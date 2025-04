'Autorretrato con piano ruso' de Wolf Wondratschek (Editorial Anagrama)

ERNESTO AYALA-DIP Miércoles, 28 de abril 2021, 18:06 Comenta Compartir

Me llega 'Autorretrato con piano ruso', de Wolf Wondratschek. Su nombre no me dice nada. Hago una lectura en diagonal para ver cómo respira el libro. Cazo un diálogo en que alguien pregunta a otro : ¿con qué tiene que ver la ópera? Y el protagonista, que luego sabré que se llama Suvorin, le contesta: «Con la música». Puede parecer una perogrullada la respuesta, pero no lo es. Es obvio que la ópera tiene que ver con la voz, el vestuario, el libreto, la escenografía. Pero Suvorin sabe que tiene que afirmar que antes que todo eso, la ópera tiene que ver con las notas, con la sintaxis musical, con las tonalidades, en una palabra, con la música, así de sencillo. Al leer este fragmento, decido leerla. La termino a las cuatro de la mañana.

Autorretrato con piano ruso Autor Wolf Wondratschek Traductora Eva García Pinos Editorial Anagrama Páginas 192 Precio 19,90 euros

Suvorin es un pianista ruso de ficción, pero cuando terminas de leer su historia descubres que ya lo extrañas, que quieres saber más de su vida. Te hubiera gustado que la novela tuviera unas cientos de páginas más. Suvorin vive en Viena, donde transcurre la acción del libro. Suele acudir al mismo café todos los días. Allí conoce a un joven, el narrador, con el que entabla un diálogo a través del cual sabemos que el pianista estuvo en la Unión Soviética y parece que no lo pasó muy bien.

Fue un pianista reconocido, pero algo extravagante. Interpretó la música de Schubert y Beethoven con gran éxito, aunque a él lo que más le hubiera gustado era el silencio después de sus conciertos. Suvorin tenía dos hijos. Y una mujer que murió de un accidente absurdo. De esa muerte, Suvorin no se repuso nunca. Por eso 'Autorretrato con piano ruso', de alguna manera es una novela sobre un duelo infinito y doloroso.

Justo unos días antes de abordar esta soberbia novela, había terminado de leer 'Los pianos de Siberia', de la escritora británica Sophy Roberts (este, en el sello Seix Barral). Un ejemplo de ese misterioso y mágico azar que une libros y autores.