'Monstruos' de Barry Windsorsmith (Editorial Dolmen)

Es muy complicado mantener la concentración, el entusiasmo, en una misma obra durante treintay siete años mientras, además, se afrontan otros proyectos necesarios para, sobre todo, poder pagar las facturas. Las circunstancias que llevan a que buena parte de una vida artística se halle involucrada en un proyecto suelen variar pero, en el fondo, tienen mucho en común las unas con las otras. Falta de apoyos financieros, de fe en un producto que por excesivamente personal no será bien recibido por el mercado... Y es cierto que los editores, en la mayoría de los casos, al menos en el mundo del cómic, aciertan. En otros, no. No cuando el autor es un genio llamado Barry Windsor-Smith, nacido el 25 de mayo de 1949 en Londres y destinado a ser parte de la historia de las viñetas.

Después de su triunfo en Conan, una versión del personaje que arrincona la excesiva simplificación a la que el cimerio había sido sometido, en 1984 el autor británico propone una historia a Marvel llamada 'Acción de gracias'. Cuenta la terrible infancia de Bruce Banner, el científico que de adulto se convertirá en Hulk. Objeto de la violencia más cruel por parte de su padre, crecerá con el odio que, finalmente, explotará en forma de monstruo verde. Sin embargo, la editorial no acepta el guion, aunque luego el escritor Bill Mantlo utilizará esa misma idea. ¿Casualidad? Windsor-Smith cambia su planteamiento, y Hulk no será la mesa de trabajo en la que explorará los maltratos, sino una obra nueva, 'El proyecto Prometeo'. Lo que en principio iba a ser un comik book de veinte páginas, empieza a crecer hasta las trescientas ochenta y cuatro. Windsor-Smith elige la editorial Fantagraphics para que sea esta la que apadrine el proyecto y, al fin, treinta y siete años después, se publica con el título de 'Monstruos'.

Las conexiones con Hulk son evidentes, pero el fondo no tiene nada que ver. Ahora es un joven soldado quien será sometido a un experimento militar por sus mandos, pero la libertad en la longitud de la obra permite al artista profundizar en el terrible mundo del maltrato. Lo hace, además, en riguroso blanco y negro, ese lugar que domina como muy pocos, con una pluma tan exquisita como concienzuda, construyendo a base de líneas las tramas, los volúmenes... Windsor-Smith no desbanca del trono a Berni Wrightson, difícilmente nadie lo hará nunca, pero es en 'Monstruos' donde más se le acerca. El lector disfrutará, pues, de una obra compleja que debe ser saboreada poco a poco, dejando que lo acompañe durante un tiempo en la mesilla. Pocos cómics son imprescindibles; este es uno de ellos.