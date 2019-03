Diez autores vascos evocan 'Cacereño' en un libro homenaje a Guerra Garrido Raúl Guerra Garrido, en una imagen de archivo, con diversas ediciones de la novela 'Cacereño'. / USOZ El volumen reúne textos de Saizarbitoria, Edurne Portela, Felipe Juaristi y Aramburu, entre otros ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Martes, 26 marzo 2019, 07:13

El retrato de un autor «que merece un elevado reconocimiento literario», pero cuya «calidad» como escritor se «rebajó, basándonos en prejuicios pretendidamente ideológicos, falsos como casi todos los prejuicios». Éste es el resultado de conjunto que ofrece el volumen colectivo en el que diez escritores vascos glosan la figura de Raúl Guerra Garrido, en palabras del coordinador del trabajo, Ramón Etxezarreta. El libro, publicado en edición bilingüe por la editorial Erein, forma parte del homenaje que la Diputación de Gipuzkoa tributa al autor de 'Cacereño' en el cincuenta aniversario de la publicación de la novela y que culminará mañana, con un acto en el Salón del Trono del edificio foral. El volumen (15 euros) estará disponibles en las librerías esta semana, así como en las webs de Erein y del Koldo Mitxelena y previsiblemente en la de eLiburutegia.

Anjel Lertxundi, Aritz Gorrotxategi, Felipe Juaristi y Lourdes Oñederra, en euskera, y Edurne Portela, Fernando Aramburu, Luisa Etxenike, Ramon Saizarbitoria y Santiago Aizarna en castellano, glosan la trayectoria literaria de Raúl Guerra Garrido, en unos textos que completan una visión poliédrica del escritor. El volumen incluye una selección de fotografías de Justy García Kotx, Ikorkotx, Javier Hernández, Javier Etxezarreta, Jesús Uriarte y Jose Mari López, que «distan de la novela, no guardan relación directa con los textos y se han distribuido de manera aleatoria», explica Ramón Etxezarreta. «Se ha querido reflejar, mediante paisajes humanos, el contexto real en el que afloró y ha perdurado la literatura de Raúl». El coordinador del trabajo señala que «recurrí a fotógrafos de prensa que conozco solicitándoles material de archivo que nos ambientara e ilustrara ese contexto. Con la consigna de que quería paisajes humanos que sugirieran un mundo asfixiado por la violencia, explicitando que no se pretendía espectacularizar la violencia, que aparte del dolor físico, brutal, ha habido otros dolores igual de brutales y no siempre visibles».

«Un espacio libre»

El libro de homenaje a Guerra Garrido iba a ser, en principio, un manifiesto firmado por literatos y figuras de la cultura, pero «quién no está harto de que le usen suele salir hasta en la sopa». Así que Etxezarreta optó por plantear una sugerencia: «Ofrecer un espacio libre a determinados autores cuya única compañía serían sus páginas en blanco. Arranqué encargándome de unos y acabé haciéndome de todos. Es lo que tiene plantear ocurrencias», comenta con sorna.

Aceptada su propuesta, recurrió a autores que «en principio, tolerarían la idea y se pensarían la posibilidad de tomar parte en ella, gente que yo creía con conciencia y capacidad de molestarse seriamente en afrontar una obligación». Y en esta tarea, Etxezarreta no se ha topado con nadie que se haya negado a participar, a pesar que «han sufrido una presión que no suele ser del gusto. Les planteé plazos casi imposibles y, verdaderamente, a alguno sí que le ha resultado imposible de cumplir y se ha caído en el camino».

Los participantes se han ceñido en sus reflexiones a la novela 'Cacereño', aunque no estrictamente, quizás porque tampoco resulta posible. En la trayectoria literaria de Guerra Garrido, esta novela ocupa un lugar fundacional, en la medida en la que aparecen por primera vez personajes -el empresario Lizarraga o el propio Pepe Bajo, el 'Cacereño'- que reaparecen en otras de sus obras, los secundarios transmutados en protagonistas y los protagonistas, en secundarios.

En cualquier caso, Etxezarreta destaca la coincidencia de los autores en apuntar a 'Cacereño' con una novela que mantiene su vigencia y «que no ha perdido actualidad, que recobra nueva fuerza en el panorama literario vasco. Pienso que, para mucha gente, jóvenes y no tanto, será un descubrimiento, y para otros muchos un redescubrimiento». En su opinión, «el silencio, las ausencias, la insolidaridad, la pusilanimidad, la falta de coraje, lo que los símbolos esconden, las referencias abusivas, la inmigración, la acogida, los afectos, los desafectos... son marcas que los autores han ido dejando en sus textos».

A juicio del coordinador del volumen, no hay riesgo de que el compromiso cívico de Guerra Garrido acabe solapando la calidad literaria de sus narraciones. «Leyendo lo que han escrito los diez escritores que participan en este trabajo, el valor literario se destaca por encima de todo. Esto me ha sorprendido porque la gente se habría podido escabullir escudándose en la solidaridad, no practicada por todos y que todo escritor, de mérito o mediocre da igual, se merece. Pero no es el caso. No se ha resentido la calidad literaria, al contrario, ha salido reforzada».

La edición de este libro colectivo se enmarca en los actos de homenaje a Raúl Guerra Garrido (Madrid, 1935) con motivo del cincuenta aniversario de 'Cacereño' y que incluyen un documental que recorre los escenarios de la novela y recoge diversos testimonios, así como la edición crítica de la obra, por primera vez, en su versión íntegra y con los pasajes eliminados en su día por la censura. El documental se proyectará hoy en la sala 1 del Príncipe (19.00 horas) y se emitirá el 8 de septiembre, Día de Extremadura, por el segundo canal de ETB. El homenaje al escritor culminará mañana con el acto que tendrá lugar en el Salón del Trono de la Diputación, en el que Fernando Aramburu glosará su figura y trayectoria literaria, y la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, le hará entrega de la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio.