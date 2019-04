Las recomendaciones literarias de la semana

'El Mendigo y otros cuentos' Hipótesis metafísica del 'Dios de los poetas'

Doce relatos qeu nos colocan frente a las muy especiales maneras escriturales de un autor tan original como Fernando Pessoa

SANTIAGO AIZARNA

Por varias razones, todas ellas literariamente felices se diría, fulgió el nombre de Fernando Pessoa (Lisboa, 1888-1935) como de muy relevante en el ámbito de la creación escritural hasta tal punto que es referente obligado al enumerar a los imprescindibles en el panorama mundial. Un escritor de primera fila que, en cierto modo, ha dado problemas de ubicación a los lectores de conciencias excesivamente escrupulosas al establecer acotados particulares. En este caso, de tener que colocarle en su lugar más pertinente atendiendo a las tendencias que marca, las dificultades pueden ser absolutas, pues que hablar de géneros determinados en esa su abigarrada producción, sería como 'poner puertas al campo'. En 'nota introductoria' a este volumen, Ana María Freitas nos repite lo que todo lector de Pessoa lo sabe, tanto para el contenido de este libro como para ese su abigarrado equipaje; tanto para su nombre real como para sus heterónimos, cuya cuantía casi se hace insondable.

Doce son los cuentos (relatos, fantasías, exámenes de conciencia, semblanzas, pareceres, cogitaciones de vidas o de atisbos del vivir que de todo hay) que en este breve libro y en sus breves narraciones, nos lo brinda la prologuista que «giran en torno a un concepto o una idea: cuestiones filosóficas, hipótesis metafísicas, observaciones sobre la sociedad de su época o temas de la tradición esotérica. La prosa de ficción del autor es variada y abarca muchos subgéneros narrativos: cuentos intelectuales, antítesis, cuentos de raciocinio, crónicas inusuales, cuentos de un loco, cuentos Íbis, cuentos fantásticos, novelas policíacas, cuentos de experiencias amorales, cuentos filosóficos, fábulas para adultos, fábulas para naciones jóvenes, fábulas políticas o historias fantásticas y de aventuras».

Su profundo conocimiento de la materia que trata (es decir, de la producción literaria de Pessoa con muchas de sus circunstancias), le hace notificarnos su procedencia y detalles tan particulares como de olare, cuando Pessoa aún vivía en Durban, se anuncia el proyecto de publicación de «cuatro novelas interesantísimas», con indicación de los nombres de sus autores. A partir de este inicio, en sí ya ambicioso, seguirán apareciendo títulos, así como personalidades literarias creadas para asumir la autoría, que es éste, precisamente, el más significativo aspecto de la creación literaria pessoeana que, siguiendo en esas menciones de Ana María Freitas, nos encontraremos «con nombres como David y Lucas Merrick, Charles Robert Anón, Horace James Faber, Alexander Search, Vicente Guedes, Pero Botelho, Bernardo Soares, además de otros autores puntuales que Pessoa imaginó para alguna que otra ficción». De 1903 a 1904, David Merrick aparece como autor de un conjunto de proyectos con el título general 'Books to Come', previsión de toda una obra que abarca varios géneros y en el que los cuentos, veinte de ellos 'short and pathetic' y otros más largos, ya revelan el lugar atribuido a la prosa de ficción. Ambos Merrick, David y Lucas (un supuesto hermano imaginado), desaparecen y dan lugar a dos personalidades que se reparten la obra. Y así como los Merrick permanecerán en Durban, Charles Robert Anón y Horace James Faber, que nacieron allí, seguirán con Pessoa en su regreso definitivo a Lisboa, en 1905. Charles Robert Anón será el autor de la poesía y los ensayos, mientras que Horace James Faber encarnará la personalidad creada como Fábulas para Adultos autor de los 'Relatos de un razonador', cuentos policíacos escritos en inglés. Anón va cediendo paso a Alexander Search, autor del cuento 'A Very Original Dinner', de 1907.

Flujo de ideas

Contemporáneo de Search y con presencia en el proyecto editorial Íbis, Pantaleâo fue colaborador de 'O Fósforo' y autor de ficciones que se organizaban en dos categorías: As Cartas y As Visöess, con el título alternativo 'Fábulas para Adultos'. Así, de esta manera tan directa, se nos van detallando las especiales características que se dan, y han de recordarse siempre que de textos pessoeanos se trate, para todo lo cual y especialmente ahora que estamos ante este libro ha de agradecerse muy especialmente las informaciones que de Freitas proceden en esa su 'Nota introductoria' en la que, de cada texto, narración, relato, etc, va acompañado de sus detalles correspondientes, como cuando nos dice que «aquello que Pessoa denomina 'cuentos intelectuales', para los que prevé uno o más volúmenes, son relatos basados en conceptos filosóficos, desarrollados en forma de diálogo entre un maestro y un discípulo. A menudo, en las ficciones pessoeanas se despliega una teoría, un razonamiento, en el que el autor da un tratamiento ficcional a cuestiones filosóficas, metafísicas o científicas. A esta categoría pertenecen 'El mendigo', 'En un bar de Londres', 'El eremita de Serra Negra' y 'El filatelista', incluidos en esta edición. Se trata de cuentos estáticos, en los que todo el movimiento es mental y consiste en el flujo de ideas entre dos personas, una que enseña y otra que aprende. Encontramos paralelismos como el concepto que el autor desarrolla en sus dramas estáticos. Al igual que ocurre en los cuentos, en los dramas no existen conflictos, ni sentimientos capaces de crear acción, pero sí un proceso en el que las almas de los personajes se revelan mediante las palabras intercambiadas», unos modos y maneras de la escritura de Pessoa que aparecen como muy relevantes en este breve libro.

