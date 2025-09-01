Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Deskarrilatzeaz

Jon Martin-Etxebeste

Astelehena, 1 iraila 2025, 14:46

Nora Chen izena du liburu honetako protagonistak. Aterkipean bizi da, itokinen beldurrez eta arduratu. Bere lana ezinbestekotzat dauka eta buru-belarri dihardu, inguruan gertatzen denaz deskonektatuta. Lan errepikakor horren ondorioz, ordea, hustuta iristen da etxera, beste ezertarako gogorik gabe; eta bere burua abandonatu du. Ur botila batek gainez nola egiten duen ikusiz, urrezko pasarte batean, kontatzen du idazleak nola egiten duen estresak leher pertsona baten bizitzan. Bere egoera ikusita, lantegian «oporrak» emango dizkiote… eta orduan konturatuko da agian ez dela hain ezinbestekoa, eta hainbeste eman dion lanbideak ezer gutxi emango diola bueltan. Zorionez, lagun maite bat badu protagonistak eta hark bideratuko du bere osaketa prozesua: ohiko errutinatik urrundu, naturarekin konektatu, eta prozesuari garrantzia ematen asmatuko du. Gainera, izeba Zenbrina topatuko du erretiro aldi horretan, hitz gutxiko gida espirituala.

'Euri eta ateri'

  • Egilea: Alaine Agirre.

  • Ilustratzailea: Yolanda Mosquera.

  • Argitaletxea: Elkar.

  • Orrialdeak: 68.

  • Prezioa: 17,5 euro.

Gazteei bideratutako XLIII. Lizardi Saria irabazi zuen Alaine Agirrek 2024an liburu honi esker; gazteei bideratuta egonagatik, lanetik nekatuta iristen diren helduentzat ere gozagarri izango da lana. Benetan finak dira Yolanda Mosqueraren ilustrazioak eta, testua bezala, errepikapenetan, transparentziatan, direkzionalitatean eta zertzelada adierazkorretan oinarritzen dira eta depresioaren aroak koloreka sailkatu ditu. Protagonistaren barne-urtaroak eta munduarenak ez daude sinkronizatuta eta irudikapenetan garran-tzia dute. Album ilustratu honetan onomatopeiek (plok, fiz) oihartzun indartsuak dituzte. Isilune luzeak dituzten film pausatuetako kontaera ekartzen du gogora, eta egitura aldetik ere oso papurtuta dago: kapituluka eta parteka. Idazlea modu jostarian ageri da, narratzaileari hitzak kenduz, protagonistari itzal eginaz… Kanpoan dagoen munduari entzuteko norbere buruari entzuten hasteko oroitarazpena da liburua.

