. Al principio claro que me sorprendió el éxito de 'El código da Vinci'. Pero tener esa repercusión es algo con lo que todo escritor sueña alguna vez. Fue un éxito que nació de unos fracasos previos, como músico y como autor».

Próximo libro

La única fórmula válida para escribir consiste en poner sobre la pantalla del ordenador lo que a cada uno le gustaría leer. «Si eres un escritor, un chef o un músico, creas el libro, el plato o la sinfonía que te encantaría leer, degustar o escuchar. Luego esperas que los demás compartan tu gusto», argumenta.

Avanza que su siguiente libro será diferente a la línea de conflicto entre religión y ciencia de la que ha hecho su sello. «Probablemente no esté Robert Langdon. Creo que va a tratar de la espiritualidad, del poder de la mente humana...Seguramente tendrá un papel relevante la inteligencia artificial».