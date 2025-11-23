Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Pablo Martín-Laborda, con su libro. Borja Luna

El corresponsal que se hizo poeta: la 'Luna menguante'de Pablo Martín-Laborda

El escritor con 'alma' donostiarra, «graduado en póker, rugby y calle» publica su nuevo poemario, donde mezcla el amor, Stalin y sus versos guipuzcoanos

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:43

Tiene 86 años y muchos poemas. «No me importa decir la edad, al contrario: aún tengo muchas cosas que hacer, y quizás mi caso anime ... a otros que también van acumulando años», dice con ironía. Pablo Martín-Laborda tiene 86 años, sí, y muy vividos: nació en Zaragoza, vivió los mejores veranos de su vida en Donostia, donde sigue pasando cuatro meses al año que combija con Madrid, y fue corresponsal de guerra y en Bruselas de TVE. «Se graduó con nota en el póker, el rugby y la calle», dice su biografía.

