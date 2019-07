Las recomendaciones literarias de la semana Libros ¿Qué leer? Analizamos algunos de los títulos disponibles ya en las librerías Lunes, 8 julio 2019, 07:11

Una Mariposa en el Café Gizakien izaeraz

Santiago Aizarna

Con la historia de una chica nueva en el relato titulado 'La Base', una tal Smoon –una fragancia de trato amical al comienzo del relato que se torna heladora a su final— se abre este libro de Mar Echenique (San Sebastián, 1962).

Consta en el explícito currículum de esta autora donostiarra que «estudió psicología porque nada le parecía más digno de análisis que el comportamiento humano»; que «escribe, desde que aprendió a hacerlo, sobre esa red que tejen a nuestro alrededor las relaciones personales»; que «se inició en la escritura de ficción durante su infancia, con novelas cortas de aventuras, encuadernadas por ella misma»; que «a los 12 años ganó el primer premio de un concurso literario»; que «a los 14, sus compañeras se disputaban su cuaderno, para devorar el nuevo capítulo de una larga saga titulada 'Love story', en la que narraba las vivencias de una pandilla de adolescentes. Pero a los 16, cuando leyó los relatos de Cortázar y de Borges, le sobrevino el pudor, la necesidad de batallar con cada fragmento del relato, con cada rasgo de sus personajes, antes de mostrarlos en público». Y que este libro que ha sentado plaza en los escaparates de las librerías, titulado 'Una mariposa en el café' es su primer libro, pero los diez relatos, y los más de treinta personajes que lo componen, empezaron a forjarse hace más de una década.

En un grato repaso de lectura por cada uno de estos relatos cargados de tanto sentido, nos encontramos en el segundo de ellos 'Café solo, bien cargado y con dos de azúcar', con que, su protagonista, en primera persona como le corresponde, nos lleva, nos lo dice, a «una extraña playa donde fue concebido y a la que mis padres jamás quisieron volver», con lo que en un primer párrafo nos regala una lección de existencialismo, en la que nos desliza la duda de que «es posible que tipos como yo jamás debieran ser engendrados. O, al menos, no en ciertas circunstancias», barajando al mismo tiempo ese su pequeño mazo de disculpas de si es o no «oportuno de que juzgue yo si mereció la pena», que más tarde, al hilo del relato, abre de par en par las esclusas del relato para declararnos que «soy hijo de un par de asesinos , fríos y calculadores».

En 'Fragmentos', un breve tiempo de espera cuidando a la inválida, le da tiempo, a pesar de todo para verificar su juego de escamoteo que tan bien maneja; en el siguiente 'Al otro lado del mundo', dos bellas jóvenes a muchísimos kilómetros de distancia, Tamlyn y Eva dirimen sus problemas ante el embarazo y ante unas estúpidas sandalias de color fuscsia que le habían destrozado los pies; en 'Vestido blanco', una comida de cumpleaños a los 85, el geriátrico, la idea mantenida (o mejor el sueño vivido año tras año de que la enterraran de blanco), propicia, una vez más, la habilidad narrativa de la autora en jugar duro con contrapropuestas; 'Un barco en el puerto' sirve tanto como para enlazar la casa familiar y el exilio; 'Sonata cíclica en cuatro movimientos', una serie de términos musicales (Andante, Minueto accelerando, Allegro maestoso, Adagio melancólico), sirven como de parafraseo a una historia amorosa; en 'La primera semana' el nacimiento del primer hijo, una casa llena de susurros y gritos entrecortados, la preocupación del futuro; en 'Nunca se sabe', amoríos de juventud; en 'Júbilo', como final, las nueve de la mañana ante el mostrador de atención al público. Historias mínimas todas ellas, breves tanto en escritura como en estructura, lo suficiente como lo que procede de un manantial de vida en su suficiente manar.

Una mariposa en el café Autor: Mar Echenique Género: Relatos Editorial: Círculo rojo Páginas:116 Precio: 12,50 euros

Sencillez

Unos relatos muy breves en definitiva tanto en su estructura como en su contenido, presentados desde una sencillez de lengua como de pensamiento, un diez de nota por la determinación variada de temas y personajes que si tanto se acercan, pese a ello mantienen constantes las leyes de la distancia y puede que, precisamente, en esa su brevedad puede que hayan hallado un mayor atractivo.

Con estos diez relatos de su primer libro demuestra Mar Echenique, tanto el estilo literario que le es propio como su admirable capacidad de usarlo adecuadamente. Tampoco es de olvidar que, en estos tiempos en los que en literatura tanto se prodigan las historias enrevesadas, truculentas, pesadas, de difícil recorrido argumental, sabe el lector agradecer estas historias sencillas de grato paladeo, así como los poderes de contención de la autora en su inclinación y declinación hacia la sencillez extrema en la que adquiere relevancia.

Si sus estudios de Psicología le han deparado a Echenique oportunidades de mejor conocimiento del alma humana y de sus pulsiones, sus capacidades narrativas ofrecen, igualmente, el contrapunto de la sencillez de su escritura como nota destacada de su aval literario, así como la de su libre navegación sobre los aconteceres varios de la vida, todo lo cual redunda en beneficio para el posible lecto

Iraganaren Izterrak Gizakien izaeraz

Javier Rojo

Gorka Salces Alcaldek 'Iraganaren izterrak' izenburua duen poema liburuan gizakiaren izaeran jartzen du arreta, eta horretarako gizakia hiru ingurutan kokatzen du inguru horiekin aurkezten duen harremana zein den nabarmenduz. Planteamendu honek liburuaren egituran du eragina, hain zuzen ere liburua hiru zatitan banatuta baitago. Lehenengoan, subjektuak bere buruari begiratzen dio eta lehenengo pertsona nabarmentzen da zati honetako poema gehienetan. Neurri handian identitateaz aritzen diren poemak dira, subjektuak bere nortasuna zehaztu nahi duelarik. Iraganetik dagoen eta etorkizunera proiektatzen den harian kokatzen da subjektua, iragana etorkizun bihurtzen den unean bertan alegia. Gertatu zaionaren eta eginkizun duenaren arteko dialektikaren ondorioa da haren identitatea, atal honetako poemetan iradokitzen den bezala. Bigarren atalekoetan gizakia bere inguru sozial eta historikoan kokatuta agertzen zaigu, bere baitatik aterata eta inguru horren eraginpean. Lehenengo poemetan subjektuaren nitasuna agerian geratzen bazen era ikusgarrian, bigarren ataleko testu hauetan nitasuna motelduta agertzen zaigu. Edonola ere, inguruarekiko erlazio hori ez da gatazkarik gabe eskaintzen, subjektua gizartean integratuta dagoen neurri berberean gizartearen kontrakarrean ere aritzen baita, eszeptiko, inguruak eskaintzen dionarekiko.

Liburu honen hirugarren zatia txikiena da, eta horretan badago alde nabarmenik aurreko biekin konparatzen badugu, hemen planteamendua zirriborratu baizik ez baita egiten. Hirugarren zati honetan gizakia osotasunaren aurrean jartzen da, ia transzendentzia bilatuz. Baina bilaketa horrek huts egien duela ematen du, azken finean bilaketa horretatik heriotzaren presentzia ekidin ezina atera baitaiteke ondorio bakar moduan, azken muga honek transzendentzia ezinezko bihurtuko balu bezala.

Asmoaren aldetik, esan daiteke poema liburu anbiziotsua ematen duela honek. Eta baliabide erretorikoen aldetik, poesia zuzena eskaintzen du idazleak, non besteen gainetik agertzen den errekurtso poetikoa surrealismorako joera den, irudi-elkarketa oso pertsonalen bidez, izenburuan islatzen den bezala.

Iraganaren Izterrak Egilea: Gorka Salces Alcalde Generoa: Olerkiak Argitaletxea: Balea zuria Orrialdeak : 80 Pezioaa: 10 euros

A chutes por la ruta del olvido Un día en el paraíso

Iñigo Urrutia

Hay novelas que supuran realidad, y 'Un día en el paraíso' lo hace a borbotones... de sangre y de vómitos, con los que su autor, Eddie Little (Los Ángeles, 1955-2003) comenzó a familiarizarse a los ochos años en un hogar destruido por la violencia paterna. A los doce ya era un delincuente colgado con síndromes de abstinencia. Con esa edad huyó a Boston para emprender un descenso descontrolado a los infiernos de la jeringuilla. El final de la historia lo contará el autor, que confiesa su condición sociópata, en un epílogo en el que reconocerá que la escritura le sirvió para llegar a donde quería cuando se chutaba: situarse en un lugar fuera de sí mismo. Eso era estar un día en el paraíso.

'Un día en el paraíso' es el relato desesperanzado, brutal, pornográfico de un chaval que siempre se sintió «como un conejo atrapado por los faros de un camión» y que quiso ser duro cuando aun no se había desprendido de su cascarón de ingenuidad ante la vida. Bobbie Prine, un quinqui adolescente emparejado con Rosie, una joven con un pasado familiar atroz, cae bajo la protección de Mel, un médico militar en Vietnam que ha sido expulsado del Ejército por yonki, y su novia Sidney. Son profesionales en traficar, dar palos y minimizar los daños físicos. Mel quiere ser su pigmalión en el hampa, inculcarle cierto código de honor y método delictivo, pero él también comienza a fallar en el control de impulsos.

Inmersos en una espiral de robos y violencia, son conscientes de que desbarrancan, pero los asideros desaparecieron cuando el jaco cogió las riendas para no soltarlas. De ciudad en ciudad, a salto de mata por la geografía estadounidense, dan palos que les encumbran fugazmente a un estilo de vida a todo tren y al tópico sueño del gran golpe, pero en el camino se van acumulando las bajas. El tobogán emocional, con bajones que combaten con cócteles estupefacientes cada vez más potentes, conduce a la catástrofe, y lo saben. «Mientras al final esté el olvido, no me importa la ruta que haya que tomar», decidirá mientras galopa a lomos de la vida a chutes.