El mendigo y otros cuentos Autor: Fernando Pessoa. Género : Cuentos. Editorial: Acantilado. Páginas: 112. Precio: 14 euros.

'Esta bruma insensata' Vila-Mata y los límites de la ficción

IÑIGO URRUTIA

Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) construye un espléndido artefacto literario a partir del duelo dialéctico que enfrentará a Simón, un 'hokusai', un archivador de citas, con su hermano Rainer, 'Gran Bros', un escritor de éxito en Nueva York y que mantiene su identidad oculta a lo Salinger. Simón, que trata de despojarse de la visión dramática del mundo que heredó de su padre mediante el distanciamiento de las cosas, mientras a su alrededor van desapareciendo todas las personas que le importan, narra en primera persona su desdichada relación con el triunfador de la familia, con el que se va a reencontrar al cabo de veinte años de relación meramente epistolar. Lo harán en una Barcelona que se ha convertido en un «espacio burdo y fanático», deslizado «por un innecesario sendero de aldea vietnamita».

La expectativa de su reencuentro le hará especular sobre la trascendencia real de su función como proveedor de citas, como el Perec particular de Rainer. «Yo era el tipo que le daba a la literatura de Gran Bros su marca de agua». Pero no sólo. Según avanza la narración, 'Esta bruma insensata' destila un compendio de sabrosas disgresiones sobre el acto literario y sus límites: el fetichismo de la originalidad, la angustia existencial de «creerse todo un escritor», las paradojas de la autoría (¿Ha contribuido sin saberlo Simón a la creación del personaje Pynchon?); que no hay distinción entre literatura de ficción y de no ficción porque la escritura transforma cualquier historia real, la modifica en cuanto la relata. «La no ficción cree estar copiando lo real cuando en verdad sólo está copiando la copia de una copia de una copia».

Simón, que entiende la literatura como reflejo de que la vida «es como una frase incompleta que a la larga no está a la altura de lo que esperábamos», también cavilará en su duelo con Rainer, salpimentado de anécdotas rebosantes acerca de la mezquindad del autor, sobre el derrotero de la literatura contemporánea, extraviada en un «pozo infecto» cuando quizás la aspiración debería consistir en la «desorbitada pretensión de perfumarlo todo con explosivos».

Esta bruma insensata Autor: Enrique Vila-Matas. Editorial: Seix Barral. Páginas: 311. Precio: 19,90 euros.

'Ver y maquinar' La fiesta de la burbuja de Lehman Brothers

Pablo Nacach (Buenos Aires, 1969), doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, trata aquí de cómo está emergiendo una especie de nueva sensibilidad, una emergencia que lleva consigo una situación de peligro. Entre las varias cosas, casos y situaciones de las que aquí se habla, en su índice pueden encontrarse capítulos como 'Puntos cardinales: la vida en el capitalismo de cristal'; 'Animal obliviscens: memoria, mirada y vista'; 'Del Wunderblock al iPad'; 'Archivos de la memoria'; 'Capitalismo de cristal'; 'Memorias vítreas'; 'La fragilidad del mal, La transparencia del bien y Profilaxis de inducción'. Pese al vario enfoque, hay temas que interesan verdaderamente.

Ver y maquinar Autor: Pablo Nacach. Género: Ensayo. Editorial: Anagrama. Páginas: 232. Precio: 16,90 euros

'Transparencias' Antología de diez poemarios de Circe Maia

Se recogen, en este libro, poemas de diez poemarios, desde 'En el Tiempo' (1958), hasta 'Dualidades' (2014). Antecede a esta antología, un excelente prólogo de Diego Techeira. Circe Maia (Montevideo, 1932) cursó estudios de filosofía, y fue en la ciudad norteña de Tacuarembó donde ha radicado toda su vida, como docente en preparatoria. Durante los años de dictadura (1973-1985), debido a su destitución del cargo por parte del régimen cívico-militar, se ganó la vida dando clases particulares de idiomas. Ha traducido a varios autores tanto del griego como del inglés, entre los que se cuentan Odisseas Elytis, Konstantin Kavafis, Yannis Ritsos, William Shakespeare, William Carlos Williams y Robin Fulton.

