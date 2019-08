En el escaparate internacional del cómic Viñetas de 'Giant Days' (Julia Madrigal); 'The Vision', de Gabriel Hernández Walta; abajo, 'Umami', mejor cómic digital, de Ken Niimura. Ken Niimura, Julia Madrigal y Gabriel Hernández Walta dan mayor visibilidad a su trabajo con los premios Eisner BORJA CRESPO Lunes, 12 agosto 2019, 06:36

Se alinearon los astros para el cómic español el pasado mes de julio. Si ya era una excelente noticia que varios autores nacionales figurasen en la lista de nominados a los Premios Eisner 2019, la lectura de los galardonados durante la celebración de la Comic-Con de San Diego corroboró la excelente salud de la historieta autóctona. Ken Niimura es uno de los afortunados talentos que ya cuenta con el preciado trofeo gracias a su trabajo en el cómic digital 'Umami', disponible online en Panel Syndicate, proyecto impulsado por el también dibujante Marcos Martín y la colorista Muntsa Vicente, autores de 'The Private Eye', obra que se llevó en 2015 un Eisner en la misma categoría, mejor cómic digital o webcómic.

En Tokyo, ciudad temporal de adopción, Niimura recibió la buena nueva «con mucha alegría, tanto por lo que significa para toda la gente involucrada en el proyecto, desde el productor Yun M. Watanabe a los editores, traductores y diseñadores, como por la sorpresa de que ganó en igualdad de condiciones una categoría en la que competía con otros cómics americanos», según relata a este periódico el artista. La dibujante española Julia Madrigal también cantó victoria por su participación en la recomendable serie regular de humor 'Giant Days', junto a John Allison y Max Sarin.

Los Premios Eisner funcionan especialmente de cara a los medios más allá del mercado del país donde se otorgan. La Comic-Con de San Diego es uno de los eventos en torno a las viñetas más grande del mundo –las entradas vuelan–, y los premios Eisner son los más importantes dedicados al cómic en Estados Unidos (homenajean con su nombre a Will Eisner, creador de obras de culto como 'Contrato con Dios' o 'The Spirit'), batiéndose con el palmarés del Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême, en Francia, con mayor peso internacional. Siguiendo con el listado de artistas agraciados, el también dibujante español Gabriel Hernández Walta, responsable del apartado gráfico de 'The Vision', con guion de Tom King, se llevó en su día el premio a la mejor serie limitada y en 2019 repite éxito con la misma propuesta, esta vez gracias a su reedición, en el apartado de reimpresión. La historia presenta a La Visión y su familia, sumergidos en una inquietante sitcom, una retorcida comedia de situación con villanos al acecho donde el popular superhéroe tiene la necesidad de sentirse humano. Bajo el aparente equilibrio hogareño se esconde la cruda realidad.

Hernández Walta ya cuenta con varios Eisner. «En mi caso, creo sinceramente que ha hecho que mi trabajo cobre más visibilidad, y eso siempre es positivo», comenta el autor nacido en Melilla. «He notado que más lectores se han acercado a los tebeos que he hecho gracias a la cobertura informativa que reciben hoy en día estos premios y, por otro lado, recibo más ofertas de las editoriales».

Estos días está terminando el último número de 'Sentient', una mini serie de ciencia-ficción con guion de Jeff Lemire ('Black hammer'), publicada por una editorial nueva, TKO, que propone «un nuevo modelo de edición en el que ellos publican y distribuyen el material y eso ha hecho que podamos tener plazos de realización más amplios de lo que es habitual en el mercado estadounidense. ¡Estoy deseando que salga y poder saber lo que opina la gente!».