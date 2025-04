'Cómo ordenar una biblioteca' de Roberto Calasso (Editorial Anagrama)

I. E. Miércoles, 28 de abril 2021, 18:15 Comenta Compartir

Pese a lo que pudiera sugerir su título, 'Cómo ordenar una biblioteca' no es un manual en el que Roberto Calasso decrete un método de clasificación bibliográfica sino un breve ensayo en torno a un objeto sin el que no se puede concebir la vida ni la propia civilización. Lo aspectos que aborda son innumerables: desde la inicial y errónea sobrevaloración del e-book a las librerías multiuso que parten de la falsa creencia de que el libro necesita acompañantes –música de fondo, vitrinas de bisutería, muestrarios de tablets…– y no se basta por sí mismo. Pero sobre todo este delicioso y sugerente texto es la reflexión de un gran escritor sobre ese objeto que encierra una infinitud de mundos aunque posee la sencillez estructural de una cuchara.