Transparencias Autor:Circe Maia. Género: Poesía. Editorial: Visor. Páginas: 236. Precio: 14 euros

'Itsas bizimina' Osotasun nahia

JAVIER ROJO

Pello Otxotekoren lan poetikoan pentsamendua erdigunean dago. Bere poemen lehengaia ideiak dira, eta hausnarketa da lehengai horrekin burutzen duen jarduna. 'Itsas bizimina' poema liburua ezaugarri horren adibide hautatu-tzat har daiteke. Izenburuan azaltzen den bezala, itsasoaren irudia jartzen da liburuaren ardatzean eta honen inguruan harilkatzen den matazan bizitzari buruz ari zaigu hausnarrean subjektu poetikoa. Honen planteamenduak gardena dirudi: jainkoek huts egin dioten subjektuak transzendentzia behar du, eta horren bila dabil euskarri sendorik ez dagoen mundu batean. Subjektu honen atzean agertzen zaigun gizakiak izaera bikoitza erakusten du. Batetik, unibertsoaren atal bat besterik ez da, txikia, ezdeusa. Bera gabe, unibertsoak bere hartan jarraituko luke. Baina subjektu honek hausnartzeko ahalmena duelarik, misterio bat topa-tzen du unibertso horretan, eta horren atzetik abiatzen da, antzeman eta azal ezina dela jakin arren. Existentziaren oinarrizko galderekin egiten du topo, eta erantzun bezala itsasoaren irudiak iradokitzen dizkionak agertzen zaizkio. Osotasuna bilatzen duen gizaki mugatua da subjektua. Bizitza gertatu egiten zaio, horren gainean kontrol gutxi duelarik, eta aritzea baino pentsa-tzea dagokio subjektu horri.

Bestalde, pentsatzeko ahalmen horrek bihurtzen du gizakia neurri batean unibertsoaren erdigunea. Pentsamendua ez da, orduan, mundua ulertzeko tresna bakarrik, mundua sortzeko eta moldatzeko balio duen lanabesa baizik. Munduaz pentsatzea mundua pentsa-tzea bihurtzen da horrela. Transzendentzia bilatzen duen subjektuak egia absolutua topatu nahi luke, halakoak bermea eskainiko bailioke existentziarako. Baina bilaketa horretan topatzen duen egia absolutu bakarra heriotzaren presentzia da. Amaierak hasierari ematen dio zentzua. Eta hasierarik gabe ez dago existentziarik. Irudiak pentsamenduaren galbahetik pasatzen diren bezala, sentimenduekin berdin gertatzen da. Izan ere, sentitzen dena azaldu beharrean, sentitzen den horretatik sortzen den pentsamendua ager-tzen zaigu.

Poesia honek irakurlea bere izateaz oinarrizko galderak plantea-tzera bultzatzen du ezinbestean.

Itsas bizimina Egilea: Pello Otxoteko. Generoa: Olerkiak. Argitaletxea: Balea Zuria. Orrialdeak: 108 Prezioa: 12 euro.

'Cometas y deseos' El poder casi mágico de la familia y los amigos

«Hoy es el primer día de clase y va a ser fantástico». Esto es lo que se dice Ele cuando entra en su nuevo instituto el primer día de curso. Pero cuando su padre va a recogerle a la salida de clase y le anuncia que Eco, su hermana pequeña, está enferma, el mundo se detiene. De repente, las clases, hacer nuevos amigos o jugar al tenis, todo lo que hasta ese momento era normal, pasa a un segundo plano. La familia al completo decide no venirse abajo y apoyarse entre ellos para que Eco se recupere. En medio de esta situación, aparecerá Octavius, un nuevo compañero de clase, que entenderá como nadie la nueva realidad por la que pasa Ele. Gracias a él, sentirá el poder casi mágico de la familia y los amigos.

Cometas y deseos Autor: Paul Mosier. Género : Novela. Editorial: Harperkids. Páginas: 240. Precio: 14,90 euros.

'Kentucky seco' Retrato de una comunidad en los Apalaches

'Kentucky seco' reúne nueve relatos cortos cuyo propósito, explica Chris Offutt (Haldeman, Kentucky, 1958) en el posfacio, fue «brindar un libro a la gente de casa, un libro en el que los lectores de las montañas pudiesen por fin reconocer su cultura sobre el papel... No es tanto que ilumine la vida en las montañas (Apalaches) como que proyecte la sombra de su cultura», al margen de la vida americana dominante. Pecadores convertidos a la predicación, hijos sin padres, un anciano que vive refugiado en el bosque, un albañil que cultiva maría para llegar a fin de mes... Offutt, alumno del gran James Salter, retrata con el lirismo justo la vida en una comunidad que preserva el contacto con la naturaleza.