«Los crímenes de la conquista fueron del tiempo y no de España», dice Gonzalo Celorio El ganador del Cervantes entiende su concesión como otro «guiño» en la aproximación entre México y España

Miguel Lorenci Martes, 4 de noviembre 2025, 20:34 | Actualizado 20:47h.

No cree Gonzalo Celorio (México, 1948) que España deba pedir perdón a México por los abusos de la conquista. Según el flamante Premio Cervantes «fueron crímenes del tiempo y no de España. «No se puede mirar la realidad de hace quinientos años con los ojos de hoy», reiteró el escritor y académico un día después de obtener el premio mayor de la letras hispanas. Un galardón que entiende como otro «guiño» del acercamiento entre España y México.

Para Celorio «antes que la lengua de la conquista, el español es la lengua de la independencia que unificó México y América». El gran cultivador de la memoria, personal y colectiva confesó, además, que escribe «para olvidar» y reiteró que su gran maestro «es el exilio republicano español», al que ha dedicado un cátedra.

«Negar la hispanidad de México es tan grave como suicidarse a medias, como acabar con una parte integral de nuestro propio ser», dijo Celorio en una rueda de prensa telemática en la que defendió con ardor el carácter «mestizo» de la cultura mexicana –«que es lo que debe predominar»– y en la que se distanció de los dirigentes de su país.

«Hay una actitud de los gobernantes mexicanos que piensan que lo de España en la época de la conquista fue realmente una atrocidad. No diré que esa atrocidad no existió. Fue una conquista violenta. Pero cuando ocurrió España no era España ni México era aún México» acotó.

«En el contexto del siglo XVI esta violencia era pertinente», sostuvo. «Los crímenes fueron del tiempo y no de España, dijo un poeta, y esa apreciación me parece significativa», zanjó la cuestión.

Siete días antes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decía que su Gobierno sigue esperando el perdón de España por el pasado colonial. Lo hacía después de que ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, asegurara que ha habido «dolor e injusticia hacia los pueblos originarios» de México.

«Recuperar la violencia que hubo hace cinco siglos es un absoluto anacronismo que atenta contra nuestra propia identidad mestiza», dijo Celorio. Director de la Academia Mexicana, nieto de asturianos y aragoneses, para él la conquista «a diferencia de la colonización inglesa, tuvo una actitud de integración muy relevante».

«No podemos negar de ninguna manera la Hispanidad de nuestra cultura», sostuvo el prolífico y proteico autor mexicano, el séptimo de esta nacionalidad que obtiene el Cervantes que recogerá el 23 de abril en Alcalá.

Guiño cordial

Entiende su concesión como otro gesto de acercamiento entre México y España «que jamás debieron alejarse». «Ha habido últimamente guiños muy importantes de España hacia México y una presencia notable de la cultura mexicana en España», dijo. «El premio que recibo estuvo precedido por el Princesa de Asturias de la Concordia al Museo Nacional de Antropología de México y el de las Artes a Gabriela iturbide, la gran retratista de los pueblos indígenas», dijo el antiguo jurado de estos galardones.

Recordó que Madrid acoge una gran exposición sobre las mujeres en tiempos prehispánicos y que hace poco el Prado acogió otras sobre la Virgen de Guadalupe, la figura más icónica e integradora de México. «Todo esto contribuye a una concordia que es lo que se debe buscar entre México y España para que sus relaciones no estén en pausa y volvamos a una relación normal que siempre había sido muy afectiva», deseó.

Género libertario

«Cervantes es la cima de nuestra expresión literaria y verbal y el 'Quiiote' tiene pleno sentido de actualidad a pesar de haber sido escrito hace más de 400 años. Es ejemplar y paradigmático», dijo preparándose para releerlo. «Pergeñaré un discurso cervantino para la recepción del Premio Cervantes el 23 de abril en Alcalá de Henares y tendré la maravillosa necesidad de zambullirme por enésima vez en su lectura», se felicitó. «La novela es muy peligrosa, porque radiografía una la realidad que subvierte. Se dice que es un género literario pero es un género libertario» concluyó risueño.