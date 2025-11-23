El corresponsal que se hizo poeta: la 'Luna menguante'de Pablo Martín-Laborda

Tiene 86 años y muchos poemas. «No me importa decir la edad, al contrario: aún tengo muchas cosas que hacer, y quizás mi caso anime ... a otros que también van acumulando años», dice con ironía. Pablo Martín-Laborda tiene 86 años, sí, y muy vividos: nació en Zaragoza, vivió los mejores veranos de su vida en Donostia, donde sigue pasando cuatro meses al año que combija con Madrid, y fue corresponsal de guerra y en Bruselas de TVE. «Se graduó con nota en el póker, el rugby y la calle», dice su biografía.

Cumplidos los 60 años inició otro camino: la poesía. Ha publicado varios libros y ahora edita 'Luna menguante', que será una trilogía de 300 poemas. Sale el primer volumen de esta obra escrita entre 2004 y 2005 aunque hoy corregida y actualizada. «Nada me es ajeno», dice. Y así, por sus páginas desfilan desde Stalin y Neruda, como si Martín-Laborda fuera un cronista/poeta, hasta los versos de amor.

La voz de Iñaki Gabilondo

Visto desde aquí el libro contiene otra perla: los poemas que el autor dedicó a Donostia y que, leídos por la voz de Iñaki Gabilondo, constituyeron el cortometraje 'Doce poemas de amor a San Sebastián', «un delicioso corto rodado en blanco y negro, que es color del recuerdo, de la nostalgia, de unos tiempos que fueron pasando y dejaron huella en la memoria del autor», como escribe en el prólogo del libro Felipe Juaristi.

Martín-Laborda estudió Derecho, Ciencias Políticas y Periodismo y además de corresponsal en Benelux fue director de 'Europe'. De su etapa de periodista quizas el momento más épico fue la marcha como corresponsal a la guerra del Yom Kipur, que cubrió desde el lado egipcio y que hoy no recuerda demasiado. «Es como si fuera otra persona», dice, «porque desde que me jubilé del oficio vivo de otra manera».

Cuando cumplió los sesenta apareció la poesía, pero quedaron las otras constantes, como su vinculación con la capital guipuzcoana. «Cuando era más joven vivíamos en Igeldo y aquí he disfrutado mis mejores momentos». Parte de su vida se cuela en los versos, como los dedicados a su esposa o a sus hijos, uno de ellos nacido en San Juan de Luz. Al poeta no le asustan los poemas largos y dedica uno, por ejemplo, al mítico caballo Iris XVI, del Mariscal Leclerc, y otra composición a Neruda y Stalin, personajes por las que no tiene especial simpatía.

Caballero de las letras

'Luna menguante' está editado por Torres Editores y puede pedirse a través de Amazon. Llegarán más adelante los otros volúmenes de la trilogía y Martín-Laborda no deja de imaginar proyectos, tanto en las letras como en su propia vida.

«Me gusta pasear solo y acompañado / contemplar el horizonte sin calima / por las playas felices de Donostia / de pacientes olas, cielo plomizo / y elegantes orillas femeninas / meditar en el mundo de Gea / dormir a cuestas de mis 86 toneladas de años / dar la espalda a la mansión del obispado», escribe en uno de sus poemas Martín- Laborda, que posee entre otras consideraciones la de Chevalier de l'Ordre des Artes et desde Letrres y la Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil del Gobierno español.