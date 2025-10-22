Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Laura Mintegi | 'Akabo'

Ez dago norberarentzako mina maite duen inor!

Aiora Sampedro

Asteazkena, 22 urria 2025, 13:11

Comenta

Ia hogei urte pasa dira Laura Mintegik azken eleberria argitaratu zuenetik eta proposamen arriskatuarekin bueltatu da idazlea isilunearen ondoren. Iragarritako hilketa baten kronika modura, emakume gazte baten mendekutzat uler daitekeena planteatzen du liburuak. Sheenak, emakume eskoziar gazteak, itolarrian duen harreman batetik ihes egiteko modua bilatzen du. Eta horretan, bikotekide Manu hilko du.

Planteamendu ausarta eta orijinala dela nabaria da, beraz, liburu hasieratik. Feminizidioak itzultzen dituen liburua delako, kasu honetan gizona izanik hildakoa. Ez da halakorik planteatzen duen lehen eleberria: kasu batzuetan, emakumeek biolentzia ematen dioten erantzuna da. Bestalde, alargun beltzaren estereotipoarekin ere ez dauka zerikusirik. Hemen, Sheenak bizi ahal izateko aukeraren peskizan hilko du senarra. Amaiera irekian, irakurlearen hausnarketarako utziko da hilketaren gaineko juzgu morala eta intentzionalitatearen interpretazioa. Horretan, izenburua bera anbibalentea da: egin diezaioke erreferentzia Sheenak bilatzen ez duen ihesbideari, eta egin diezaioke, ere, Manuren amaierari.

Akabo

  • Egilea: Laura Mintegi

  • Argitaletxea: Txalaparta

  • Orrialdeak: 360.

  • Prezioa: 18,50 euro

Eleberriak gertaera zehatzak eta egiantzekoak kontatzen ditu, baina interpretazio sinbolikoa ere egin daiteke. Nik ulertu dut emakumeen aldarrikapen bat izan daitekeela, dagoeneko, erabat betetzen ez dituzten harremanak onartzeko prest ez d/gaudelakoa.

Aspaldi ez bezala gozatu dut irakurketaz. Bereziki, Mintegik amodiozko harreman baten hasiera nola gertatzen den azaltzen duen liburuaren zatiaren kontaketa, zelako detailez deskribatzen diren espazioak, sentsazioak, pentsamenduak… baita kontalariak kontakizunean zehar tartekatzen dituen digresio linguistiko eta bestelakoak ere.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Eres mi víctima número ocho»: el mensaje que permitió a la Policía hallar en Irun a una menor que desapareció en Jaén
  2. 2 Hernani se queda sin Cabalgata de Reyes por primera vez en 25 años: «No se dan las condiciones»
  3. 3

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  4. 4

    La Ertzaintza cambia su política informativa y ahora revela el origen de sus detenidos
  5. 5 Entre Letizia, Aitana o Ana Rosa: las cuatro donostiarras en la lista de las 100 mujeres más influyentes de Forbes
  6. 6

    Gipuzkoa registra 47 fraudes por el mal uso de las VPO en el primer semestre del año
  7. 7 Luis Piedrahita, Goyo Jiménez, J.J. Vaquero, Ana Morgade o Hovik Keuchkerian, algunos de los grandes nombres del festival Umore
  8. 8

    130 personas han sido detenidas varias veces por el mismo motivo en Gipuzkoa hasta agosto
  9. 9

    Ya solo falta Astore: Lorpen se salva gracias a sus trabajadores y sobrevive junto a Loreak Mendian y Ternua
  10. 10 La espectacular casa en el País Vasco francés en la que cualquiera puede hospedarse

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ez dago norberarentzako mina maite duen inor!

Ez dago norberarentzako mina maite duen inor!