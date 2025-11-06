Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Susana Koska (San Sebastián, 1966), cineasta y escritora, dice que ha disfrutado mucho con la investigación de 'Las consecuencias'. Felix Morquecho
Susana Koska | Escritora

«Empecé en una caja de papeles y terminé en Ángel María de Lera y otra historia de España»

La autora presenta hoy en Donostia 'Las consecuencias', que arranca en un almacén de Laguardia y recupera al escritor, expreso en las cárceles de Franco, que ganó el Planeta en 1967

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 06:47

Comenta

El nuevo libro de Susana Koska (San Sebastián, 1966) empieza siendo una cosa y termina siendo muchas. «Yo empecé a bucear en unos papeles en ... una caja de lejía Conejo guardada en Laguardia, con la historia de la maestra María de Lera, y terminé fascinada por la historia de su sobrino, el escritor Ángel María de Lera, premio Planeta en 1967, que es como otra mirada a la historia reciente de España». Eso se cuenta en 'Las consecuencias' (Pepitas de Calabaza) que se presenta hoy en Donostia (Convento de Santa Teresa, sede provisional del Koldo Mitxelena, 19.00).

