Eli Tolaretxipi publica un poemario repleto de libertad creativa

La escritora donostiarra estará hoy a las siete de la tarde, acompañada por Aritz Gorrotxategi, en la librería Zubieta, situada en la calle Reyes Católicos, ... para presentar su nuevo poemario, 'Cuerpos pasajeros' (Editorial Trea).

Dividido en cuatro partes: 'Lunáticas', 'Cuerdas', 'Dolores mudos' y 'Danzas de la muerte', el poemario mantiene, según su autora, «un trasfondo melancólico que convive con una voluntad de apertura, aunque en esta ocasión aparece más luz y más color que en mis trabajos anteriores».

El libro fue creado entre el otoño de 2018 y el verano de 2024 «armado en esas cuatro partes para darle un cierto orden y escrito con mayor libertad creativa que en textos anteriores». En sus poemas surgen «preguntas fundamentales y también los días, las lecturas, los encuentros con personas y paisajes, con objetos y materias, con algo que late en mi interior: un runrún, un canturreo que no se sabe muy bien qué es y que pide salir en palabras».

Incluye personajes y escenas en movimiento «situados en paisajes que no siempre tienen un destino claro. Quizá esto responda a un deseo más explícito que tengo de establecer un puente con el lector». También incorpora poemas con el fondo de viajes reales «aunque evito mencionar lugares concretos para no condicionar la lectura».

'Cuerpos pasajeros' es su séptimo libro de poemas en un recorrido literario que comenzó en 1999 con 'Amor muerto-naturaleza muerta'. Traductora también de autoras como Silvia Plath, Patti Smith o Itxaro Borda, entre otras, Tolaretxipi considera que su obra está compuesta por poemas «que son construcciones breves con los que intento captar momentos y estados de ánimo, oscilando entre el placer y la presencia de la muerte».

Profesora en la Escuela Oficial de Idiomas de San Sebastián, siente que su creación literaria ocupa un lugar central en su vida: «Para mí constituye una manera de mirar el mundo, tanto hacia adentro como hacia afuera».