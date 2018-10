Eider Rodriguez: «Los premios harán un favor a los relatos y al cómic» Eider Rodriguez, ayer en Hendaya, localidad en la que reside. / LUSA Literatura infantil y juvenil en euskera Es la primera escritora que gana dos Premios Euskadi en una misma edición. Ahora le han galardonado por el cómic 'Santa familia' FELIX IBARGUTXI SAN SEBASTIÁN. Jueves, 18 octubre 2018, 06:51

Eider Rodriguez (Errenteria, 1977) ha ganado el Premio Euskadi en la modalidad de literatura infantil y juvenil, por su cómic 'Santa familia'..

- Describa el cómic.

- Es la historia de una familia más o menos normal. Ya dijo un escritor famoso que las familias, de lejos, parecen de lejos todas normales, pero te acercas y se oye el mecanismo de relojería. La niña se llama Nora, y el nombre ya indica que va buscando algo, se pregunta adónde va; la madre, Sorkunde, es dietista y catequista; y el padre, Teodoro, es electricista, pero con ambiciones de ingeniero. Los dos temas del cómic son la familia y la adolescencia. Al final, he querido interpelar a los posibles lectores con esa pregunta de Nora: ¿A dónde voy, qué hago aquí? Y también planteo la pregunta: ¿Por qué has decidido tener hijos? Normalmente, se responde mal, o al menos las respuestas que yo he visto no me han satisfecho. Además, yo quería añadir otra pregunta: ¿Por qué has decidido ser hijo o hija, por qué vives en este mundo? Y todo eso, siempre desde el humor.

- Un humor fino. Cuente cómo es la relación de una escritora como usted, que hace el guión del cómic, con el dibujante, en este caso Julen Ribas.

- Hemos trabajado por capítulos. Yo hacía el guión y él le daba vida. La relación con el dibujante ha sido maravillosa, porque, imagínate, pasas de un folio con letras en blanco y negro a ocho páginas con dibujos y textos a todo color. Yo ya había hecho algunos guiones para la revista Xabiroi, pero nunca había tenido este tipo de colaboración estrecha con esta continuidad.

- A medida que recibía las páginas se iría asombrando.

- Sí, porque eran páginas llenas de vida, con matices y detalles nuevos. La relación con Julen Ribas ha sido una gozada. Es un monstruo dibujando y una gran persona.

- ¿Es posible que vengan más colaboraciones con dibujantes de cómic?

- Pues no lo sé.

- ¿Qué siente al ser la primera persona que ha ganado el Premio Euskadi en dos modalidades?

- Me siento asombrada y rara. Pero por otro lado estoy contenta porque al final los premios van a ayudar a ambos libros a llegar a otros espacios que, de otra manera, hubieran tenido difícil hacerlo. Siento que los premios hacen un favor a los géneros. Porque se ha premiado un libro de relatos y un libro de cómic. La gente sentirá interés por esos relatos, y del cómic... qué decir, que es difícil poder leer cómics en euskera, porque cuesta mucho hacerlos. Pero en la revista Xabiroi hay un equipazo, que a base de sudor y esfuerzo y al final lo consiguen. La verdad, me siento un poco culposa, porque no me gusta estar en el foco, y menos por haber recibido premios; pero que todas las desgracias sean como esta.

- Su otro libro premiado, la recopilación de relatos 'Bihotz handiegia' saldrá pronto también en castellano.

- Sí, el año que viene, en castellano y en catalán, en castellano con Random House y en catalán con Periscopi. La traducción al castellano la hemos hecho Lander Garro y yo, a cuatro manos, trabajando ambos de manera diferente. Se titulará 'Un corazón demasiado grande y otros relatos', porque incluirá piezas de otros libros.

- ¿Siente vértigo por publicar con una casa como Random House, que llegará a tantos puntos de venta?

- No. Me gusta que mis relatos lleguen a otros tipos de gente, a personas de otras coyunturas. Será enriquecedor.

- Su familia era castellanoparlante, pero se escolarizó en euskera y luego escogió esta lengua como herramienta literaria. Ahora ha traducido sus relatos al castellano. ¿Qué relación tiene con esta lengua?

- Muy buena relación. Cómoda y natural. Alguna vez ya he comentado que, cuando estoy traduciendo mi propio texto a la otra lengua siento como una especie de comunión entre ambas lenguas. Me resulta agradable traducir mis textos.

- Creo que va a publicar un ensayo sobre mujeres escritoras.

- Me he entrevistado con cuatro mujeres de diferentes generaciones: Urretabizkaia, Mintegi, Karmele Jaio y Uxue Alberdi. Quiero saber qué dinámicas suceden cuando una mujer escribe, dinámicas tanto del campo literario como en su interior.