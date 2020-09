'Helena De Esparta' de Loreta Minutilli (Editorial Alianza)

No es la primera vez que alguien se atreve a reinterpretar a un personaje mitológico. En el caso de la mujer, la cosa se complica aún más. ¿A qué fuente de inspiración se puede recurrir, si su discurso no contaba? Pues a eso se agarra Loreta Minutilli para darle voz a Helena de Troya, que fue en realidad Helena de Esparta. Nadie nunca ha escuchado a esta reina, y la novela –el monólogo en el que narra su historia– es la toma de conciencia de ese hecho. Repasar su historia mediante su propia narración es un ejercicio interesante. No lo hace mal la autora, que sostiene una voz que, evidentemente, se contradice, duda , como sí parece que tenían los otros que la contaron.

Helena De Esparta Autora Loreta Minutilli Editorial Alianza Traducción R. Buenaventura Páginas 183 Precio 16 Euros